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Iran thay đổi chiến thuật đáng kể trong cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông

Hoàng Vân
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Bộ Chỉ huy quân sự Cộng hòa Hồi giáo Iran đã điều chỉnh đáng kể chiến thuật của mình trong cuộc xung đột hiện tại đang diễn ra ở Trung Đông.

Chiến thuật quân sự Iran thay đổi đáng kể trong xung đột Trung Đông năm 2026 - Ảnh 1.

Iran thay đổi chiến thuật trong cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông.

Theo các chuyên gia quân sự, do lãnh thổ Iran liên tục bị giám sát bằng vệ tinh và trinh sát trên không, quân đội Iran buộc phải hoạt động theo nguyên tắc "đánh nhanh rút gọn".

Để giảm thiểu rủi ro, các đơn vị đã sử dụng bệ phóng di động đơn lẻ. Biện pháp này giúp ngăn chặn việc trang thiết bị và nhân lực bị phá hủy bởi hỏa lực đáp trả của đối phương trước hoặc ngay sau khi phóng tên lửa.

Các chuyên gia và nhà quan sát quốc tế đã ghi nhận sự thay đổi về chất lượng trong bản chất các cuộc tấn công của Iran.

Thay vì những loạt đạn hỗn loạn, ồ ạt, lực lượng Iran hiện đã chuyển hoàn toàn sang các cuộc tấn công nhỏ hơn, nhưng phối hợp nhịp nhàng và chính xác hơn nhiều.

Iran chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng có giá trị cao - như trong những cuộc tấn công ban đêm gần đây vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, Kuwait và Jordan - và tấn công chúng bằng một số lượng đạn dược hạn chế.

Những thay đổi trong hoạt động của lực lượng Iran xuất phát từ nhu cầu thích ứng với khả năng hiện đại của các hệ thống phát hiện người/thiết bị nước ngoài.

Sức mạnh hỏa lực của Iran được tăng cường thông qua việc nâng cấp kho vũ khí.

Các báo cáo phân tích đặc biệt đề cập đến việc sử dụng tên lửa Fateh và Kheibar Shekan hiện đại hóa, cũng như tên lửa Rezvan độ chính xác cao mới nhất.

Các quan chức Mỹ và đồng minh hiện vẫn tiếp tục phân tích chiến lược thay đổi của Iran trong việc hiện đại hóa hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này trong khu vực.

Theo Avia-pro
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Tags

quân sự

vũ khí

chiến thuật quân sự Iran

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