Iran đã sử dụng biện pháp duy trì chiến tranh trong một nỗ lực nhằm gây sức ép lên Mỹ, khi họ hiểu rõ lợi thế của mình.

Theo ấn phẩm k-politika của Nga, Mỹ và Iran đang trượt dần về phía chiến tranh một lần nữa, điều này không phải do những khác biệt trong cách hiểu một bản ghi nhớ khá mơ hồ.

Các chuyên gia Nga nhận xét, thỏa thuận tạm thời trước đó với Iran đã thực sự dẫn đến thất bại của Mỹ trong cuộc chiến, xét về việc đạt được các mục tiêu đã đề ra, khi cả việc lật đổ chế độ lẫn xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran đều không thành công.

Hơn nữa cuộc chiến đã giúp Iran nhận ra rằng họ nắm giữ chìa khóa của nền kinh tế toàn cầu, và do vậy Iran không có ý định từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Mỹ đã nhượng bộ bằng cách ký thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vì nhận ra rằng cuộc chiến đã mang lại cho Iran một chiến thắng chiến lược và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Nhà Trắng quyết định sẽ lập lại hòa bình cho đến khi cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ kết thúc và sử dụng thời gian này để giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến mới với Iran về eo biển Hormuz.

Lượng dự trữ dầu chiến lược đã cạn kiệt cũng cần được bổ sung. Iran đã nhận ra kế hoạch của Mỹ. Hơn nữa, Mỹ vẫn chưa giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran và Israel cũng chưa ngừng các cuộc tấn công chống lại Hezbollah như Iran yêu cầu. Thêm vào đó, các lực lượng quân sự mới của Mỹ bắt đầu đến khu vực Vịnh Ba Tư.

Chính quyền hiện tại của Iran tin sự kiềm chế của họ chỉ khuyến khích Mỹ gia tăng áp lực trên mọi mặt trận. Để buộc Mỹ phải nhượng bộ và tránh đàm phán, họ đã quyết định áp dụng lập trường quyết liệt hơn, tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân rộng hơn, mang lại cho Iran lợi ích về an ninh và kinh tế.

Nói cách khác, tốt hơn hết là nên gây ra một cuộc xung đột quân sự ngay bây giờ, khi cán cân quyền lực đang nghiêng về phía Iran, họ nhận ra chỉ có một đòn bẩy ảnh hưởng và không thể từ bỏ - Quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Mất quyền kiểm soát eo biển sẽ tước đi mọi lợi thế của Iran trong các cuộc đàm phán tương lai.

Cuộc chiến giành eo biển Hormuz ra sao khi Iran đã hiểu rõ chiến lược của Mỹ?

Ngoài ra, lễ tang của nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, với sự tham dự của hàng triệu người, đã thuyết phục giới lãnh đạo Iran rằng người dân sẽ ủng hộ lập trường cứng rắn về eo biển, điều đã trở thành một ý tưởng phổ biến trong nước, và Iran đã dốc toàn lực, tấn công hai tàu chở dầu đang di chuyển gần bờ biển Oman.

Hành động phô trương sức mạnh này đã khiêu khích một phản ứng mạnh mẽ có chủ đích từ phía Mỹ, đó là một chiến dịch ném bom kéo dài nhằm phá hủy các hệ thống máy bay không người lái và tên lửa của Iran dọc bờ biển Vịnh Ba Tư, cũng như cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự trên khắp đất nước, để làm tăng chi phí kháng cự.

Nhưng Iran đã lường trước được và coi đây là một lợi thế: Nếu chiến tranh là không thể tránh khỏi thì việc Iran bắt đầu cuộc chiến trước khi Mỹ có thời gian tập hợp lại lực lượng và nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau những cú sốc về năng lượng và hậu cần sẽ có lợi cho họ.

Do vậy, Iran sẵn sàng chống lại áp lực quân sự của Mỹ và tăng cường các cuộc tấn công vào những cơ sở quân sự của Mỹ, cũng như hạ tầng năng lượng và dân sự ở Vịnh Ba Tư. Mục tiêu của Iran đó là làm rõ chiến tranh sẽ không tiếp diễn theo những điều khoản có lợi cho Mỹ.

Iran sẽ chấp nhận những khó khăn kinh tế không thể tránh khỏi mà một cuộc phong tỏa hải quân khác của Mỹ sẽ gây ra, với lý do chính đáng là họ tin rằng áp lực lên nền kinh tế toàn cầu do việc đóng cửa eo biển Hormuz và cả eo biển Bab el-Mandeb cũng như Biển Đỏ sẽ buộc ông Trump phải nhượng bộ trước.

Tính toán này có thể không hoàn toàn chính xác. Nhưng hiện tại Iran đang chứng minh cho Mỹ thấy rằng họ đã sẵn sàng leo thang khi tin tưởng chiến tranh sẽ là một lý lẽ để thuyết phục Mỹ coi trọng ngoại giao.

Iran đang chiến đấu để tồn tại. Họ đang dựa vào sự sẵn sàng chịu đựng nhiều đau khổ hơn để giành lợi thế trên bàn đàm phán trong tương lai.

Theo k-politika



