35 doanh nghiệp Trung Quốc cùng đổ bộ, rót 1 tỷ USD vào Campuchia: Một tỉnh được chọn để 'đổi vận'

Các doanh nghiệp Trung Quốc dự định đầu tư vào một số lĩnh vực trọng điểm bao gồm nông nghiệp và chế biến nông sản, công nghệ, sản xuất linh kiện điện tử và các loại thiết bị điện.

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 20/7 đưa tin, được định vị là một trung tâm kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Campuchia, tỉnh Takeo đang chuẩn bị đón nhận một sự chuyển đổi lớn về tài chính trị giá 1 tỷ USD vốn đầu tư từ khoảng 35 doanh nghiệp nổi tiếng đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Thông báo này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thống đốc tỉnh Takeo Vei Samnang và đoàn đại biểu doanh nghiệp Trung Quốc vào ngày 18/7 tại trụ sở của chính quyền tỉnh Takeo.

Ông Samnang đã chào đón đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến nghiên cứu và tìm hiểu tiềm năng cũng như các cơ hội đầu tư tại tỉnh Takeo, với tổng giá trị đầu tư của các công ty ước tính khoảng 1 tỷ USD.

Thống đốc tỉnh Takeo Vei Samnang đã có buổi đối thoại với một đoàn đại biểu doanh nghiệp Trung Quốc trong chuyến thăm tỉnh Takeo để nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào ngày 18/7. Nguồn: Chính quyền tỉnh Takeo, Campuchia

Theo nguồn tin từ chính quyền tỉnh Takeo, các doanh nghiệp này dự định thành lập nhà máy và công ty trong một số lĩnh vực trọng điểm, bao gồm nông nghiệp và chế biến nông sản, công nghệ, sản xuất linh kiện điện tử và sản xuất các loại thiết bị điện.

Trong cuộc gặp, Thống đốc Samnang đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đại diện của 35 doanh nghiệp Trung Quốc đang có kế hoạch triển khai các dự án đầu tư tại tỉnh Takeo, đồng thời nhấn mạnh sự sẵn sàng của chính quyền tỉnh trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư trong tương lai.

“Chính quyền tỉnh Takeo luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tất cả các nhà đầu tư muốn đầu tư vào tỉnh theo đúng luật đầu tư của Campuchia”, ông nói.

Theo thông cáo báo chí của chính quyền tỉnh Takeo, tỉnh này tiếp tục cho thấy tiềm năng cao trong việc thu hút đầu tư nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Chính quyền tỉnh Takeo cho biết thêm, những dự án đầu tư khổng lồ này dự kiến sẽ góp phần đáng kể vào việc nâng cao năng lực sản xuất của tỉnh, tạo ra hàng chục nghìn cơ hội việc làm mới cho người dân.

Cũng theo thông cáo báo chí, các khoản đầu tư này cũng sẽ góp phần tăng thu nhập hộ gia đình, thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiện đại và phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu trên thị trường lao động hiện nay, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của chính phủ Campuchia.

Khmer Times nhận định, việc đoàn đại biểu doanh nghiệp Trung Quốc tới tỉnh Takeo để nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư không chỉ thể hiện tiềm năng vàng của tỉnh này như một điểm đến đầu tư hấp dẫn mà còn phản ánh sự tin tưởng ngày càng tăng của các nhà đầu tư nước ngoài vào sự ổn định chính trị và sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp và công nghiệp của tỉnh Takeo hiện nay và trong tương lai.

Theo số liệu do Hội đồng Phát triển Campuchia công bố, vào đầu năm nay, tỉnh Takeo đã ghi nhận mức tăng trưởng 120% về đầu tư xây dựng nhà máy. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đã đưa tỉnh phía nam Campuchia trở thành một trong những trung tâm công nghiệp phát triển nhanh nhất của nước này.



