Hy Lạp mua hệ thống phòng không 4 tỷ USD từ Israel

Hội đồng Chính phủ về Đối ngoại và Quốc phòng dự kiến mua hệ thống phòng không đa tầng từ Israel, trị giá lên tới 4 tỷ USD và một số loại máy bay không người lái.

Reuters dẫn lời quan chức am hiểu về thỏa thuận này cho biết Hội đồng Chính phủ về Đối ngoại và Quốc phòng (KYSEA) Hy Lạp đưa ra sự chấp thuận ban đầu vào hồi đầu năm 2026 và dự kiến phê duyệt hợp đồng mua sắm trong ngày 23/7.

Hy Lạp muốn xây dựng một hệ thống phòng thủ đa tầng chống tên lửa đạn đạo, chống máy bay và chống máy bay không người lái, được gọi là “Lá chắn Achilles”. Hệ thống sử dụng radar và tên lửa của hãng Rafael cùng IAI của Israel, tạo thành cốt lõi của hệ thống.

Máy bay quân sự bay phía trên thành cổ Acropolis của Athens, Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Hy Lạp thông tin thêm họ có kế hoạch chi khoảng 32 tỷ USD đến năm 2036 để hiện đại hóa lực lượng vũ trang, bao gồm mua mới 40 máy bay chiến đấu F-35 từ Mỹ và tàu khu trục từ Pháp, Italy.

Hy Lạp chi gần 3,5% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng, tỷ lệ cao hơn nhiều so với các nước thành viên NATO khác, do tranh chấp kéo dài với Thổ Nhĩ Kỳ.

Với mối quan hệ kinh tế và ngoại giao bền chặt, Hy Lạp và Israel cùng vận hành trung tâm huấn luyện không quân trên lãnh thổ Hy Lạp, tổ chức cuộc tập trận quân sự chung hàng năm và hợp tác về hệ thống chống máy bay không người lái, an ninh mạng.

Năm ngoái, Hy Lạp phê duyệt kế hoạch mua 36 hệ thống pháo phản lực do Israel sản xuất với giá khoảng 742 triệu USD. “KYSEA cũng sẽ phê duyệt việc mua máy bay không người lái từ Mỹ và Israel”, vị quan chức này cho biết.

Tương tự, quan chức khác xác nhận thông tin về hệ thống phòng thủ từ Israel và việc mua máy bay không người lái. Hiện tại, Hy Lạp sử dụng hệ thống Patriot của Mỹ và hệ thống S-300 cũ của Nga để bảo vệ không phận.

Không chỉ Hy Lạp, nhiều quốc gia NATO khác cũng đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự. Nhiều nước Tây Âu lo ngại rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% sẽ khiến các nước này buộc phải cắt giảm ngân sách y tế, giáo dục hoặc tăng thuế.