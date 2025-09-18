Huyết áp tăng không rõ lý do, coi chừng bị bệnh thận

Trường hợp này là nữ bệnh nhân trẻ, 30 tuổi, đi khám vì phát hiện cao huyết áp (trung bình 180 mmHg), có tiền căn béo phì (92 kg), đã điều trị thuốc nhưng không hiệu quả.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM), qua siêu âm và chụp CTA mạch máu, bác sĩ phát hiện động mạch thận trái hẹp nặng gần tắc, bắt đầu thoái hóa, đồng thời bị hẹp nặng gốc động mạch thận phải. Nếu như không được điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ mất luôn cả thận bên phải.

Bệnh thận thường tiến triển âm thầm, không có biểu hiện gì cụ thể ở bên ngoài, dấu hiệu thường thấy nhất chính là tăng huyết áp

Tình trạng này khiến cho bệnh nhân rơi vào tình trạng suy thận mạn giai đoạn cuối, bắt buộc phải điều trị thận thay thế, chạy thận suốt đời hoặc phải ghép thận. Nếu phẫu thuật, đây sẽ là một cuộc phẫu thuật kéo dài và khó khăn, đồng thời để lại một vết sẹo rất lớn trên bụng của bệnh nhân.

ThS.BS CK1 Nguyễn Thành Hưng, Khoa Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, đã thực hiện can thiệp tái thông mạch máu thận cho người bệnh. Sau khi can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, chức năng thận được cải thiện tốt và được xuất viện sau 2 ngày.

Động mạch thận trái mạch máu của bệnh nhân hẹp nặng gần tắt và bắt đầu thoái hóa

Trường hợp này cũng là hồi chuông cảnh báo trong cộng đồng. Đối với các bệnh lý ở thận, bệnh thường tiến triển một cách âm thầm, không có biểu hiện gì cụ thể ở bên ngoài. Các dấu hiệu thường thấy nhất chính là tăng huyết áp một cách không rõ nguyên nhân. Tình trạng suy giảm chức năng thận thường được phát hiện một cách tình cờ khi khám sức khỏe tổng quát. Do đó, cần khám tầm soát khi có tình trạng tăng huyết áp, nhất là ở những người trẻ không có yếu tố nguy cơ trước đó.