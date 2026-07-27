Lực lượng Houthi ở Yemen hiện đang phong tỏa Bab el-Mandeb, eo biển rất quan trọng mà hoạt động vận tải biển toàn cầu phải phụ thuộc.

Tên lửa chống hạm Mohit được Houthi phát triển từ hệ thống S-75.

Vậy, họ có thể sử dụng những loại vũ khí nào để phong tỏa eo biển này, và làm thế nào họ có thể nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền ở đó bằng tên lửa của mình. Cùng đọc bài viết của Defense Express.

Mới đây, lực lượng Houthi đã đe dọa phong tỏa các tàu của Saudi Arabia tại eo biển Bab el-Mandeb - một tuyến đường thủy cực kỳ quan trọng nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương và là lối vào kênh đào Suez.

Chúng ta đã thảo luận về những mối đe dọa cụ thể mà điều này gây ra cho thế giới, và hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng đối với tất cả mọi người. Giờ đây, những báo cáo đầu tiên về các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào các tàu thuyền trong eo biển đã bắt đầu xuất hiện.

Vì vậy, điều đáng xem xét là lực lượng Houthi ở Yemen có thể sử dụng những gì để tấn công tàu thuyền ở eo biển Bab el-Mandeb. Trước hết, cần lưu ý eo biển này chỉ rộng 20km ở điểm hẹp nhất. Để so sánh, eo biển Hormuz rộng ít nhất 50km.

Lực lượng Houthi sở hữu một kho vũ khí khổng lồ để tấn công các mục tiêu trên biển và đã có nhiều kinh nghiệm thực hiện các cuộc tấn công như vậy. Cụ thể, họ có tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chống hạm, vũ khí lượn vòng và các phương tiện mặt nước không người lái.

Tuy nhiên, tên lửa chống hạm là mối đe dọa lớn nhất đối với các tàu thuyền ở eo biển Bab el-Mandeb, vì vậy chúng ta hãy cùng xem xét kỹ hơn về chúng.

Ví dụ, các tên lửa P-15 Rubezh cũ của Liên Xô và tên lửa chống hạm C-801 của Trung Quốc, với tầm bắn lần lượt là 80 và 40km, những vũ khí được lưu trữ với số lượng không được tiết lộ.

Trong số các loại vũ khí mới hơn và nguy hiểm hơn là tên lửa chống hạm Ghadir do Iran sản xuất, được biết đến ở Yemen với tên gọi Al-Mandab-2, có tầm bắn 300km, dường như là một biến thể hiện đại hóa của tên lửa C-801 của Trung Quốc.

Lực lượng Houthi cũng sở hữu tên lửa chống hạm Paveh-351 của Iran, với tầm bắn được tuyên bố lên tới 800km, cũng như tên lửa Sejil của Iran với tầm bắn lên tới 180km.

Tập trung cụ thể vào tên lửa đạn đạo chống hạm, kho vũ khí này bao gồm Fateh-313 của Iran, với tầm bắn 450km, và Raad-500, với tầm bắn 500km, cả hai đều đã được cải tiến để tấn công các mục tiêu hải quân bằng hệ thống dẫn đường hồng ngoại.

Hầu hết các tên lửa này, cũng như nhiều loại vũ khí khác trong kho vũ khí của lực lượng Houthi, đều có nguồn gốc từ Iran, quốc gia tích cực tài trợ cho các lực lượng dân quân trên khắp Trung Đông.

Cùng với tên lửa có nguồn gốc từ Iran, lực lượng Houthi ở Yemen cũng sở hữu các loại tên lửa riêng của mình.

Kho vũ khí này bao gồm các tên lửa đạn đạo chống hạm Faleq, Mayun và Al-Bahr. Tuy nhiên, khó có thể gọi chúng là hoàn toàn sản xuất trong nước, vì chúng được lắp ráp từ các linh kiện có nguồn gốc từ Iran.

Điều đặc biệt là lực lượng Houthi đang sở hữu một số loại tên lửa chống hạm thực sự độc đáo. Ví dụ, họ đã chuyển đổi tên lửa phòng không S-75 Dvina thành vũ khí chống hạm có tên gọi là Mohit.

Việc chuyển đổi này được thực hiện nhờ sử dụng các linh kiện của Iran, và tên lửa được dẫn hướng đến mục tiêu bằng hệ thống định vị hồng ngoại.

Những vũ khí này đã chứng minh được sức mạnh và độ tin cậy trong những cuộc đối đầu với liên minh quân sự Mỹ và Israel cũng như Saudi Arabia.



