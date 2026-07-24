Các vụ nổ lớn đã được báo cáo tại thành phố Ahvaz (tây nam Iran) ngày 24/7, khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công đêm thứ 13 liên tiếp.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các trung tâm chỉ huy, địa điểm tập kết máy bay không người lái, tháp viễn thông, địa điểm giám sát ven biển và khí tài hải quân để “giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa mà Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz”.

Truyền thông Iran cũng đưa tin về các cuộc tấn công ở các khu vực miền trung và miền nam nước này, bao gồm thành phố Khorramabad gần biên giới Iraq và thành phố cảng Jask trên bờ biển phía nam.

Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các vụ nổ và hỏa hoạn ở Ahvaz.

Hình ảnh các vụ nổ và hỏa hoạn ở Ahvaz. (Nguồn: X)

Bốn người thiệt mạng và năm người bị thương ở Ahvaz, đài Press TV đưa tin, dẫn lời các quan chức ở tỉnh Khuzestan.

CENTCOM đã công bố các đoạn video về các cuộc tấn công vào các phương tiện quân sự, cơ sở cảng và tàu nhỏ.

(Nguồn: CENTCOM)

Mỹ đã tăng cường các cuộc tấn công trong những ngày gần đây, nhắm mục tiêu vào nhiều tháp giám sát hàng hải tại các cảng và cầu ở tỉnh Hormozgan phía nam Iran.

Tình hình căng thẳng tiếp diễn trong bối cảnh có thông tin cho rằng Mỹ đã triển khai thêm lực lượng đến khu vực, bao gồm máy bay ném bom và các đơn vị biệt kích, khi Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc mở rộng chiến dịch quân sự.

Iran vẫn thách thức trước các yêu cầu của Tổng thống Trump, khẳng định nước này có quyền kiểm soát giao thông qua eo biển Hormuz và cáo buộc Mỹ vi phạm bản ghi nhớ được ký kết hồi tháng trước.



