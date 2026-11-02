Hôm nay, Quốc hội thảo luận dự án Luật Hiến, ghép mô, tạng

Theo chương trình của kỳ họp, ngày 2/11, Quốc hội sẽ thảo luận về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Theo chương trình kỳ họp, sáng 2/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Ngay sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình về Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), sáng 21/10.

Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) mới nhất đã bỏ quy định người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến bộ phận cơ thể, hiến xác. Nội dung trên được nêu trong dự thảo báo cáo của Chính phủ tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật.



Trước đó, tại dự thảo trình Quốc hội sáng 21/10, Chính phủ đề xuất mở rộng nguồn hiến gắn với kiểm soát chặt chẽ điều kiện người hiến, với điểm mới đáng chú ý là người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và được hiến bộ phận cơ thể sau khi chết não, chết tuần hoàn.

Dự án luật quy định người dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống. Trong đó, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi hiến cho người là thành viên gia đình; người dưới 15 tuổi hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột. Dự thảo cũng đưa ra các quy định chặt chẽ trong trường hợp này.

Đề xuất người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và được hiến bộ phận cơ thể sau khi chết não, chết tuần hoàn sau đó đã gây tranh luận với nhiều ý kiến khác nhau.

Tiếp thu ý kiến, tại báo cáo ngày 1/11 gửi đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo theo hướng chỉ người từ đủ 18 tuổi trở lên được bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình.

Đồng thời bỏ quy định người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và quy định việc đăng ký, thay đổi, hủy đăng ký của người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của người đại diện.

Do đó các vấn đề về hủy đăng ký, ý kiến khác nhau giữa người dưới 18 tuổi và người đại diện không còn phát sinh.

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ thảo luận về các dự Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) cùng nhiều dự luật khác sẽ được đưa ra thảo luận tại hội trường.

Cùng với đó, Quốc hội cũng sẽ thảo luận tại hội trường về các dự án Luật An ninh dữ liệu và Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Nhiều dự án luật quan trọng khác cũng được Quốc hội thảo luận, như Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực…

Trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách, Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, dự Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi)…