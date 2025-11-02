Mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ gặp sự cố khi trình diễn tại một sự kiện âm nhạc ở TP.HCM. Cụ thể, khi thực hiện ca khúc Khi xưa ta bé (Bang Bang), Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị mất giọng, chênh phô, strain, lạc giọng và tắt tiếng mất 2 giây, khiến ai cũng chú ý.

Hồ Ngọc Hà và màn trình diễn gặp sự cố

Ngay sau đó, mạng xã hội đã xôn xao, tranh cãi không ngừng về màn hát live này. Nhiều người cho rằng, Hồ Ngọc Hà đã mất giọng, không còn khả năng hát live. Nữ ca sĩ liên tục bị chế giễu, chê trách. Trên thực tế, Hồ Ngọc Hà xứng đáng là một ca sĩ đích thực

Được đào tạo bài bản về âm nhạc, giỏi nghề

Câu chuyện Hồ Ngọc Hà hay hay hay dở, có đúng nghĩa một ca sĩ hay không vốn không còn quá mới. Tuy nhiên, nó vẫn chưa bao giờ hết nóng và vẫn luôn gây tranh cãi, với nhiều ý kiến trái chiều.

Đặc biệt, Hồ Ngọc Hà thường bị nhiều người đánh giá thấp vì xuất thân từ một người mẫu nhưng lại lấn sân ca hát và trở thành ca sĩ. Rất nhiều ý kiến cho rằng, cô vẫn chỉ là một chân dài đi hát và không phải ca sĩ đúng nghĩa, và ở Việt Nam, cứ cầm mic lên là thành ca sĩ.

Vậy, năng lực thực sự ở Hồ Ngọc Hà là gì và cô đã phấn đấu để trở thành ca sĩ đúng nghĩa như thế nào?

Bước vào showbiz từ nghề người mẫu, nên Hồ Ngọc Hà thường bị cho là nổi tiếng nhờ nhan sắc và cặp chân dài chứ không phải nhờ giọng hát. Quả thực, có nhiều người mẫu chuyển qua làm ca sĩ chỉ để kéo thêm danh tiếng chứ không có tài năng. Nhưng cũng không thiếu người mẫu hoạt động âm nhạc vì đam mê và tài năng đích thực.

Điển hình nhất là diva huyền thoại Whitney Houston đã từng làm người mẫu trước khi nổi tiếng với vai trò ca sĩ. Hay, Carla Bruni cũng từng là một siêu mẫu danh tiếng, nhưng vẫn được đánh giá cao về tài năng nghệ thuật khi chuyển qua ca hát.

Hồ Ngọc Hà từng là người mẫu rồi chuyển sang ca sĩ. Nhưng ít ai biết rằng, cô đã có một nền tảng học hành vững vàng khi mới 12 tuổi đã theo học chuyên ngành piano tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội – ngôi trường nổi tiếng khó tính và danh giá. Tuy không thuộc chuyên môn thanh nhạc, nhưng Hồ Ngọc Hà đã ít nhiều tích lũy được kiến thức nhạc lí trong quá trình theo học.

Các bước đi của Hồ Ngọc Hà là học nhạc - làm người mẫu - làm ca sĩ, tức là đã có sự chuẩn bị về âm nhạc từ trước, hoàn toàn không phải một người mẫu đi hát.

Trong nhiều màn trình diễn trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà vẫn thường tự đệm đàn piano. Nếu không có ít nhiều kiến thức, cô sẽ không thể chơi nhạc được.

Giọng hát đặc biệt, nỗ lực lớn để sở hữu nhiều kỹ năng ca hát của một ca sĩ đích thực

Đối với một ca sĩ pop, quan trọng nhất là sự nổi bật trong giọng hát chứ không phải kĩ thuật thanh nhạc cao cấp. Điều này đã được chứng minh qua hàng trăm thế hệ ca sĩ trong và ngoài nước. Rất nhiều ca sĩ ít kĩ thuật, nhưng vẫn tạo dấu ấn lớn, như ở thế giới có Christina Aguilera, Britney Spears, ở Việt Nam có Ngọc Lan, Khánh Ly…

Cơ địa người Việt quy định giọng nữ thường mảnh, nhẹ. Vì vậy, giữa một rừng nữ cao (soprano) của thị trường Vpop, Hồ Ngọc Hà đặc biệt ở chất giọng mezzo khác lạ, với âm sắc khàn mang tính husky và smoky độc đáo. Theo ngũ cung, loại giọng hỏa của cô rất ít xuất hiện và khá linh hoạt trong ca hát.

Bằng chất giọng này, Hồ Ngọc Hà có lợi thế lớn khi hát ballad, bởi nó có tính phiêu và gợi cảm xúc rất cao, lại tạo được cá tính đặc biệt trong âm nhạc.

Người ta có thể chê giọng Hồ Ngọc Hà khàn như vịt đực, khó nghe, nhưng đó chỉ là cảm nhận riêng của họ. Và dù chê bai tới đâu thì cũng không ai phủ nhận được rằng, âm sắc giọng của Hồ Ngọc Hà rất đặc biệt, chỉ cần hát lên là dễ dàng nhận biết, gây ấn tượng.

Không thể phủ nhận, Hồ Ngọc Hà bẩm sinh có giọng hát mỏng, yếu và thiếu lõi. Cô không sở hữu chất giọng nội lực như Mỹ Tâm, Uyên Linh, cũng không lên cao vút như Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Hồ Ngọc Hà bị chê là hát tệ.

Tuy nhiên, một ca sĩ có thể rèn luyện kĩ thuật để thoát khỏi yếu điểm bẩm sinh của mình. Chẳng hạn, Hà Trần từng bị chê là hát như mèo kêu, mỏng và yếu nhưng đã khổ luyện để thành diva Việt Nam. Hay Thu Minh, So Hyang nổi tiếng với chất giọng xấu, nhưng vẫn là một trong những vocalist đáng nể nhờ kĩ thuật tốt.

Hồ Ngọc Hà cũng vậy, nhận biết được yếu điểm của mình, cô đã nỗ lực rèn luyện giọng hát không ngừng để lên trình như bây giờ.

Nếu không có kĩ thuật tốt, một giọng nữ trung trầm, lại khàn như Hồ Ngọc Hà sẽ khó lòng sử dụng mixed voice (kĩ thuật hát pha) để belt giọng thật liên tục trên D5, E5, F5, và thậm chí là G5, một note nhạc cực kì cao mà ngay đến nữ cao thuần như Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương còn phải dè chừng. Danh ca Bảo Yến cũng từng một lần thừa nhận rằng, nếu là nữ trung trầm mà hát pha tới F#5 được thì hoàn toàn không phải dạng vừa.

Sau mixed voice, Hồ Ngọc Hà còn sử dụng được cả head voice, lấy nó làm điểm nhấn trong ca hát. Không ai ngờ được rằng, một giọng hát yếu như Hồ Ngọc Hà lại có ngày song ca được với Thu Minh mà không hề lép vế.

Tất nhiên, âm nhạc không phải sự so kè kĩ thuật hay giọng hát. Nhưng nhìn vào những thành quả trên, có thể thấy rõ Hồ Ngọc Hà đã phải nỗ lực thế nào để khắc phục được yếu điểm giọng hát của mình và nâng cao nó. Với những nỗ lực này, cô xứng đáng được tôn trọng như một ca sĩ đúng nghĩa. Và giọng hát của cô đã hay hơn rất nhiều so với trước kia, không thể nói đó là một giọng hát tệ.