Nam nghệ sĩ từ Mỹ về tậu xe sang đắt tiền

Tùng Ninh |

"Tôi là nghệ sĩ, hay phải đi diễn xa, diễn tỉnh nên có được chiếc xe rộng rãi với không gian thế này là điều rất tuyệt vời" – nghệ sĩ Linh Tâm nói.

Mới đây, nghệ sĩ Linh Tâm đã tậu cho mình một chiếc ô tô đắt tiền thuộc dòng xe sang của một hãng xe châu Âu. Được biết, chiếc ô tô này có giá khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Vì là người nổi tiếng nên nghệ sĩ Linh Tâm còn được hãng xe mở tiệc chúc mừng ngày nhận xe.

Nam nghệ sĩ ăn mặc sang trọng, đeo đồng hồ đắt tiền tới nhận xe. Anh nói: "Tôi mua xe là cái duyên. Trước giờ tôi có rất nhiều ô tô nhưng cảm giác ngồi vào chiếc ô tô này rất thoải mái, dễ chịu.

Tôi là nghệ sĩ, hay phải đi diễn xa, diễn tỉnh nên có được chiếc xe rộng rãi với không gian thế này là điều rất tuyệt vời. Tôi rất thích hàng ghế ở xe này.

Nhận được xe rồi, tôi đang háo hức, muốn được đi xa để trải nghiệm xem như thế nào. Sắp tới đây tôi sẽ lái xe này đi diễn ở An Giang để trải nghiệm. Tôi đến đây rất thoải mái, được giám đốc kính trọng, tiếp đón chu đáo".

Được biết, nghệ sĩ Linh Tâm cũng mới tậu một căn nhà hai mặt tiền tại trung tâm TP.HCM hồi đầu năm.

Theo Trang LTP đệ tử đạo diễn Khương Dừa tiết lộ, căn nhà này có giá triệu đô. Nhiều khán giả ước tính theo giá thị trường thì căn nhà này phải lên tới vài chục tỷ, ít nhất là 40 tỷ đồng.

Nhà nghệ sĩ Linh Tâm 4 tầng, xây mới nên nhìn vô cùng khang trang, sáng sủa. Bên trong nhà, nội thất được làm mới toàn bộ theo phong cách tân cổ điển, hiện đại.

Điểm đặc biệt nhất của căn nhà là nằm ngay ngã ba đường nên có view rất rộng, đẹp, thoáng mát không thua gì khách sạn, nhà hàng nào. Căn nhà không quá rộng nhưng có cả bồn tắm và một khu ngoài trời riêng trồng nhiều hoa, bày biện sofa như một quán cà phê nhỏ để nam nghệ sĩ ra ngồi chill, đàn hát.

Phòng khách ở tầng trệt được xây trần khá cao và thoáng, với đèn trùm sang trọng cùng một bức hình lớn của nghệ sĩ Linh Tâm. Ngoài ra, anh treo thêm nhiều hình ảnh của mình trong nhà.

Nghệ sĩ Linh Tâm, một tên tuổi gạo cội của sân khấu cải lương, đã có quãng thời gian dài sinh sống và hoạt động tại Mỹ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nam nghệ sĩ đã về hẳn Việt Nam sinh sống và hoạt động nghề nghiệp.

Giọng ca nổi tiếng với các vai phản diện như trong vở Tướng cướp Bạch Hải Đường vẫn giữ được phong độ và niềm đam mê với nghề. Ông luôn mong muốn góp phần vực dậy sân khấu cải lương trong nước.

Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn hăng say đi hát, xem việc được đứng trên sân khấu là niềm hạnh phúc lớn nhất.

