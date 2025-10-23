Nam nghệ sĩ sống trong lều lợp tôn, xung quanh rác thải, ăn nhờ đàn em: "Tôi khổ quá"

Mới đây, nghệ sĩ Đặng Ngọc Văn đã tới thăm nhà nghệ sĩ cải lương Vương Thái. Nam nghệ sĩ vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh sống khổ cực, cơ hàn tận cùng của đàn anh.



Nghệ sĩ Vương Thái

Nghệ sĩ Vương Thái phải sống trong một túp lều lợp tôn nằm sâu trong khu xóm nghèo hẻo lánh, tràn ngập rác khiến nghệ sĩ Đặng Ngọc Văn phải thốt lên:

"Đây là khu vực đổ rác của mọi người nên vừa bước tới đã thấy mùi hôi thối, xung quanh đều là rác thải. Nhà anh Vương Thái thì lợp tôn, mùa hè nắng chiếu vào vô cùng nóng bức.

Cuộc đời người nghệ sĩ khi về già vô cùng khổ cực, mọi người có thể thấy. Cả khu nhà của anh ở đều là những nhà tạm, lợp tôn lợp ngói".

Căn nhà nghệ sĩ Vương Thái đang ở chỉ là nhà trọ được xây tạm bợ, diện tích khoảng 20 mét vuông. Trong nhà không có đồ đạc gì. Thậm chí đến giường cũng không có, chỉ có một chiếc giường gấp.

Trước nhà nghệ sĩ Vương Thái

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Con hẻm này là dành cho dân lao động, chủ yếu là dân nhặt rác, ve chai, có mình tôi lọt vào đây ở. Quanh đây chỉ toàn rác là rác.

Tôi ở đây vì tôi khổ quá, đi mướn nhà khác ở cũng khó, không có tiền. Tôi ở đây là cái duyên. Tôi quen một thằng em ngày xưa đi cùng đoàn Sông Bé 3 với tôi cũng sống gần đây. Nó thấy tôi không có nhà nên kiếm hộ tôi căn nhà này.

Ngày xưa thằng em này chỉ làm hậu đài, không phải nghệ sĩ nhưng giờ nó lại tương đối khá và muốn giúp đỡ tôi. Bây giờ tôi ở đây cũng được nó cho đồ ăn, cơm nước mỗi ngày.

Tôi cũng ngại lắm nhưng nó bảo giờ tôi khổ quá thì cứ nhận, đừng nghĩ ngợi gì. Nó bảo vợ nó nấu cơm thì nấu dư ra một chút để cho tôi.

Tôi về đây ở cũng được 3 tháng rồi, cũng gần nó thì tôi mới ở chứ tôi không biết ai ở đây. Mọi người thấy đấy, xung quanh nhà tôi đều lợp tôn, rất nóng. Nhưng tôi vẫn phải ở thôi, phải chấp nhận thương đau vì cuộc sống khó khăn quá rồi. Thôi thì cái gì tới nó tới.

Về cuộc sống của tôi bây giờ mà nói ra thì khổ lắm. Tôi không biết nói gì hết. Hiện tại tôi khổ vô cùng".