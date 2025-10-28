Nam nghệ sĩ phải ở cạnh bãi rác: 1 năm chỉ được gặp con 1 lần

Vừa qua, tại cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Đặng Ngọc Văn, nghệ sĩ cải lương Vương Thái đã chia sẻ về cuộc sống khó khăn của mình ở tuổi 69, phải ở thuê trong túp lều lợp tôn cạnh bãi rác, đi xin ăn từng bữa.

Nghệ sĩ Vương Thái

Ông nói: "Tôi đi bán vé số nhưng người ta bảo trông tôi không nghèo khổ, cái tướng cứ sang sang nên không ai mua. Tôi lấy về 70 tờ vé số rồi đi khắp đường bán nhưng chẳng ai mua, rồi tôi đổ bệnh nên thôi không bán nữa.

Cái số tôi như kiểu ông trời không cho làm ăn kiếm sống nữa nên không muốn ở không cũng thành ở không. Tôi đi xin việc không ai nhận vì già quá rồi".

Về cuộc sống gia đình, Vương Thái chia sẻ: "Tôi chỉ có một người con gái duy nhất thôi. Tôi không có người con rơi nào hết.

Tôi nói thật, hồi xưa tôi đi hát rất nhiều khán giả nữ mê tôi, nhiều người theo nhưng chỉ có một đời vợ duy nhất, ly hôn cũng được 15 năm nay.

Trước người vợ đó, tôi có một mối tình đầu năm 16 tuổi. Người này là một cô nghệ sĩ nhưng xin giấu tên người này. Tôi không muốn nói tên ra, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống người ta.

Tôi lấy vợ và đẻ một đứa con gái, năm nay cũng ngoài 40 tuổi rồi. Chỉ duy nhất mình nó là con tôi.

Nhưng một năm tôi chỉ được gặp con một lần vào dịp giao thừa Tết thôi. Con tôi đến thăm và lì xì cho tôi 1 triệu đồng. Tôi hẹn nó ở quán cà phê chứ cũng không muốn nó thấy căn phòng trọ này. Cứ như thế, đến một năm sau tôi mới gặp lại con.

Chắc con tôi nghĩ tôi là nghệ sĩ thì giàu có, nhiều người theo đuổi nhưng không hề. Tôi chỉ có một thân một mình".