Nữ ca sĩ hóa điên đang đi bỗng la hét: "Giờ mày muốn sao?"

Mới đây, danh hài Thúy Nga đang đi mua sắm thì bất ngờ gặp lại đàn chị Kim Ngân sau nhiều tháng không gặp.

Kim Ngân hiện tại

Tình cảnh hiện tại của Kim Ngân khá đáng thương. Nữ ca sĩ vẫn đi lang thang ngoài đường. Lúc gặp Thúy Nga, Kim Ngân đang ngồi vật vờ trên thảm cỏ ngoài đường, nhìn cô khá tiếu tụy, xơ xác, gầy rộc đi, đầu tóc bù xù và quần áo bẩn cũ.

Thúy Nga thương tình liền tới hỏi Kim Ngân muốn ăn gì để chở đi ăn. Nữ danh hài nói: "Kim Ngân dù lang thang ngoài đường nhưng vẫn lịch sự lắm, đi tới đâu gọn gàng tới đó, không xả rác bừa bãi, phải tìm được đúng chỗ có thùng rác mới vất rác.

Một điều khiến ai cũng chú ý là Kim Ngân sau một thời gian dài xa rời Thúy Nga đã trở về như trước, tâm tính thất thường, không kiểm soát được tâm lý, bất ổn về cảm xúc.

Cả hai đang đi, Kim Ngân thấy một người nhìn mình liền hét lớn: "Giờ mày muốn sao", khiến ai cũng sững sờ.

Thúy Nga phải thốt lên: "Trời ơi, chuyện gì vậy Kim Ngân? Kim Ngân đang hiền lành mà, giữ bình tĩnh lại nào".

Kim Ngân la hét

Được biết, trong thời gian được Thúy Nga ở cạnh lo lắng, Kim Ngân khá dịu tính, hiền lành, gần như không có những biểu hiện mất kiểm soát tâm lý, la hét, giận dữ, chửi bới mọi người xung quanh như trước. Ai cũng mừng cho sự thay đổi này của Kim Ngân.

Trong lúc ngồi ăn, Kim Ngân lại nói miên man những điều không ai hiểu và tỏ ý băn khoăn, muốn được đi hát lại như xưa. Có thể thấy, Kim Ngân dù hóa điên nhưng vẫn nhớ nghề và cháy bỏng đam mê ca hát.

Ca sĩ Kim Ngân (tên thật Lý Kim Ngân, sinh năm 1963) từng là một giọng ca ăn khách, xinh đẹp và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại vào đầu thập niên 1980. Cô sở hữu nhan sắc nóng bỏng, phong cách trình diễn quyến rũ.

Tuy nhiên, cuộc đời cô gặp nhiều biến cố lớn. Cô ly dị chồng sau 11 năm chung sống, phải nuôi hai con gái. Nguyên nhân khiến cô hóa điên được cho là do sang chấn tâm lý sau cú sốc ly hôn, việc hai con gái bỏ về ở với bố và một sự cố chứng kiến cảnh đau lòng.

Hiện tại, nữ ca sĩ sống lang thang, không nhà cửa trên các con phố ở California, Mỹ. Cô trong tình trạng lúc nhớ lúc quên, thần kinh không ổn định. Dù được nhiều đồng nghiệp như Thúy Nga tìm cách giúp đỡ, cô thường nhất quyết không chịu vào trại tâm thần hay nhà tình thương.