Hồ Ngọc Hà trước khi gặp sự cố gây tranh cãi đã làm được những gì?

Mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ gặp sự cố khi trình diễn tại một sự kiện âm nhạc ở TP.HCM. Cụ thể, khi thực hiện ca khúc Khi xưa ta bé (Bang Bang), Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị mất giọng, chênh phô, strain, lạc giọng và tắt tiếng mất 2 giây, khiến ai cũng chú ý.

Hồ Ngọc Hà

Ngay sau đó, mạng xã hội đã xôn xao, tranh cãi không ngừng về màn hát live này. Nhiều người cho rằng, Hồ Ngọc Hà đã mất giọng, không còn khả năng hát live.

Tuy nhiên, đây chỉ là một sự cố vì khả năng hát live của Hồ Ngọc Hà đã được kiểm chứng từ nhiều năm qua.

Âm sắc giọng đặc biệt tạo nên thương hiệu Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà sở hữu giọng hát trầm, khàn bẩm sinh và hơi yếu. Vì vậy, trong thời gian đầu đi hát, cô bị nhiều người chê bai là "hát không ra hơi", "hát như vịt đực".

Có người còn ác ý cho rằng, Hồ Ngọc Hà không có giọng hát, không phải ca sĩ và thật bất công khi nhiều ca sĩ dù đã "mài đũng quần" hàng chục năm trên ghế nhạc viện nhưng lại không thể nổi tiếng bằng một ca sĩ có kĩ thuật ít ỏi như cô.

Hồ Ngọc Hà cũng vậy, dù có thể không sở hữu kĩ thuật cao cấp nhưng chất trầm khàn, mang tính smoky và husky độc đáo đã biến giọng hát của cô trở nên đặc biệt, gây ấn tượng lớn với người nghe.

Ở cơ địa của người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng, loại giọng nữ cao (soprano) thanh, mỏng là phổ biến nhất nên rất dễ gây nhàm chán cho khán giả. Giữa một rừng các giọng nữ cao như vậy, sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà đã hoàn toàn tạo nên dấu ấn riêng không lẫn vào đâu được.

Người ta có thể chê Hồ Ngọc Hà hát kém, hát không hay nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng, họ có thể nhận ra giọng của cô ở một ca khúc bất kì nào đó mà không cần xem hình.

Nói cách khác, ngay từ những cái thuộc về bẩm sinh (như âm sắc giọng), Hồ Ngọc Hà đã được số phận ấn định sinh ra để nổi bật, thà bão táp chứ không chịu nhạt nhòa.

Cũng giống như Phương Thanh, Thanh Lam, Bảo Yến, Khánh Ly... Hồ Ngọc Hà có thể tạo được ấn tượng thính giác cho người nghe ngay từ những nốt nhạc đầu tiên bởi chất giọng lạ của mình. Đây là yếu tố quan trọng giúp cô trở nên nổi bật giữa một rừng ca sĩ ở Việt Nam ngày nay.

Và cũng chính âm sắc giọng lạ, độc đáo, có màu husky đó đã tạo nên chất khàn đặc trưng và sang trọng, giúp tiếng hát của Hồ Ngọc Hà luôn cảm xúc, quyến rũ đến khó tả. Hồ Ngọc Hà hát đầy đam mê, phiêu lãng. Thưởng thức giọng hát của cô giống như được nếm một ly cà phê đường đen thật đặc.

Chất giọng khàn đặc biệt của Hồ Ngọc Hà đã từng khiến nhạc sĩ Huy Tuấn thích thú. Anh nói:

"Người đẹp đi hát từng là một trào lưu của Vpop nhưng bản thân họ chưa từng được nhìn nhận một cách nghiêm túc.

Tôi khá bất ngờ khi cô ấy đặt vấn đề muốn hợp tác làm album một cách đàng hoàng. Đánh giá một cách công tâm, giọng hát của Hà khá đặc biệt, chỉ cần cô ấy cất tiếng hát lên thì người ta biết đó là Hồ Ngọc Hà và đây là điều không phải ai cũng có".

Đặc biệt hơn cả, Hồ Ngọc Hà thuộc type giọng hỏa, một type giọng ít thấy hơn so với những ca sĩ khác (đa số là giọng kim, giọng thổ). Có thể kể tới một số ca sĩ thuộc type giọng này là: Kim Burrell, Fantasia, Phương Thanh, Ngọc Anh…

Đặc trưng của type giọng hỏa là không có lõi (nên dễ bị nhầm là cột hơi yếu, giọng yếu, chênh vênh) nhưng lại có độ bén, tỏa và linh hoạt. Bởi vậy, Hồ Ngọc Hà hát lúc nào cũng cháy, hừng hực nhiệt huyết, căng tràn cảm xúc và dễ dàng bung tỏa giọng hát đến "phá tan" tất cả, hát như bằng cả tâm can.

Bằng sự linh hoạt của giọng hỏa kết hợp cùng tư duy nhạy bén, khả năng xử lí ca khúc tài tình, Hồ Ngọc Hà dễ dàng thích nghi với nhiều dòng nhạc

Dù giọng trầm và bị cho là "giống đàn ông", nhưng Hồ Ngọc Hà lại khi hát vô cùng nữ tính, nhẹ nhàng, sóng sánh chất "đàn bà". Điều này có được nhờ cách xử lý ca khúc đầy tinh tế, tình cảm, hưng không bị sến và quê như nhiều ca sĩ Vpop khác ở cô.

Kỹ thuật tốt giúp lên những quãng cao hiếm thấy

Hồ Ngọc Hà vốn được học hành bài bản tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nên kĩ thuật hát của cô khá tốt.

Sự chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu của Hồ Ngọc Hà cuối cùng đã được ông trời đền đáp. Kết quả, cô ngày một vươn tới những note cao không ai có thể ngờ tới.

Vào một ngày cuối năm 2012, trong khi trình diễn ca khúc Tìm lại giấc mơ tại một phòng trà, Hồ Ngọc Hà đã bất ngờ belt tới D5 khi lên đoạn điệp khúc cao trào. Đó là lần đầu tiên công chúng được thấy một đẳng cấp khác ở nữ ca sĩ vốn bị chê bai, dè bỉu là "hát không ra hơi" này.

Điều đáng nói là, cú belt D5 của Hồ Ngọc Hà không phải cố ré lên hay rướn lên, gào thét để chạm note như nhiều ca sĩ khác mà hoàn toàn có sự kiểm soát kĩ thuật đầy đủ.

Cô hát rất sảng khoái, thoải mái và chạm được tới khoảng vang trong cơ quan phát âm để bắn note ra ngoài căng tràn, vang dội. D5 của Hồ Ngọc Hà rất mở và đầy đủ lực.

Sau lần đó, nhiều người vẫn hoài nghi và dè bỉu rằng, Hồ Ngọc Hà chỉ ăn may chứ còn lâu mới làm lại được như thế. Nhưng không, Hồ Ngọc Hà liên tục belt C5, D5 trong vô số màn trình diễn tiếp theo khiến nhiều người phải tâm phục khẩu phục.

Không hài lòng với những gì đã đạt được, Hồ Ngọc Hà tiếp tục rèn luyện để mở rộng quãng giọng của mình hơn nữa. Từ D4, cô lên tới E5, F5, F#5 và chạm tới cả G#5 (giọng thật).

Đây là điều không tưởng với một ca sĩ Việt Nam từ trước đến nay. Ai cũng biết, F5, G#5 là những note rất cao với giọng nữ mà chỉ những giọng nữ cao kĩ thuật đầy mình như Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh mới belt được tới.

Nhưng Hồ Ngọc Hà đã thực hiện cú xoay chuyển chưa từng có, khi từ một giọng nữ trầm khàn chuyên hát tone thấp, lại có thể belt cao đến như vậy. Và hiển nhiên, belt cao ở đây không phải ré lên, gào lên như nhiều ca sĩ khác, mà được sử dụng mixed voice khá tốt.

Ngoài Hồ Ngọc Hà, tại Việt Nam trước giờ chưa có giọng nữ trung trầm nào lên được tới G#5 bằng giọng thật. Nói cách khác, Hồ Ngọc Hà đã khiến cả showbiz, từ giới chuyên môn tới công chúng phải ngoái nhìn lại cô.

Nhiều người vì không thể chấp nhận được sự thật này nên đã đồn nhau rằng mỗi lần Hồ Ngọc Hà hát cao thực chất là nhờ Phương Uyên hát bè sau cánh gà.