HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hé lộ thu nhập của dược sỹ Long Châu, có người được thưởng Tết đến 127 triệu đồng

Hà Linh
|

Không chỉ ghi nhận nhân sự vào dịp cuối năm, trong năm 2025, Long Châu còn chi hơn 200 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, phúc lợi và hoạt động ghi nhận người lao động.

- Ảnh 1.

Trong bối cảnh thu nhập và chất lượng việc làm ngày càng trở thành yếu tố quan trọng khi người lao động lựa chọn nơi làm việc, mức thu nhập trung bình của đội ngũ dược sĩ Long Châu trong năm 2025 đạt 15 triệu đồng/người/tháng , tăng 13% so với năm 2024 .

Bên cạnh thu nhập hằng tháng, chính sách thưởng Tết được áp dụng cho đội ngũ gần 20.000 chuyên viên y tế trên toàn hệ thống. Mức thưởng của mỗi nhân sự được xác định dựa trên vị trí công việc, kết quả đánh giá cuối năm, thành tích trong quá trình làm việc và thời gian gắn bó.

Trong năm 2025, mức thưởng Tết trung bình của một dược sĩ Long Châu đạt 40 triệu đồng , tăng 47% so với năm 2024 . Cá nhân có thành tích nổi bật nhất nhận mức thưởng 127 triệu đồng ; đồng thời, 93% dược sĩ có mức thưởng tăng so với năm trước.

Không chỉ ghi nhận nhân sự vào dịp cuối năm, trong năm 2025, Long Châu còn chi hơn 200 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, phúc lợi và hoạt động ghi nhận người lao động.

Doanh nghiệp xem đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, bởi chất lượng dịch vụ y tế bắt đầu từ sự an tâm, ổn định và gắn bó của đội ngũ nhân sự. Với Long Châu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng không thể tách rời việc chăm lo đầy đủ cho chính những người làm nghề y, từ thu nhập, môi trường làm việc đến cơ hội phát triển dài hạn.

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người cả nước (theo Khảo sát mức sống dân cư năm 2025 của Cục Thống kê) đạt hơn 6 triệu đồng/tháng, tăng 10,9% so với năm trước. Tại khu vực thành thị, mức thu nhập đạt gần 7,4 triệu đồng/tháng; Hà Nội và TP.HCM dẫn đầu cả nước, lần lượt đạt 8,37 triệu đồng và 8,06 triệu đồng/người/tháng.

Tính đến hết quý 1/2026, chuỗi nhà thuốc Long Châu sở hữu mạng lưới 2.517 cửa hàng. Đơn vị này ước tính nắm giữ gần 20% thị phần doanh thu bán lẻ dược phẩm toàn quốc. Quá trình mở rộng mạng lưới của Long Châu tiếp tục được thực thi bám sát kế hoạch đề ra.

Trong quý đầu năm nay, Long Châu khai trương mới 100 cửa hàng, hoàn tất 25% chỉ tiêu phát triển hơn 400 điểm bán trong năm 2026. Doanh thu quý 1/2026 của chuỗi dược phẩm đạt 10.302 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc đạt 1,36 tỷ đồng/tháng.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

hà nội

TP. HCM

Cục thống kê

Long Châu

dược sỹ Long Châu

hé lộ thu nhập

127 triệu đồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại