Hé lộ thu nhập của dược sỹ Long Châu, có người được thưởng Tết đến 127 triệu đồng

Không chỉ ghi nhận nhân sự vào dịp cuối năm, trong năm 2025, Long Châu còn chi hơn 200 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, phúc lợi và hoạt động ghi nhận người lao động.

Trong bối cảnh thu nhập và chất lượng việc làm ngày càng trở thành yếu tố quan trọng khi người lao động lựa chọn nơi làm việc, mức thu nhập trung bình của đội ngũ dược sĩ Long Châu trong năm 2025 đạt 15 triệu đồng/người/tháng , tăng 13% so với năm 2024 .

Bên cạnh thu nhập hằng tháng, chính sách thưởng Tết được áp dụng cho đội ngũ gần 20.000 chuyên viên y tế trên toàn hệ thống. Mức thưởng của mỗi nhân sự được xác định dựa trên vị trí công việc, kết quả đánh giá cuối năm, thành tích trong quá trình làm việc và thời gian gắn bó.

Trong năm 2025, mức thưởng Tết trung bình của một dược sĩ Long Châu đạt 40 triệu đồng , tăng 47% so với năm 2024 . Cá nhân có thành tích nổi bật nhất nhận mức thưởng 127 triệu đồng ; đồng thời, 93% dược sĩ có mức thưởng tăng so với năm trước.

Không chỉ ghi nhận nhân sự vào dịp cuối năm, trong năm 2025, Long Châu còn chi hơn 200 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, phúc lợi và hoạt động ghi nhận người lao động.

Doanh nghiệp xem đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, bởi chất lượng dịch vụ y tế bắt đầu từ sự an tâm, ổn định và gắn bó của đội ngũ nhân sự. Với Long Châu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng không thể tách rời việc chăm lo đầy đủ cho chính những người làm nghề y, từ thu nhập, môi trường làm việc đến cơ hội phát triển dài hạn.

Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người cả nước (theo Khảo sát mức sống dân cư năm 2025 của Cục Thống kê) đạt hơn 6 triệu đồng/tháng, tăng 10,9% so với năm trước. Tại khu vực thành thị, mức thu nhập đạt gần 7,4 triệu đồng/tháng; Hà Nội và TP.HCM dẫn đầu cả nước, lần lượt đạt 8,37 triệu đồng và 8,06 triệu đồng/người/tháng.

Tính đến hết quý 1/2026, chuỗi nhà thuốc Long Châu sở hữu mạng lưới 2.517 cửa hàng. Đơn vị này ước tính nắm giữ gần 20% thị phần doanh thu bán lẻ dược phẩm toàn quốc. Quá trình mở rộng mạng lưới của Long Châu tiếp tục được thực thi bám sát kế hoạch đề ra.

Trong quý đầu năm nay, Long Châu khai trương mới 100 cửa hàng, hoàn tất 25% chỉ tiêu phát triển hơn 400 điểm bán trong năm 2026. Doanh thu quý 1/2026 của chuỗi dược phẩm đạt 10.302 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc đạt 1,36 tỷ đồng/tháng.