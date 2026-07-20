Hàng chục tên lửa xuất kích sau lệnh từ ông Putin, trúng mục tiêu chỉ sau vài phút - Kiev rực lửa, lộ 2 chi tiết lạ trong đòn đánh của Nga

Theo chuyên gia Alexander Mercouris, toàn bộ tên lửa được phóng về phía thủ đô Ukraine trong cuộc tập kích lần này đều có 1 điểm chung khiến ông "đặc biệt kinh ngạc".

Cháy lớn! Nga đánh cảng Odessa

Đài TST (Nga) đưa tin, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào cảng Odessa. Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường cho thấy một đám cháy lớn đã bùng phát sau các vụ nổ. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận thông tin về cuộc tập kích.**

Theo kênh Telegram Shot, Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào thành phố Odessa và khu vực lân cận. Thông tin sơ bộ cho biết một kho nhiên liệu và dầu nhờn của quân đội Ukraine đã bị phá hủy.

Nguồn tin cho biết tên lửa phóng từ máy bay đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Các mục tiêu không chỉ bị đánh trúng tại Odessa mà còn ở thành phố Chernomorsk. Cơ sở hạ tầng cảng bị hư hại, trong khi một đám cháy lớn bùng phát tại địa điểm xảy ra một trong các vụ tập kích.

Nga vừa tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào Ukraine. Ảnh: YT

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận quân đội nước này tiếp tục tấn công các cảng của Ukraine được sử dụng phục vụ hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine.

"Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cảng của Ukraine được sử dụng phục vụ lợi ích của Lực lượng vũ trang Ukraine", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo cơ quan này, các mục tiêu tại cảng Odessa đã bị tấn công bằng đạn bay lảng vảng và vũ khí chính xác cao phóng từ trên không.

Các cuộc tấn công trong đêm không chỉ giới hạn ở Odessa. Máy bay không người lái được cho là đã đánh vào những kho chứa vũ khí dành cho quân đội Ukraine tại thành phố Koryukovka, tỉnh Chernigov. Một số vụ nổ cũng xảy ra tại Zaporozhye, nơi các mục tiêu quân sự bị tập kích bằng bom hàng không có điều khiển.

Những tiếng nổ lớn còn được ghi nhận tại Krivoy Rog, Poltava, Nikolaev và Sumy. Tuy nhiên, vào thời điểm thông tin được công bố, phía Nga chưa đưa ra xác nhận chính thức về các cuộc tấn công này, ngoài đòn đánh nhằm vào hệ thống cảng Ukraine, trong đó có Odessa.

Đòn tấn công tên lửa đạn đạo lớn nhất hơn 4 năm qua

Trong khi lửa lớn bùng lên tại cảng Odessa, thủ đô Kiev cũng trải qua một đêm đặc biệt dữ dội, khi Nga triển khai đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng phát.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 41 tên lửa và hơn 120 máy bay không người lái tấn công trong đợt tập kích. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết phần lớn số vũ khí được sử dụng nhằm vào thủ đô Kiev.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố đây là số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất được Nga sử dụng trong một cuộc tấn công kể từ khi chiến sự bắt đầu, với khoảng 40 quả được phóng về phía thủ đô.

Thống kê của tờ Sunday Guardian cho biết Nga đã phóng ít nhất 40 tên lửa và 120 UAV trong đợt tấn công lần này.

Cuộc tập kích bắt đầu vào khoảng 1h30 sáng theo giờ địa phương và kéo dài trong nhiều giờ. Nhà chức trách Ukraine thông báo 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine, hỏa hoạn bùng phát tại 5 quận của Kiev. Nhiều tòa nhà dân cư, văn phòng, cơ sở công nghiệp, một khu ký túc xá và các phương tiện bị hư hại.

Ngoại trưởng Sybiha kêu gọi các nước phương Tây đưa ra phản ứng mạnh hơn và gia tăng sức ép đối với Moscow.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm có liên quan đến quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Những mục tiêu được Moscow nhắc tới bao gồm các nhà máy sản xuất UAV Flamingo, linh kiện cho tên lửa dẫn đường Neptune và một trung tâm bưu chính.

Phía Nga cho rằng trung tâm này được sử dụng để lưu trữ hàng hóa lưỡng dụng, đồng thời lắp ráp UAV, hệ thống robot và thiết bị tác chiến điện tử.

Sau mệnh lệnh của ông Putin, tên lửa trúng mục tiêu chỉ sau vài phút

Đáng nói, quy mô của đòn đánh chưa phải chi tiết duy nhất gây kinh ngạc. Giới quan sát lưu ý rằng, sau mệnh lệnh của ông Putin, Moscow đang đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga với tốc độ nhanh và mức độ quyết liệt.

Giáo sư Glenn Diesen thuộc Đại học Đông Nam Na Uy nhận định Nga đã tiến hành một cuộc tấn công đặc biệt mạnh nhằm vào Kiev, tập trung vào các đầu mối hậu cần quan trọng và những cơ sở công nghiệp.

Nhà phân tích quân sự Anh Alexander Mercouris đặc biệt chú ý đến tốc độ của cuộc tấn công. Theo ông, các tên lửa được sử dụng di chuyển với tốc độ siêu thanh hoặc vượt siêu thanh, khiến thời gian từ khi phát hiện đến lúc chúng đánh trúng mục tiêu chỉ còn vài phút.

"Điều này rất quan trọng, bởi những tên lửa đó có thể đánh trúng mục tiêu khi thời gian cảnh báo chỉ còn vài phút", ông Mercouris nhận định.

Cựu cố vấn người đứng đầu Lầu Năm Góc Douglas Macgregor cũng tuyên bố những số liệu gần nhất về tổn thất của quân đội Ukraine mà ông được tiếp cận là "thực sự thảm khốc". Theo cách diễn đạt của ông, Nga đang "quét sạch mọi thứ".

Tờ Strana.ua của Ukraine nhận định cuộc tấn công nhằm vào Kiev là đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo lớn nhất nhằm vào thành phố kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Khoảng thời gian quá ngắn khiến lực lượng phòng không gặp nhiều khó khăn trong việc xác định hướng tấn công, triển khai đánh chặn và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Các đơn vị tại mặt đất cũng gần như không có nhiều thời gian để di chuyển thiết bị hoặc nhân sự khỏi khu vực bị nhắm tới.

Tên lửa đạn đạo Iskander (Nga) khai hỏa. Ảnh: Bộ QP Nga

Điều kỳ lạ trong đòn tấn công của Nga

Song, tốc độ không phải yếu tố bất thường duy nhất. Cách Nga triển khai tên lửa và giữ kín kế hoạch tấn công đến thời điểm khai hỏa cũng đang trở thành chủ đề được giới phân tích đặc biệt quan tâm.

Chi tiết đầu tiên gây chú ý là nguồn phóng của các tên lửa nhằm vào Kiev.

Theo Alexander Mercouris, toàn bộ tên lửa được phóng về phía thủ đô Ukraine trong cuộc tập kích lần này đều là tên lửa triển khai trên mặt đất. Ông cho biết đây là yếu tố khiến ông "đặc biệt kinh ngạc".

Việc sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất cho phép Nga tổ chức một đòn đánh tập trung với tốc độ tiếp cận mục tiêu rất cao. Sau khi được phóng, tên lửa nhanh chóng tăng tốc, bay theo quỹ đạo đạn đạo rồi lao xuống khu vực mục tiêu.

So với tên lửa hành trình thường bay theo hành trình dài hơn, tên lửa đạn đạo có thể khiến thời gian cảnh báo bị rút ngắn đáng kể. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với các hệ thống phòng không Ukraine, đặc biệt trong trường hợp nhiều tên lửa được phóng gần như đồng thời.

Chi tiết bất thường thứ hai là kế hoạch tấn công dường như đã được giữ bí mật đến phút chót.

Kênh Telegram "Tướng Armageddon" lưu ý rằng trước cuộc tập kích, các kênh thông tin Ukraine không đưa ra cảnh báo cụ thể nào về việc Nga chuẩn bị sử dụng một số lượng lớn tên lửa đạn đạo.

Trong một số đợt tấn công trước đây, các nguồn tin Ukraine từng cảnh báo từ trước hàng chục giờ rằng Nga có thể chuẩn bị một đòn đánh bằng tên lửa. Khoảng thời gian này có thể giúp các đơn vị di chuyển thiết bị, chuyên gia hoặc nhân sự khỏi những địa điểm có nguy cơ trở thành mục tiêu.

Tuy nhiên, điều tương tự dường như không xảy ra lần này.

Không có thông tin chi tiết nào được công bố trước về thời điểm phóng, số lượng tên lửa hoặc những khu vực có khả năng bị tập kích. Chỉ khi tên lửa đã rời bệ phóng và còi báo động vang lên, quy mô thực sự của cuộc tấn công mới dần được xác định.

Một số chuyên gia Nga cho rằng điều này có thể là kết quả của việc tăng cường kiểm soát thông tin trong quá trình chuẩn bị, kết hợp với các hoạt động nghi binh và đánh lạc hướng đối phương.