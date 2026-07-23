Hàng chục tên lửa nã vào Odesa, quy mô gây kinh ngạc - BQP Nga ra tuyên bố, Kiev phút chót mất sạch 1 thứ

Tổng số tên lửa Nga nã vào Odesa 3 ngày qua đã bằng tổng số tên lửa Nga giội xuống toàn lãnh thổ Ukraine trong cùng khoảng thời gian. Quy mô cuộc tấn công Odesa đang gây chấn động.

Đài TST (Nga) ngày 23/7 đưa tin, Odesa và vùng ven Biển Đen tiếp tục trải qua một đêm rung chuyển bởi các đợt tập kích liên hoàn bằng tên lửa và máy bay không người lái. Từ thành phố Odesa đến các cảng Chernomorsk và Yuzhny, hàng loạt mục tiêu hạ tầng cảng biển, kho chứa và cơ sở công nghiệp lần lượt nằm trong vùng hỏa lực.

Theo các nguồn tin Nga, quy mô tấn công lần này đặc biệt lớn. Chỉ trong ba ngày từ 20 đến hết ngày 22/7, Moscow đã phóng hàng chục tên lửa vào tỉnh Odesa, gần tương đương toàn bộ lượng tên lửa Nga sử dụng trên lãnh thổ Ukraine trong cùng khoảng thời gian.

Tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm, tên lửa đạn đạo và hàng chục UAV được triển khai nối tiếp, khiến hệ thống phòng không Ukraine phải hoạt động liên tục. Những vụ nổ được ghi nhận tại khu công nghiệp, khu vực cảng và các tuyến hậu cần nối từ nội địa ra Biển Đen.

Nổ liên hoàn! Nga tấn công Odesa với quy mô gây kinh ngạc

Suốt đêm, cảnh báo không kích liên tục vang lên tại Odesa và các khu vực lân cận. Nhiều tiếng nổ lớn xuất hiện gần như liên tiếp tại khu công nghiệp, khu vực cảng và các tuyến hậu cần. Cơ sở hạ tầng cảng biển một lần nữa trở thành tâm điểm của đòn tấn công.

Điều phối viên lực lượng ngầm tại Nikolayev, Sergei Lebedev, cho biết từ ngày 20 đến hết ngày 22/7, Nga đã phóng ít nhất 35 tên lửa vào tỉnh Odesa. Số vũ khí này gồm khoảng 22 tên lửa hành trình Kh-59/69, 7 tên lửa Oniks, 4 tên lửa Kh-22/32, một tên lửa chống radar Kh-31P và một tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo đánh giá của ông Lebedev, điều gây kinh ngạc là số tên lửa được Nga sử dụng tại Odesa trong 3 ngày gần như tương đương toàn bộ nguồn lực tên lửa mà Moscow triển khai trên lãnh thổ Ukraine trong cùng thời gian. Điều đó cho thấy trọng tâm của các đợt tấn công đã được chuyển mạnh về khu vực ven Biển Đen.

Song song với tên lửa, hàng chục UAV thuộc dòng Geran-2, Geran-3, Geran-4 và Geran-5 cũng được triển khai. Một số nguồn tin Nga còn đề cập đến các UAV phản lực Banderol.

Áp lực được duy trì theo nhiều đợt, kéo dài hàng giờ thay vì chỉ tập trung vào một thời điểm. Khi các nhóm UAV áp sát, buộc lực lượng phòng không Ukraine phân tán khả năng đánh chặn, những đợt tên lửa mới tiếp tục lao tới các mục tiêu trọng yếu.

Tình hình tương tự tiếp diễn trong đêm rạng sáng 23/7. Các nguồn tin theo dõi chiến sự cho biết tiếng nổ tiếp tục vang lên tại Odesa và một số khu vực gần cảng. Điều này cho thấy chiến dịch không dừng lại sau ba ngày tấn công dữ dội mà vẫn được duy trì với cường độ cao.

Tối muộn ngày 22/7, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết không có tàu thương mại nào đi qua hành lang hàng hải trên Biển Đen trong vòng 24 giờ trước đó do các cuộc tấn công bằng UAV.

Sau tuyên bố này, Kiev xác nhận sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm thảo luận về tình hình trên Biển Đen.

Cùng lúc, Maersk, một trong những tập đoàn vận tải hàng hóa đường biển lớn nhất thế giới, thông báo tạm ngừng phục vụ cảng Chernomorsk “do tình hình hiện tại”. Các tàu đang trên đường tới khu vực được chuyển hướng sang cảng Constanța của Romania.

Quyết định của Maersk cho thấy tác động của các đợt tập kích đã vượt ra ngoài phạm vi quân sự. Khi một hãng tàu lớn tạm dừng hoạt động tại một cảng, ảnh hưởng không chỉ nằm ở số chuyến tàu bị hủy hoặc đổi hướng.

Chi phí bảo hiểm và vận chuyển có thể tăng, thời gian giao hàng kéo dài, trong khi các chủ tàu khác buộc phải cân nhắc lại mức độ rủi ro khi đưa phương tiện vào vùng biển gần Odesa. Ngay cả khi các cầu cảng chưa bị phá hủy hoàn toàn, năng lực thông quan vẫn có thể suy giảm vì tàu thuyền không muốn tiếp cận khu vực.

Có thể nói, những vụ nổ liên hoàn tại Odesa không còn là các cuộc tập kích riêng lẻ đơn thuần. Trên thực tế, chúng đang tạo sức ép tích lũy lên toàn bộ chuỗi logistics của Ukraine tại Biển Đen, từ đường sắt vận chuyển hàng hóa, kho lưu trữ và bến bốc dỡ cho đến các tuyến hàng hải quốc tế.

Tỉnh Odesa trên bản đồ. Ảnh: Britannica.

Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố nóng, Ukraine phút chót mất sạch 1 thứ

Trong lúc thông tin về những vụ nổ tại Odesa tiếp tục dồn dập xuất hiện, truyền thông Nga công bố chi tiết mới về các mục tiêu bị đánh trúng. Theo đó, quân đội Ukraine vào phút chót đã mất sạch các lô viện trợ quân sự từ phương Tây, do các lô hàng này đã bị Nga phá hủy.

Bên cạnh đó, một UAV Nga đã tấn công một doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp của Odesa. Cùng thời điểm, nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng tại cảng Odesa cũng bị đánh trúng.

Những công trình này được sử dụng để bốc dỡ, tập kết và lưu trữ các lô hàng phục vụ mục đích quân sự. Đòn tấn công vì thế không chỉ nhằm phá hủy số hàng đang nằm trong kho mà còn gây gián đoạn khả năng tiếp nhận những chuyến viện trợ tiếp theo.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó ra tuyên bố chính thức, xác nhận lực lượng Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công hiệp đồng trong đêm bằng vũ khí chính xác cao phóng từ trên không và UAV tấn công.

“Trong đêm, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công hiệp đồng bằng vũ khí chính xác cao phóng từ trên không và máy bay không người lái tấn công”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Cơ quan này cho biết các UAV Nga đã đánh vào một phân xưởng sản xuất linh kiện cho máy bay không người lái của Ukraine. Một kho chứa UAV thành phẩm, chuẩn bị được chuyển giao cho quân đội Ukraine, cũng nằm trong số các mục tiêu bị tấn công.

Một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: The Insider

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga khiến mục tiêu của chiến dịch tại Odesa trở nên rõ ràng hơn. Cùng lúc đánh vào cảng, kho vận và tuyến hàng hải, Nga còn nhắm tới chuỗi sản xuất UAV của Ukraine.

Hai nhóm mục tiêu này có mối liên hệ trực tiếp. Hệ thống cảng là cửa ngõ tiếp nhận vật tư, linh kiện và hàng hóa từ bên ngoài. Trong khi đó, các phân xưởng và kho chứa là nơi lắp ráp, lưu trữ và chuẩn bị chuyển vũ khí ra tiền tuyến.

Việc kho UAV thành phẩm bị đánh trúng ngay trước thời điểm bàn giao có thể khiến các đơn vị Ukraine không nhận được số phương tiện đã được chuẩn bị. Tổn thất tại phân xưởng sản xuất linh kiện còn có thể gây ảnh hưởng lâu dài hơn, bởi quá trình lắp ráp sẽ bị gián đoạn nếu thiếu thiết bị thay thế.

Diễn biến này cũng cho thấy UAV Nga không còn chỉ được sử dụng để đánh lạc hướng hoặc làm tiêu hao tên lửa phòng không.

Chúng đang trực tiếp đánh vào phân xưởng sản xuất và kho chứa vũ khí, trong khi tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo gây sức ép lên những mục tiêu kiên cố hơn.

Ukraine vì thế phải phân chia năng lực đánh chặn giữa nhiều loại mối đe dọa xuất hiện gần như cùng lúc.

Đợt tấn công vào Odesa đang được triển khai trên nhiều tầng. Trước hết, Nga gây sức ép lên hoạt động hàng hải, buộc các hãng tàu cân nhắc rời khỏi khu vực.

Tiếp đó, các cuộc tập kích nhằm vào cảng, kho chứa và cơ sở bốc dỡ để hạn chế khả năng tiếp nhận hàng hóa. Cuối cùng, phân xưởng sản xuất, linh kiện và UAV thành phẩm bị phá hủy trước khi số vũ khí này được đưa ra chiến trường.

Khi những sức ép này cùng xuất hiện, tác động không còn giới hạn ở một vụ nổ hoặc một kho hàng. Chuỗi hậu cần của Ukraine có nguy cơ bị gián đoạn từ đầu vào đến đầu ra.