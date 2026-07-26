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Hai đứa trẻ bị trao nhầm khi mới ra đời tìm được cha mẹ ruột sau 38 năm

Hoàng Hà/VTC News
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Sinh cùng ngày tại một trung tâm y tế ở Mỹ, hai bé trai bị trao nhầm, người này sống với bố mẹ của người kia, mãi 38 năm sau mới tìm được gia đình ruột thịt.

Hai gia đình tại bang North Dakota, Mỹ vừa đệ đơn kiện trung tâm y tế địa phương vì đã trao nhầm con của họ ngay sau khi sinh. Jeremy Morrison và Kyle Bylin (38 tuổi) là 2 em bé duy nhất chào đời tại Trung tâm Y tế Unity vào ngày 28/1/1988.

Kyle Bylin được nuôi dưỡng trong gia đình bà Elizabeth O’Toole và ông Terry Morrison. Còn Jeremy Morrison lớn lên trong sự chăm sóc của vợ chồng bà Evelyn Newton và ông Keith Bylin. Hai cặp cha mẹ hoàn toàn không hay biết Kyle và Jeremy bị tráo đổi cho nhau.

Đơn kiện tố cáo: “Các nhân viên đã nhầm lẫn, làm tráo đổi hai trẻ sơ sinh. Sau đó, họ không phát hiện hay khắc phục sai sót”.

Hai đứa trẻ bị trao nhầm tìm lại cha mẹ ruột sau 38 năm - Ảnh 1.

Kyle Bylin (trái) và Jeremy Morrison (phải) bị tráo đổi khi mới sinh.

Trung tâm Y tế Unity xác nhận Jeremy và Kyle ra đời trong cùng một ngày vào năm 1988 và bị thất lạc khỏi cha mẹ ruột. Dù vậy, phía trung tâm không cho rằng nhân viên của họ phải chịu trách nhiệm cho sự cố này.

Đại diện trung tâm y tế chia sẻ: “Rất tiếc, do khoảng thời gian đã trải qua gần 40 năm, các hồ sơ y tế không được lưu trữ và không còn ai trong kíp đỡ đẻ năm đó còn làm việc. Mặc dù chúng tôi sâu sắc đồng cảm với hai người đàn ông cùng gia đình họ, thế nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Trung tâm Y tế Unity hay nhân viên y tế phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra”.

Dù vậy, Jeremy và Kyle khẳng định Trung tâm Y tế Unity là nơi duy nhất mà sự cố tráo đổi này có thể xảy ra.

Jeremy chia sẻ: “ Tôi và Kyle không lớn lên ở cùng một khu vực, nên không thể có chuyện chúng tôi bị nhầm lẫn ở nhà trẻ hay những nơi tương tự”. Jeremy cũng cho biết thêm rằng từ nhỏ anh đã nhận ra trong gia đình không ai có nét ngoại hình giống mình.

Còn Kyle chia sẻ rằng anh phát hiện mẹ không có quan hệ huyết thống với mình sau khi làm xét nghiệm ADN để tìm hiểu về nguồn gốc người Đức của bà. Kết quả xét nghiệm bất ngờ xuất hiện tên cô ruột của Jeremy. Dựa trên tỷ lệ ADN trùng khớp rất cao cùng một tin nhắn trao đổi trực tiếp, họ nhanh chóng xác định Kyle chính là cháu ruột của người phụ nữ này.

Sự chia cắt kéo dài nhiều năm giữa Jeremy, Kyle và cha mẹ ruột của họ gây ra những tổn thất vĩnh viễn, không thể hàn gắn đối với các nguyên đơn cũng như mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Jeremy hy vọng câu chuyện của mình có thể giúp những người khác rơi vào hoàn cảnh tương tự tìm lại được sự thật: “ Tôi e rằng nếu chuyện này đã xảy ra với chúng tôi, nó cũng có thể từng xảy ra với nhiều người khác. Tôi thấy mừng vì trung tâm y tế không chọn giải pháp dàn xếp êm đẹp, nhờ vậy tôi mới có thể chia sẻ câu chuyện này nhằm nâng cao sự chú ý của cộng đồng”.

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