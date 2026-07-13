Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 74 ca sốt xuất huyết, tăng 12 ca so với tuần trước. CDC cảnh báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm ổ dịch.

Ảnh: CDC Hà Nội

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 3-10/7, thành phố ghi nhận 74 ca mắc sốt xuất huyết tại 35 phường, xã, tăng 12 ca so với tuần trước. Các địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh gồm Hà Đông, Phú Thượng, Dân Hòa, Đông Ngạc và Yên Nghĩa.

Tính từ đầu năm 2026, Hà Nội có 629 ca sốt xuất huyết tại 96 phường, xã, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Thành phố phát hiện thêm 6 ổ dịch mới, nâng tổng số ổ dịch trong năm lên 23, trong đó còn 8 ổ đang hoạt động. CDC Hà Nội nhận định số ca mắc đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hằng năm và có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Đối với bệnh tay chân miệng, tuần qua ghi nhận 66 ca mắc tại 44 phường, xã, giảm 26 ca so với tuần trước. Lũy tích từ đầu năm có 3.951 ca, không ghi nhận ca tử vong; hiện còn một ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 13 ca mắc sởi, 6 ca ho gà và 37 ca COVID-19. Từ đầu năm đến nay, thành phố có 331 ca sởi, 68 ca ho gà và 307 ca COVID-19, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do các bệnh này.

Về bệnh dại, tuần qua không phát sinh ổ dịch mới trên động vật. Tuy nhiên, từ đầu năm đã ghi nhận 8 ổ dịch dại trên chó tại một số địa phương và tất cả người phơi nhiễm đều đã được điều trị dự phòng.

CDC Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục giám sát các khu vực có ca mắc và ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động, đồng thời yêu cầu các trạm y tế tăng cường phát hiện, xử lý ca bệnh, đẩy mạnh truyền thông phòng chống dịch và vận động người dân tiêm chủng đầy đủ để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh mùa hè.