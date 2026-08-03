Góc khuất của nghệ sĩ Hoài Tâm

"Trông tôi ai cũng nghĩ chỉn chu này nọ" – Hoài Tâm nói.

Vừa qua, tại chương trình Ăn ngon, mặc đẹp, yêu đời, danh hài Hoài Tâm đã tiết lộ một góc khuất ít ai biết của mình.

Anh nói: "Trông tôi ai cũng nghĩ chỉn chu này nọ, nhưng thực ra tôi là người rất bừa bãi. Tủ quần áo của tôi ở nhà vứt lung tung hết lên, trung bình cứ phải 10 ngày tới 2 tuần tôi mới giặt quần áo một lần, còn lại vớ được gì mặc đó.

Nghệ sĩ Hoài Tâm

Ngày hôm nay lên show này, tôi cũng vớ được cái áo, chiếc quần nào là mặc lên luôn. Tôi ăn mặc đơn giản như vậy vì công việc của tôi là làm nhà hàng. Đi làm nhà hàng thì cứ vớ gì mặc đó cho tiện.

Ngoại trừ những buổi tiệc, event cần tôi dẫn MC hay làm host thì tôi phải chuẩn bị kỹ càng, ăn mặc chỉn chu, còn lại tôi cứ ăn mặc đơn giản, kể cả khi ra ngoài nhà hàng của tôi. Nhiều khi khách khứa, gia đình hay bạn bè đến nhà hàng cũng ngạc nhiên vì thấy tôi ăn mặc rất bình thường. Nhưng tôi thích như vậy.

Thực sự thì nghệ sĩ cũng như bao người bình thường khác thôi. Chẳng qua chúng tôi làm được nghề mà nhiều người biết đến, yêu thương và nổi tiếng. Bởi vậy, khi đi ngoài đường được người khác nhận ra, xin chụp hình, tôi rất vui và trân quý.

Rõ ràng tôi cũng như bao người khác, mà lại được xin chụp hình. Vì thế, tôi cũng rất nhiệt tình chụp cùng mọi người, không bao giờ thấy đó là vấn đề gì hết. Mọi người phải yêu thương tôi thì mới xin chụp hình cùng tôi".

Hoài Tâm và Việt Hương

Nghệ sĩ hài Hoài Tâm là gương mặt quen thuộc tại các sân khấu hải ngoại. Xuất thân là một tay ngang bước vào nghề từ công việc MC, anh nhanh chóng ghi dấu ấn sâu đậm nhờ nét diễn duyên dáng, khả năng giả gái tự nhiên và tinh tế.

Tên tuổi của Hoài Tâm gắn liền với những tiểu phẩm hài kết hợp ăn ý cùng danh hài Việt Hương. Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn xuất, anh còn tích cực hoạt động với tư cách nhà sản xuất các dự án web drama.

Ngoài nghệ thuật, Hoài Tâm còn là một doanh nhân mát tay và gặt hái nhiều thành công trong kinh doanh.

