Giống xoài lạ đắt bậc nhất thế giới, mỗi cây chỉ có 5-7 quả: Đã thu hoạch lứa đầu tiên ở Việt Nam!

Một quả xoài giống lạ này giá bao nhiêu?

Nhắc đến những loại trái cây đắt đỏ trên thế giới, xoài Miyazaki của Nhật Bản là cái tên thường xuyên được nhắc tới. Quả xoài gây ấn tượng bởi lớp vỏ đỏ rực, hương thơm đặc trưng, thịt mềm, ít xơ và vị ngọt đậm.

Năm 2019, VTV đưa tin một cặp xoài cao cấp của tỉnh Miyazaki, đạt chứng nhận “Taiyo no Tamago” - “Trứng của Mặt trời”, được mua với giá 500.000 yen, tương đương hơn 100 triệu đồng, tại một phiên đấu giá. Đây là mức giá dành cho cặp quả đặc biệt, không phải giá bán phổ biến của tất cả xoài Miyazaki.

Điều đáng chú ý là giống xoài vốn gắn với những khu nhà kính tại Nhật Bản nay đã đơm hoa, kết trái ngay tại ngoại thành TP.HCM.

Ảnh minh hoạ

Gần 4 năm đưa xoài Nhật bén rễ ở Củ Chi

Mô hình được triển khai tại một nông trại ở xã An Nhơn Tây, Củ Chi, do ông Nguyễn Minh Nhân, đại diện Công ty TNHH Stellar Orchard, thực hiện.

Theo Báo Người Lao Động, khoảng 4 năm trước, ông Nhân tìm kiếm một loại cây ăn trái thân gỗ có giá trị kinh tế cao nhằm tận dụng hệ thống nhà màng trước đây dùng để trồng dưa lưới. Sau một lần được thưởng thức quả xoài nhập khẩu có giá hơn 2 triệu đồng, ông bắt đầu tìm hiểu và quyết định thử nghiệm trồng xoài Miyazaki. Đến nay, quy mô của mô hình đạt khoảng 1.500 gốc.

Hành trình này không đơn giản bởi khí hậu tại Nhật Bản khác đáng kể so với môi trường nóng ẩm ở Củ Chi. Theo Tuổi Trẻ Online, giai đoạn đầu, nhóm thực hiện thử nghiệm 6 dòng khác nhau, theo dõi sức sinh trưởng, khả năng ra hoa, đậu trái và chất lượng thành phẩm. Sau nhiều lần sàng lọc, hai dòng thích nghi tốt hơn được lựa chọn.

Ảnh Báo Người Lao Động

Tại khu vườn đầu tiên, tỷ lệ hao hụt cây giống từng lên tới 30-40%. Con số này sau đó giảm xuống còn khoảng 5-10% nhờ quá trình tích lũy kinh nghiệm và điều chỉnh kỹ thuật.

Cây được trồng trong nhà màng để hạn chế ảnh hưởng của mưa gió, sâu bệnh, kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm kiểm soát lượng nước và dinh dưỡng ở từng giai đoạn. Sau gần 4 năm, những cây xoài đầu tiên đã cho lứa trái bói. Các nguồn ghi nhận vụ đầu tiên đạt khoảng 400 quả, trong khi toàn bộ vườn hiện có khoảng 1.500 gốc.

Tuổi Trẻ Online cho biết trước đó xoài Miyazaki chưa có tiền lệ trồng tại Việt Nam. Tuy nhiên, để bảo đảm chính xác, có thể hiểu đây là lứa thu hoạch đầu tiên của mô hình được báo chí ghi nhận tại Củ Chi, thay vì khẳng định mọi thử nghiệm nhỏ lẻ trên cả nước đều chưa từng cho trái.

Vì sao mỗi cây chỉ được giữ lại 5-7 quả?

Không chỉ đòi hỏi nhiều năm thử nghiệm, xoài Miyazaki còn có quy trình chăm sóc khá công phu. Theo ông Nguyễn Minh Nhân, mỗi cây chỉ được giữ lại khoảng 5-7 quả nhằm tập trung dinh dưỡng và bảo đảm chất lượng.

Trong quá trình phát triển, quả phải được “treo nắng” và điều tiết ánh sáng theo từng giai đoạn, vừa tránh cháy vỏ, vừa giúp màu sắc trở nên đồng đều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến sản lượng loại xoài này không cao và giá bán vượt xa xoài thông thường.

Giống xoài lạ đã trồng và thu hoạch thành công ở Việt Nam (Ảnh Báo TT)

Ở vụ đầu tiên, nông trại xuất bán hơn 400 quả. Loại nặng khoảng 400 gram có giá 300.000 đồng/quả, trong khi loại trên 600 gram được bán với giá 600.000 đồng/quả. Mức này được cho là chỉ bằng khoảng 20-25% hàng nhập khẩu.

Trước đó, xoài Miyazaki nhập khẩu từng được bán tại Việt Nam với giá khoảng 1,2 triệu đồng/quả loại 300-400 gram và 3,2 triệu đồng/quả loại trên 600 gram.

Dù vậy, đại diện nông trại thừa nhận xoài trồng tại Củ Chi mới đạt kết quả tương đối tốt về độ ngọt và mùi thơm; màu sắc, hình dáng và độ đồng đều vẫn chưa thể so sánh với sản phẩm cao cấp trồng tại Nhật Bản.

Người tiêu dùng cũng cần phân biệt xoài giống Miyazaki được trồng ở Việt Nam với loại mang nhãn “Taiyo no Tamago”. Theo trang thông tin chính thức của thành phố Miyazaki, chỉ những quả nặng trên 350 gram, có độ đường từ 15% trở lên, đồng thời đạt yêu cầu nghiêm ngặt về màu sắc và hình dáng mới được bán dưới thương hiệu “Trứng của Mặt trời”.

Ảnh VTV

Người dân muốn mua phải làm thế nào?

Ở thời điểm hiện tại, xoài Miyazaki trồng tại Củ Chi chưa phải mặt hàng được bán rộng rãi tại các hệ thống siêu thị. Nguồn cung mới dừng ở lứa đầu tiên và mỗi cây chỉ giữ lại số lượng quả rất hạn chế.

Theo Báo Người Lao Động, nông trại đang bán lẻ trực tiếp, đồng thời cung cấp sỉ cho một số cửa hàng trái cây cao cấp. Người muốn mua cần theo dõi từng đợt thu hoạch, liên hệ đơn vị sản xuất hoặc hỏi tại các cửa hàng trái cây có công bố rõ nguồn gốc từ nông trại ở Củ Chi.

Đại diện mô hình cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng sản lượng, chủ động điều chỉnh thời điểm cho trái và tính toán mức giá hợp lý hơn. Tuy nhiên, giống cây này không dễ trồng đại trà bởi không chịu được ngập úng, yêu cầu kiểm soát chặt nước tưới, dinh dưỡng và môi trường.

Xoài Miyazaki được bán ở Nhật Bản (Ảnh Japanese Food Guide)



