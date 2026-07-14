Cảnh tượng "30 năm mới có" ở vịnh Hạ Long xuất hiện trở lại: Ai được đi, giá vé thế nào?

Đây là cảnh gì mà được đánh giá "30 năm mới có"?

Từ cuối tháng 6, du khách đến Hạ Long có thêm một trải nghiệm mới: lên thuyền buồm ba vách, đi ven bờ vịnh di sản và ngắm thành phố từ mặt nước. Không phải du thuyền hiện đại hay tàu tham quan quen thuộc, sản phẩm này gây chú ý bởi những cánh buồm nâu/đỏ mang màu sắc hoài niệm, gợi lại hình ảnh Hạ Long xưa từng in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ.

Theo TTXVN/VietnamPlus, ngày 29/6, tại phường Hồng Gai, Quảng Ninh, liên doanh Công ty Cổ phần Vận tải khách thủy Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Ngắm cảnh Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương sản phẩm trải nghiệm thuyền ba vách Hạ Long. Đây được giới thiệu là sản phẩm du lịch mới trên Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, gắn với văn hóa biển và đời sống truyền thống của ngư dân địa phương.

Ảnh Báo Lao Động

Hình ảnh cánh buồm trở lại vịnh di sản

Trước khi chính thức đón khách, những chiếc thuyền buồm ba vách từng xuất hiện ven bờ vịnh Hạ Long và nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Báo Tuổi Trẻ từng mô tả đây là hình ảnh cánh buồm căng gió quen thuộc với thế hệ 9X qua sách giáo khoa, nay “tái xuất” trên vịnh di sản. Cách gọi “trải nghiệm 30 năm mới có” cũng được nhiều người liên tưởng tới dấu mốc Vịnh Hạ Long tròn 30 năm được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào ngày 17/12/2024.

Thuyền ba vách là phương tiện truyền thống của cư dân ven biển miền Bắc, đặc biệt gắn với vùng Quảng Yên, Quảng Ninh. Theo thông tin từ Cổng thông tin Chính sách và Cuộc sống của TTXVN, thuyền có kết cấu gồm 3 tấm ván ghép lại, gồm 1 đáy và 2 mạn, sử dụng buồm hình cánh dơi, nổi tiếng với khả năng đi ngược gió, lướt sóng và giữ thăng bằng tốt.

Trong giai đoạn đầu, đơn vị khai thác đưa vào sử dụng 6 thuyền buồm phục vụ du khách. Các thuyền được đóng tại xưởng của nghệ nhân Lê Đức Chắn ở phường Liên Hòa, Quảng Ninh, phục dựng dựa trên nguyên mẫu cổ. Doanh nghiệp cho biết dự kiến thời gian tới sẽ tăng số thuyền lên 10 chiếc.

Ảnh Báo Lao Động

Giá vé 200.000 đồng, hành trình khoảng 1 giờ

Một trong những thông tin được nhiều du khách quan tâm nhất là giá vé. Theo TTXVN/VietnamPlus, giá vé trải nghiệm thuyền ba vách Hạ Long là 200.000 đồng/người. Trong tuần đầu khai trương, đơn vị khai thác thông tin có chương trình giảm 30% giá vé cho du khách.

Tour hoạt động hằng ngày từ 8h đến 17h. Lộ trình xuất phát từ khu vực bến vận tải của Công ty Cổ phần Vận tải khách thủy, gần chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai; sau đó chạy ven bờ vịnh Hạ Long đến khu Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, khu vực từ Cầu Bài Thơ đến bảo tàng, rồi quay lại điểm xuất phát.

Theo phương án từng được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận tại văn bản số 639/UBND-GTCN&XD, sản phẩm thuyền ba vách được khai thác trong phạm vi các hành trình tham quan ven bờ vịnh Hạ Long đã công bố. Phương tiện chỉ được cấp phép khi đáp ứng điều kiện về đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn và lắp thiết bị giám sát hành trình GPS kết nối với cơ quan quản lý. Mỗi thuyền mỗi lần chở tối đa 12 khách và 2 thuyền viên.

Thay vì chỉ đứng từ xa check in, du khách có thể trực tiếp trải nghiệm thuyền buồm 3 vách ở vịnh Hạ Long (Ảnh ST)

Vì hành trình chỉ kéo dài khoảng 1 giờ, tour này phù hợp với du khách có lịch trình ngắn, nhóm gia đình, người lớn tuổi hoặc những người muốn có một trải nghiệm nhẹ nhàng, dễ chụp ảnh trước khi tiếp tục khám phá các điểm khác ở Hạ Long. Điểm cần lưu ý là tour xuất phát ở khu vực Hồng Gai, gần chợ Hạ Long 1, không phải từ Tuần Châu hay Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, nên du khách cần kiểm tra kỹ điểm đón trước khi đặt xe.

Đi thuyền xong, du khách có thể ghé đâu?

Ưu điểm của tour thuyền ba vách là nằm gần nhiều điểm tham quan ven bờ phía Hồng Gai. Sau chuyến đi, du khách có thể kết hợp ghé Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, thường được gọi là Cung Cá heo, hoặc dạo khu Quảng trường 30/10. Đây đều là những địa điểm nằm trên trục đường ven biển Trần Quốc Nghiễn, thuận tiện để check-in và tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa địa phương.

Nếu muốn trải nghiệm Hạ Long đời thường hơn, du khách có thể ghé chợ Hạ Long 1 để ăn uống, mua hải sản, chả mực và đặc sản địa phương. Tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, bãi tắm Hòn Gai cũng là lựa chọn phù hợp cho buổi chiều, nhất là với những người muốn đi bộ, ngắm vịnh hoặc chụp ảnh hoàng hôn. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam từng giới thiệu đường bao biển Trần Quốc Nghiễn là một trong những tuyến đường ven biển đẹp tại Quảng Ninh.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Với lịch trình dài hơn, du khách có thể sang Bãi Cháy, trải nghiệm cáp treo, công viên giải trí hoặc đặt thêm các tuyến tham quan vịnh truyền thống như động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, hòn Trống Mái, hang Sửng Sốt, đảo Ti Tốp. Tuy nhiên, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long khuyến cáo du khách không tự thuê tàu từ các đối tượng chào mời bên ngoài cảng, nên vào nhà ga hoặc quầy thông tin chính thức để được tư vấn hành trình, mua vé đúng quy định.



