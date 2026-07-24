Giao dịch thành công 112.573.000 đồng đến tài khoản MBBank, Lê Vũ Bằng SN 1996 ngay lập tức trình báo công an

Sau khi người đàn ông ở Đắk Lắk chuyển nhầm 112.573.000 đồng vào tài khoản MB của Triệu Thanh Nam (SN 2007), Công an xã Phong Dụ Hạ đã nhanh chóng xác minh, vận động và hỗ trợ chủ tài khoản hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 22/7, Công an xã Phong Dụ Hạ tiếp nhận phản ánh của anh Lê Vũ Bằng, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Đắk Lắk về việc chuyển nhầm số tiền 112.573.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) số 0379907364, chủ tài khoản là anh Triệu Thanh Nam, sinh năm 2007, thường trú tại thôn Khe Chung, xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phong Dụ Hạ đã khẩn trương xác minh, xác định trên địa bàn có công dân Triệu Thanh Nam với thông tin trùng khớp theo nội dung phản ánh. Ngày 23/7/2026, đơn vị đã mời anh Nam đến trụ sở để phối hợp xác minh giao dịch.

Qua làm việc, anh Triệu Thanh Nam xác nhận có đăng ký sử dụng tài khoản ngân hàng MB nêu trên nhưng do đã lâu không sử dụng nên không nhận được thông báo về khoản tiền được chuyển đến. Sau khi được cán bộ Công an xã Phong Dụ Hạ tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng tiền do người khác chuyển khoản nhầm, anh Nam đã tự nguyện đến ngân hàng thực hiện chuyển trả toàn bộ số tiền 112.573.000 đồng cho anh Lê Vũ Bằng.

Người dân chuyển khoản lại trước sự chứng kiến của cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Nhận lại tài sản của mình, anh Lê Vũ Bằng bày tỏ niềm vui, sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phong Dụ Hạ đã nhanh chóng xác minh, tận tình hỗ trợ, giúp giải quyết vụ việc kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Với tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm đối với cộng đồng, hành động của anh Triệu Thanh Nam là việc làm đẹp, cần được biểu dương và nhân rộng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Qua vụ việc, Công an xã Phong Dụ Hạ khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch để tránh xảy ra sai sót. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản, người dân cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền chuyển nhầm, tránh phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.