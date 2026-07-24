Khi thói quen giao dịch ngân hàng của người dùng đang thay đổi mạnh mẽ, vai trò của ngân hàng cũng dần mở rộng sang các lĩnh vực hoàn toàn mới, không chỉ ở các con số tăng trưởng mà còn cả trách nhiệm với các cam kết tăng trưởng bền vững.

Giao dịch ngân hàng trên điện thoại giờ đây không còn là một xu hướng mới mà đã trở thành thói quen của phần lớn người dùng. Từ chuyển khoản, thanh toán hóa đơn đến gửi tiết kiệm hay đăng ký sản phẩm tài chính, hầu hết nhu cầu đều có thể hoàn thành chỉ trong vài thao tác trên ứng dụng.

Xu hướng này được phản ánh rõ qua sự phát triển của thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam. Chỉ trong nửa đầu năm 2025, thị trường ghi nhận hơn 12 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt, gần bằng tổng số giao dịch của cả năm 2024. Khi hành vi người dùng thay đổi, cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng cũng chuyển từ việc "có ngân hàng số" sang việc tạo ra đủ niềm tin để khách hàng sẵn sàng thực hiện những giao dịch giá trị lớn trên nền tảng số.

Trong bối cảnh đó, HDBank là một trường hợp đáng chú ý. Theo kết quả kinh doanh quý I/2026, số lượng giao dịch qua kênh số của ngân hàng tăng 35% so với cùng kỳ, trong khi giá trị giao dịch tăng tới 106%.

HDBank đã đoạt giải Thương hiệu tài chính được yêu thích của năm trong Hạng mục Consumer Finance Awards của Better Choice Awards 2025

Nếu mức tăng về số lượng cho thấy ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn giao dịch trực tuyến, thì con số 106% lại mang ý nghĩa lớn hơn. Người dùng không chỉ giao dịch thường xuyên hơn mà còn sẵn sàng thực hiện những khoản giao dịch có giá trị cao hơn trên môi trường số. Đây là sự thay đổi về mức độ tin tưởng, chứ không đơn thuần là câu chuyện tiện lợi.

Đằng sau sự thay đổi đó là quá trình đầu tư đồng bộ vào hạ tầng số. HDBank phát triển Bộ Ba nền tảng ngân hàng số gồm Di-HDBank, Di-HDBiz và Digital Core Thought Machine nhằm nâng cấp toàn diện từ hệ thống lõi đến trải nghiệm người dùng. Giao dịch nội bộ được xử lý chỉ trong khoảng 3 giây, hệ thống duy trì mức ổn định trên 99%, đồng thời các công nghệ như Voice AI được đưa vào hỗ trợ khách hàng. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là rút ngắn thời gian giao dịch mà còn tạo đủ sự tin cậy để khách hàng lựa chọn kênh số cho những nhu cầu tài chính quan trọng.

Những nỗ lực này cũng từng được ghi nhận tại Better Choice Awards 2025, khi HDBank đồng thời giành hai danh hiệu "Thương hiệu tài chính được yêu thích của năm" và "Hệ sinh thái tài chính có đột phá ấn tượng". Hai giải thưởng phản ánh sự ghi nhận từ cả người dùng lẫn hội đồng chuyên môn đối với chiến lược đầu tư dài hạn vào trải nghiệm ngân hàng số của HDBank.

Ngoài ra HDBank còn giành giải thưởng Hệ sinh thái tài chính có đột phá ấn tượng tại Better Choice Awards 2025

Điều đáng chú ý là bức tranh tăng trưởng số này lại xuất hiện song song với một dấu mốc khác. Trong năm 2026, HDBank tiếp tục được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng.

Đặt hai dữ kiện cạnh nhau sẽ thấy một sự tương phản thú vị. Tăng trưởng số thường gắn với tốc độ, đầu tư và áp lực cạnh tranh trong ngắn hạn. Trong khi đó, phát triển bền vững lại là câu chuyện của quản trị, sự nhất quán và những cam kết được duy trì qua nhiều năm. Việc hai chỉ dấu này cùng xuất hiện cho thấy HDBank đang theo đuổi cả hai mục tiêu trong cùng một giai đoạn phát triển.

Ở góc nhìn của khách hàng cá nhân, mức tăng 35% về số lượng và 106% về giá trị giao dịch cho thấy niềm tin ngày càng lớn vào các nền tảng ngân hàng số. Trong khi đó, với các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm SME và các nhà đầu tư quan tâm đến tiêu chí ESG, việc bốn năm liên tiếp góp mặt trong Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững là tín hiệu về một chiến lược quản trị ổn định và dài hạn, thay vì những kết quả mang tính thời điểm.

Nhìn rộng hơn, hai dữ kiện này đại diện cho hai xu hướng đang diễn ra đồng thời trong ngành ngân hàng. Một bên là quá trình số hóa ngày càng mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ và sự thay đổi trong hành vi người dùng. Bên còn lại là yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững và quản trị doanh nghiệp.

Khi đứng cạnh nhau trong cùng một quý, chúng đặt ra một câu hỏi ít được thảo luận hơn: số hóa và phát triển bền vững có thực sự là hai mạch song song độc lập, hay chúng đang bổ trợ cho nhau theo những cách mà các con số riêng lẻ chưa kể hết?