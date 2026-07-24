Triều Tiên có mẫu điện thoại gây sốc vì "hàng nhái mà còn ngon hơn cả hàng thật": RAM lớn hơn, camera cũng hơn

Trong khi nhiều mẫu điện thoại flagship hiện nay vẫn chỉ dừng lại ở mức 12GB RAM, bản nhái này lại xuất xưởng với dung lượng RAM lên đến 16GB.

Bất ngờ với điện thoại Triều Tiên

Những chiếc điện thoại nhái thường chỉ có đúng một điểm mạnh: trông giống hệt hàng thật cho đến khi bạn bật màn hình lên. Thế nhưng, bản sao Pixel 8 Pro đến từ Triều Tiên này lại là một trường hợp vô cùng khác biệt.

Thiết bị không chỉ "mượn" trọn vẹn ngôn ngữ thiết kế của Google mà còn được trang bị dung lượng RAM lên tới 16GB cùng một vài "tuyệt chiêu" bất ngờ mà ngay cả Pixel 8 Pro xịn cũng phải chịu thua.

Chiếc điện thoại này gần đây đã xuất hiện trong một video trải nghiệm thực tế của YouTuber fenibook (được trang NotebookCheck dẫn lại), người đã đặt cho nó biệt danh là "People’s Pixel". Đơn vị đánh giá cũng lưu ý rằng mặt lưng chiếc máy vốn có logo Triều Tiên, nhưng chi tiết này đã được dán kín trong video.

Về ngoại hình, thật khó để tìm ra điểm chê ở bản nhái này. Từ thanh chứa camera đặt ngang trải dài cho đến mặt lưng kính nhám, thiết kế của máy rõ ràng được lấy cảm hứng trực tiếp từ Pixel 8 Pro. Nếu không biết chính xác cần phải soi vào đâu, rất có thể bạn sẽ nhầm tưởng đây chính là chiếc flagship của Google khi thấy nó nằm trên mặt bàn.

Về màn hình, thiết bị từ Triều Tiên sở hữu tấm nền độ phân giải 1080 x 2400 pixels hỗ trợ tần số quét 60 Hz. Chiếc máy xịn của Google chiến thắng ở khía cạnh này khi sở hữu màn hình 1344 x 2992 pixels với tần số quét 120 Hz. Tuy nhiên, người đánh giá lưu ý rằng tấm nền màn hình sử dụng trên bản nhái hỗ trợ công nghệ làm mờ PWM tần số cao (PWM dimming), hiểu một cách đơn giản là màn hình này sẽ giúp giảm bớt tình trạng mỏi mắt cho người dùng hơn so với màn hình trên điện thoại của Google.

Khác biệt chỉ bắt đầu xuất hiện khi chúng ta khám phá bên trong. Thay vì sử dụng con chip Tensor G3 do Google tự phát triển, mẫu máy này lại cậy nhờ vào vi xử lý Dimensity 7050 của MediaTek. Xét về đẳng cấp, Dimensity 7050 hoàn toàn không thể chung mâm với Tensor G3 — đặc biệt nếu bạn quan tâm đến các tác vụ AI xử lý trực tiếp trên thiết bị.

Dù vậy, người trải nghiệm lại phát hiện ra một sự đánh đổi tương đối thú vị: Trong các phiên chơi game kéo dài cũng như khi thực hiện các tác vụ nặng khác, bản nhái này giữ nhiệt độ mát hơn đáng kể so với Pixel 8 Pro xịn — vốn không phải là chiếc máy nổi tiếng với khả năng tản nhiệt tốt.

Trong khi nhiều mẫu điện thoại flagship hiện nay vẫn chỉ dừng lại ở mức 12GB RAM, bản nhái này lại xuất xưởng với dung lượng RAM lên đến 16GB đi kèm bộ nhớ trong 256GB. Đây là một thông số cấu hình vượt ngoài mong đợi đối với một thiết bị nhái.

Camera còn vượt trội hơn cả bản gốc ﻿

Những sự ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại ở đó. Máy sở hữu màn hình tần số quét 120Hz, cùng hệ thống camera ấn tượng gồm: cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 50MP, camera tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang 3x, và camera selfie 32MP ở mặt trước.

Đáng kinh ngạc hơn nữa, người đánh giá khẳng định camera tele của bản nhái có thể chụp các bức ảnh cận cảnh (macro) ở khoảng cách gần hơn nhiều so với ống kính zoom của chính Pixel 8 Pro, mang lại cho chiếc máy nhái một thế mạnh bất ngờ trong kịch bản sử dụng cụ thể này.

Và nếu phần cứng chưa đủ kỳ lạ, thì câu chuyện phần mềm lại càng quái gở hơn. Theo bài đánh giá, bootloader của máy đã được mở khóa ngay từ khi mở hộp. Điều này cho phép bạn cài đặt hệ điều hành Pixel gốc và sử dụng các dịch vụ của Google mà không gặp phải những rào cản hay hạn chế thường thấy trên các dòng điện thoại nhái.

Nói một cách sòng phẳng, tất cả những điều trên không hề giúp chiếc máy này phế ngôi vị thế của Pixel 8 Pro. Mẫu điện thoại của Google vẫn sở hữu con chip nhanh hơn, các tính năng AI vượt trội hơn hẳn, khả năng xử lý hình ảnh thuật toán đỉnh cao và cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm uy tín trong nhiều năm.

Tuy nhiên, thật khó để không cảm thấy thú vị trước một bản sao không chỉ dừng lại ở việc nhái ngoại hình, mà đôi khi còn tạo ra được những tình huống làm cho phiên bản gốc phải "muối mặt". Đó chắc chắn không phải là điều bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở hầu hết các mẫu smartphone nhái trên thị trường hiện nay.