Bún chả chinh phục thực khách bằng những nguyên liệu đơn giản được chế biến cầu kỳ, tinh tế.

Bún chả là món ăn quen thuộc nhưng bát nước chấm tỏi ớt đậm vị lại khiến không ít người đắn đo vì sợ hơi thở lưu mùi. Thực ra, việc thêm tỏi băm vào nước chấm không chỉ là thói quen ẩm thực mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Tinh dầu cùng các hợp chất tự nhiên trong tỏi giúp làm dịu độ gắt của nước mắm nguyên chất, tạo hương thơm nồng kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa khi ăn cùng thực phẩm giàu đạm.

Nước mắm kết hợp tỏi băm tạo dư vị đậm đà

Sự kết hợp giữa nước mắm và tỏi sống tạo nên hai tầng dư vị hoàn toàn khác nhau trong khoang miệng. Mùi nước mắm hình thành từ các axit amin cùng hợp chất dễ bay hơi phát sinh lúc lên men cá, chủ yếu bám dính trên bề mặt lưỡi và răng nên có thể làm sạch bằng cách súc miệng.

Bún chả là món ăn quen thuộc nhưng nước mắm tỏi ớt lại khiến nhiều người đắn đo - Ảnh minh họa

Trong khi đó, tỏi sống lại gây mùi theo cơ chế sâu hơn. Việc nhai tỏi không chỉ giải phóng các hợp chất lưu huỳnh ngay tại khoang miệng mà còn tạo ra allyl methyl sulfide đi sâu vào máu rồi thoát ra qua đường hô hấp. Do đó, bát nước chấm chứa cả nước mắm lẫn tỏi băm vừa để lại cặn bám trong miệng, vừa phát tán mùi qua khí thở mỗi khi nói chuyện, khiến việc làm sạch ngay lập tức trở nên khó khăn hơn.

Uống nước chanh, nhai kẹo cao su liệu có khử sạch mùi?

Chanh hoặc giấm trong nước chấm vốn chỉ đóng vai trò cân bằng vị mặn ngọt chứ chưa có dữ liệu lâm sàng nào chứng minh việc uống nước chanh sau ăn sẽ triệt tiêu được các hợp chất gây mùi từ tỏi.

Do đó, bạn không cần cố uống những ly nước chanh quá chua để tẩy mùi cấp tốc. Thay vào đó, bạn có thể chủ động kiểm soát ngay từ lúc gọi món bằng cách nhờ chủ quán để riêng tỏi băm hoặc tự gia giảm lượng tỏi ớt vừa đủ dùng, đồng thời chấm nhẹ bún kèm thịt thay vì chan ngập nước chấm.

Giải pháp "thoát mùi" sau khi ăn bún chả là uống nước lọc hoặc súc miệng nhẹ nhàng - Ảnh minh họa

Sau khi ăn xong, việc nhai kẹo cao su không đường sẽ hỗ trợ kích thích tuyến nước bọt hoạt động mạnh hơn để trung hòa axit trong khoang miệng theo ghi nhận từ Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA). Tuy nhiên, kẹo cao su chỉ giúp lấn gạt dư vị tạm thời chứ không thể loại bỏ các hợp chất gây mùi tỏi đã ngấm vào máu.

Phương pháp xử lý nhanh gọn và thiết thực nhất vẫn là uống nước lọc hoặc súc miệng nhẹ nhàng bằng nước sạch ngay sau khi ăn xong. Thao tác này giúp cuốn trôi cặn thức ăn đọng lại, kết hợp dùng chỉ nha khoa làm sạch kẽ răng để loại bỏ tận gốc nguồn phát tán mùi.

Nếu tình trạng hơi thở khó chịu kéo dài nhiều tuần dù không ăn đồ đậm vị, hoặc đi kèm triệu chứng đau nhức, sưng nướu, chảy máu chân răng, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyên bạn nên chủ động đến gặp nha sĩ vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý răng miệng mãn tính.