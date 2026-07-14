Giá vàng SJC và vàng nhẫn hôm nay 14/7: Đột ngột lao dốc không phanh, xóa sổ mọi tích lũy

Sự bốc hơi nhanh chóng của thị trường khiến đà tăng bứt phá của giá vàng tuần trước hoàn toàn bị xóa sạch.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (14/7), thị trường kim loại quý trong nước chứng kiến làn sóng điều chỉnh giảm mạnh ở cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 9999. Tốc độ lao dốc đột ngột khiến khoảng cách mua - bán nới rộng, đẩy người mua vàng lỗ vượt mốc triệu đồng chỉ sau thời gian ngắn tích lũy.

Giá vàng SJC hôm nay 14/7 giảm bao nhiêu so với hôm qua?

Theo ghi nhận mới nhất vào sáng ngày 14/7/2026, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh lớn đồng loạt điều chỉnh giảm sâu từ 1,6 đến 1,8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch liền trước.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giảm tương ứng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 143,8 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra.



Giá vàng hôm nay 14/7 giảm mạnh.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra



Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đối với phân khúc vàng nhẫn và vàng trang sức 24K, xu hướng lao dốc cũng diễn ra mạnh.

Vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K (Bảo Tín Mạnh Hải): Giảm tới 1,8 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (1, 2, 5 chỉ): Mua vào ở mức 142,8 triệu đồng/lượng và bán ra 146,3 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9: Niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng trang sức 24K: Tại hầu hết các hệ thống, giá rơi xuống quanh vùng 139,9 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,9 - 146 triệu đồng/lượng (bán ra).

Biến động giá vàng từ đầu tuần và chênh lệch mua - bán: Người mua bốc hơi tiền triệu

Bước vào tuần giao dịch mới, thị trường vàng trong nước liên tục trải qua những nhịp rung lắc dữ dội. Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng đã nhanh chóng đánh mất mốc đỉnh thiết lập trước đó, đảo chiều đi xuống liên tiếp qua các phiên sáng. Sự bốc hơi nhanh chóng của thị trường khiến đà tăng bứt phá của tuần trước hoàn toàn bị xóa sạch.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện duy trì ở mức rất cao, dao động từ 3 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Điển hình, chênh lệch mua - bán niêm yết tại SJC và Bảo Tín Mạnh Hải đang ở mức 3 triệu đồng/lượng, trong khi tại Phú Quý lên tới 3,5 triệu đồng/lượng đối với nhẫn tròn 999.9.

Với biên độ chênh lệch mua - bán được kéo rộng lên mức 3,0 - 3,5 triệu đồng/lượng kết hợp cùng đà giảm giá niêm yết 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua, người mua vàng ngay từ đầu tuần hoặc trong các phiên tiệm cận đỉnh hiện đang gánh khoản lỗ thực tế từ 4,6 đến 4,8 triệu đồng/lượng nếu thực hiện chốt lời hoặc bán lại thời điểm này.

Giá vàng thế giới chạm mốc 4.014 USD/oz: Chênh lệch với vàng trong nước bao nhiêu?

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới quy đổi theo biểu đồ TradingView cập nhật sáng ngày 14/7/2026 đứng ở mức 4.014,25 USD/ounce. Tỷ giá USD tại Ngân hàng Thương mại niêm yết ở mức 24.580 VND/USD chiều mua vào và 24.860 VND/USD chiều bán ra.



Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng (chưa bao gồm thuế và phí gia công), giá vàng thế giới tương đương khoảng 120,32 triệu đồng/lượng.



Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước hiện đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 26,48 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới biến động.

Giá bạc hôm nay 14/7 tiếp tục hạ nhiệt trên toàn hệ thống

Cùng chung xu hướng suy yếu với kim loại quý vàng, giá bạc trong nước sáng nay 14/7 cũng chịu áp lực điều chỉnh giảm nhẹ tại các hệ thống lớn.

Tại Phú Quý: Giá bạc thỏi 999 (loại 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng, 1kg) niêm yết ở mức 2,180 triệu đồng/lượng mua vào và 2,247 triệu đồng/lượng bán ra.

Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg có giá mua vào đạt 58,133 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 59,919 triệu đồng/kg.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Giá bạc thỏi 1 lượng được điều chỉnh giảm 37.000 đồng/lượng, xuống còn 2,18 triệu đồng/lượng mua vào và 2,247 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với dòng bạc thỏi 1kg, giá bán ghi nhận mức giảm mạnh tới 987.000 đồng/kg, hiện mua vào ở mức 58,134 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 59,920 triệu đồng/kg.

Bạc Tứ Quý BTMH 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 2,180 triệu đồng/lượng mua vào và 2,565 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 41.000 đồng/lượng).