FIFA quyết định làm 1 việc chưa từng có tại công trình tỷ USD diễn ra trận bán kết Pháp – Tây Ban Nha

Sân vận động có chi phí xây dựng hơn một tỷ USD quyết định làm việc này do tình hình thực tế.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Pháp - Tây Ban Nha sẽ chính thức diễn ra vào 20h ngày 14/7 (theo giớ địa phương). Ảnh: The vibes

Theo AP, Trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 20h ngày 14/7 (giờ địa phương, tương đương với 2h ngày 15/7 giờ Việt Nam) trên sân Dallas Stadium (AT&T Stadium), sân vận động tại thành phố Arlington (Texas, Mỹ). Đáng chú ý, thời điểm diễn ra trận bán kết là khi mặt trời chưa lặn hoàn toàn tại Arlington.

Do đó, FIFA quyết định kéo hệ rèm chắn nắng ở đầu phía tây sân nhằm giảm ảnh hưởng của ánh sáng cuối ngày chiếu trực tiếp xuống mặt cỏ. Đây là giải pháp nhằm giảm tối đa độ chói cho các pha bóng bổng và đường chuyền dài của hai đội tuyển.

Trên thực tế, World Cup 2026 cũng đánh dấu lần đầu FIFA sử dụng hệ rèm chắn nắng tại sân AT&T Stadium để khắc phục hiện tượng ánh sáng chiếu trực tiếp xuống mặt sân.

Trước đó, hệ rèm chắn nắng này cũng được sử dụng lần đầu ở trận Nhật Bản - Thụy Điển ngày 25/6, diễn ra lúc 18h, thời điểm mặt trời chiếu trực tiếp qua hệ kính phía tây. Trong khi đó, các trận còn lại diễn ra vào khung giờ khác nên không cần áp dụng giải pháp này.

Đây cũng là giải pháp chưa từng được áp dụng tại sân AT&T Stadium, kể từ khi công trình khánh thành cách đây 17 năm.

Sân Dallas Stadium (AT&T Stadium) sẽ là nơi diễn ra trận bán kết World Cup giữa Pháp - Tây Ban Nha. Ảnh: Attstadium

AT&T Stadium chính là địa điểm tổ chức 9 trận đấu tại World Cup 2026, bao gồm 5 trận vòng bảng, 3 trận vòng knock-out và một trận bán kết. Do đó, việc FIFA quyết định sử dụng rèm cho thấy yêu cầu cao hơn về điều kiện thi đấu tại World Cup.

Đáng chú ý, bên cạnh việc đổi tên AT&T Stadium thành Dallas Stadium theo quy định về tài trợ, ban tổ chức còn phải thay mặt sân bằng cỏ tự nhiên cùng với nhiều hạng mục kỹ thuật khác để đáp ứng tiêu chuẩn của FIFA.

Trong đó, hệ rèm trên không được sử dụng cho toàn bộ các trận đấu tại AT&T Stadium. Thay vào đó, rèm chỉ áp dụng ở những khung giờ có nguy cơ bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào mặt sân.

Sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới

Sân AT&T có sức chứa lên tới hơn 100.000 khán giả. Ảnh: Attstadium

AT&T Stadium là sân vận động nằm ở thành phố Arlington, bang Texas (Mỹ), thuộc sở hữu của tỷ phú Jerry Jones. Do đó, nó còn có tên gọi khác là "Jerry World". Sân vận động này sở hữu hệ thống cơ sở vật chất rất ấn tượng, bao gồm hơn 300 phòng VIP, nhiều khu câu lạc bộ cao cấp.

Sân vận động AT&T Stadium có mái che có thể thu vào và đóng lại chỉ trong khoảng 12 phút. Ngoài ra, công trình này còn có tấm kính di động cao hàng đầu thế giới và bảng tỷ số khổng lồ, từng được xem là một trong những màn hình lớn nhất thế giới.

Ngoài sức chứa có thể lên tới hơn 100.000 khán giả, AT&T Stadium còn gây ấn tượng với thiết kế mái vòm đồ sộ và ấn tượng, trở thành tâm điểm của thể thao thế giới khi đăng cai nhiều trận đấu nhất tại FIFA World Cup 2026.

Hình ảnh quả bóng Trionda Final được trưng bày tại AT&T Stadium vào ngày 12/7, trước thềm trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

AT&T Stadium được khánh thành năm 2009, với chi phí xây dựng hơn 1 tỷ USD.

Đặc biệt, sân AT&T được xây theo trục gần đông - tây, thay vì hướng bắc - nam vốn phổ biến ở nhiều sân vận động ngoài trời. Chính thiết kế này khiến ánh nắng cuối buổi chiều xuyên qua hệ kính phía tây, đồng thời chiếu trực tiếp xuống một phần mặt sân trong một số khung giờ thi đấu.

Trên thực tế, thiết kế của AT&T Stadium nhiều lần gây tranh cãi. Tuy nhiên, chủ sở hữu Dallas Cowboys Jerry Jones đã nhiều lần từ chối sử dụng rèm trong các trận đấu của đội bóng. Theo ông, ánh nắng là một phần đặc trưng của sân vận động, đồng thời từng nói rằng nếu muốn loại bỏ hoàn toàn vấn đề này thì chỉ còn cách xây lại cả sân.

Thực tế, hệ rèm vốn có sẵn tại sân vận động AT&T, nhưng chỉ sử dụng trong một số buổi hòa nhạc và sự kiện giải trí, chưa từng được kéo trong một trận đấu thể thao trước khi diễn ra World Cup 2026.

Bài tham khảo nguồn: AP, Hksinc, Attstadium