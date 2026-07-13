Giá vàng tiếp tục lao dốc!

Giá vàng hôm nay 13/7 giảm liên tiếp 2 phiên, lỗ khoảng 4,5 - 6 triệu đồng/lượng sau 1 tuần.

Thị trường kim loại quý trong phiên giao dịch ngày 13/7 chứng kiến làn sóng điều chỉnh giảm mạnh mẽ và diện rộng. Ngay từ những giờ mở cửa buổi sáng, giá vàng trong nước liên tục chịu áp lực chốt lời lớn cùng đà suy yếu từ thị trường quốc tế, khiến giá thấp hơn đáng kể so với các mức đỉnh lịch sử lập được trước đó. Bối cảnh này không chỉ xuất hiện ở mặt hàng vàng miếng SJC mà còn lan sang cả vàng nhẫn trơn 999.9 và thị trường bạc.

Giá vàng hôm nay 13/7 giảm 2 phiên liên tiếp

Quan sát diễn biến thực tế từ biểu đồ giao dịch sáng ngày 13/7 cho thấy, mức giá vàng trong nước trải qua hai nhịp điều chỉnh giảm rất rõ nét.

Ở nhịp điều chỉnh thứ nhất, diễn ra vào khoảng thời gian từ đầu giờ sáng (khoảng 0h00) đến 8h30, áp lực bán đã xuất hiện ngay khi các đơn vị kinh doanh mở cửa giao dịch.

Đối với Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra, ghi nhận mức biến động giảm tới 1,8 triệu đồng/lượng so với các phiên trước.

Trong khi đó, vàng miếng SJC tại đây giao dịch quanh mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 0,6 triệu đồng/lượng.



Giá vàng giảm mạnh.

Tại Tập đoàn Phú Quý, xu hướng giảm tương tự cũng diễn ra rất rõ ràng. Bảng lịch sử giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 ghi nhận lúc 8h32 sáng niêm yết ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau (lúc 8h35), nhịp giảm đầu tiên đưa giá bán xuống 148 triệu đồng/lượng. Đến 10h24, nhịp giảm thứ hai tiếp tục đẩy giá bán nhẫn tròn Phú Quý xuống còn 147,5 triệu đồng/lượng và giá mua vào xuống 144 triệu đồng/lượng.

Tổng cộng nhẫn tròn Phú Quý giảm 0,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ.



Tại hệ thống SJC TP.HCM, giá vàng miếng SJC từ mốc đỉnh đầu ngày là 150 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và 146,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào đã hạ nhanh xuống mức 148,9 triệu đồng/lượng bán ra và 145,9 triệu đồng/lượng mua vào. Như vậy, chỉ trong nhịp giảm đầu tiên này, giá vàng SJC đã đánh mất 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán và 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua.

Trong nhịp giảm tiếp theo, giá vàng SJC lùi thêm 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, kéo giá bán ra xuống còn 148,4 triệu đồng/lượng và giá mua vào chạm mốc 145,4 triệu đồng/lượng (ghi nhận tại thời điểm 10h19).

Tính tổng cộng qua hai nhịp giảm trong buổi sáng, giá vàng SJC đã lao dốc tới 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với mức đỉnh thiết lập hồi đầu ngày. Nhà đầu tư ngắn hạn đối mặt với biên độ thua lỗ tức thì khi chênh lệch mua - bán vẫn duy trì ở mức cao khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới và biến động giá bạc hôm nay 13/7

Nguyên nhân chính dẫn đến đà sụt giảm mạnh của thị trường vàng trong nước bắt nguồn từ biến động tiêu cực trên thị trường kim loại quý thế giới.

Theo dữ liệu cập nhật từ TradingView, giá vàng thế giới (XAU/USD) đã rơi xuống mốc 4.058,46 USD/ounce, ghi nhận mức giảm mạnh 1,47% (tương đương mức sụt giảm tới 60,60 USD/ounce chỉ trong một phiên).

Giá vàng thế giới giảm.

Cùng chung xu hướng lao dốc với kim loại vàng, thị trường bạc hôm nay cũng ghi nhận sự điều chỉnh giảm đáng kể.

Tại hệ thống Phú Quý, giá bạc thỏi 999 các loại (1 lượng, 5 lượng, 10 lượng, 1 kg) niêm yết ở mức 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,268 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tính theo đơn vị kilogram, giá bạc thỏi Phú Quý đạt 58,667 triệu đồng/kg chiều mua vào và 60,48 triệu đồng/kg chiều bán ra. Mặc dù trong ngày có những nhịp phục hồi nhẹ từ mốc đáy 2,192 triệu đồng/lượng lên 2,2 triệu đồng/lượng, song nhìn chung giá bạc vẫn đang dao động ở vùng thấp hơn so với đỉnh gần nhất.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, dòng sản phẩm bạc cũng đồng loạt giảm sâu. Bạc Tứ Quý BTMH 999 loại 1 lượng giao dịch ở mức 2,198 triệu đồng/lượng mua vào và 2,586 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 0,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua). Bạc thỏi BTMH 1 lượng có giá mua vào 2,198 triệu đồng/lượng và bán ra 2,266 triệu đồng/lượng, giảm 0,53 triệu đồng/lượng.

Đối với bạc thỏi quy mô lớn 1 kg tại Bảo Tín Mạnh Hải, mức giá ghi nhận là 58,614 triệu đồng/kg mua vào và 60,427 triệu đồng/kg bán ra, mất tới 1,413 triệu đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 13/7 chứng kiến sự điều chỉnh đồng bộ trên toàn bộ thị trường kim loại quý. Việc giá vàng trong nước trải qua hai nhịp giảm liên tiếp trong buổi sáng, mất từ 1,5 đến 1,6 triệu đồng/lượng so với đỉnh đầu ngày, cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế. Giới chuyên gia khuyến cáo các nhà đầu tư nên quan sát kỹ lưỡng biến động của giá vàng thế giới và khoảng cách chênh lệch mua - bán trước khi đưa ra các quyết định giao dịch lớn trong giai đoạn thị trường biến động hiện nay.