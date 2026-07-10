Giá vàng hôm nay 10/7: SJC bất ngờ "nhảy vọt" chạm đỉnh, bạc lấy lại phong độ

Giá vàng hôm nay 10/7 đồng loạt tăng mạnh.

Giá vàng hôm nay 10/7/2026 chứng kiến sự biến động đầy kịch tính trên thị trường kim loại quý trong nước. Giá vàng miếng SJC bất ngờ được các thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý điều chỉnh tăng mạnh, tiến sát cột mốc 150 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, giá vàng thế giới duy trì ở mức cao kỷ lục và thị trường bạc cũng có những phản ứng đáng chú ý.

Giá vàng hôm nay 10/7 đồng loạt tăng mạnh: SJC áp sát mốc 150 triệu đồng/lượng

Ghi nhận vào sáng ngày 10/7/2026, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh, với mức tăng từ 0,6 – 0,9 triệu đồng/lượng so với phiên ngày hôm qua.

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này cũng ghi nhận mức biến động tăng 0,9 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC, niêm yết cụ thể ở mức 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 149,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Các sản phẩm khác như Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K có giá mua vào là 145 triệu đồng/lượng và bán ra là 149 triệu đồng/lượng (tăng 0,4 triệu đồng/lượng so với phiên trước).



Giá vàng hôm nay 10/7 đồng loạt tăng mạnh.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC cũng có sự dịch chuyển tương tự khi niêm yết ở mức 146,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 149,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bên cạnh đó, sản phẩm Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Vàng miếng Phú Quý 1 lượng 999.9 đều đạt mức giá 146 triệu đồng/lượng (mua vào) và 149,3 triệu đồng/lượng (bán ra).



Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), niêm yết giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng ở mức 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 149,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với đầu ngày và phiên hôm qua, cả hai chiều mua và bán tại SJC đã tăng mạnh tới 0,9 triệu đồng/lượng. Đây là mức tăng rất mạnh trong một phiên, đẩy giá bán ra của vàng miếng áp sát mốc 150 triệu đồng/lượng.

Các loại vàng nhẫn SJC 99,99% cũng duy trì ở mức cao với giá mua vào 146,6 triệu đồng/lượng và bán ra 149,6 triệu đồng/lượng.

Tính chung trong 2 phiên gần đây, thị trường vàng trong nước đã có bước bứt phá ngoạn mục. Biểu đồ giá vàng cho thấy xu hướng tăng liên tục từ vùng giá bán ra 149 triệu đồng/lượng nhảy vọt lên 149,9 triệu đồng/lượng, lũy kế tăng tổng cộng khoảng 0,9 - 1,2 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu sau 2 ngày giao dịch liên tiếp. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán dao động từ 3 – 3,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới neo cao, thị trường bạc biến động mạnh mẽ

Sự tăng trưởng phi mã của thị trường vàng trong nước bắt nguồn từ bối cảnh của thị trường quốc tế. Vào lúc 8h31 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco và TradingView đang neo ở mức cao là 4.122,44 USD/ounce.

Giá vàng thế giới neo cao.

Không đứng ngoài xu hướng, thị trường bạc cũng ghi nhận những phiên giao dịch bùng nổ về giá.

Bảng giá bạc tại Phú Quý cập nhật lúc 10h25 cùng ngày cho thấy sự điều chỉnh nhẹ trong lịch sử giao dịch nội ngày. Cụ thể, sản phẩm Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng có giá mua vào 2,279 triệu đồng/lượng và bán ra 2,349 triệu đồng/lượng.

Đối với Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 Kilo, mức giá mua vào đạt 60,773 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 62,639 triệu đồng/kg. Dù có sự giảm nhẹ vài nghìn đồng mỗi lượng so với các khung giờ cao điểm đầu buổi sáng (như lúc 10h10 giá mua từng đạt 2,291 triệu đồng/lượng), nhưng nhìn chung giá bạc vẫn đang giữ vững ở nền giá cao, tạo sức hút lớn đối với dòng tiền đầu tư thay thế.﻿

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, sản phẩm Bạc Thỏi BTMH 999 loại 1 KG được niêm yết với mức giá mua vào là 60,907 triệu đồng/kg và bán ra là 62,800 triệu đồng/kg, tăng mạnh tới 0,56 triệu đồng/kg so với phiên hôm qua.

Đối với dòng sản phẩm tính theo lượng, Bạc Thỏi BTMH 1 lượng có giá mua vào 2,284 triệu đồng/lượng và bán ra 2,355 triệu đồng/lượng (tăng 21.000 đồng/lượng).

