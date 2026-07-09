Giá vàng tối 9/7 đột ngột "quay xe"

Giá vàng phục hồi nhẹ trở lại sau chuỗi giảm liên tiếp.

Sau chuỗi 3 phiên liên tiếp sụt giảm và nhịp đi ngang giằng co trong suốt buổi sáng, thị trường vàng trong nước chiều và tối ngày 9/7/2026 đã ghi nhận bước đảo chiều đột ngột. Lực cầu bắt đáy xuất hiện cùng đà hồi phục mạnh mẽ của thị trường quốc tế đã kích hoạt làn sóng tăng giá trở lại trên toàn hệ thống kinh doanh kim loại quý.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 lượng được niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 0,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán so với mốc 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra hồi 9h sáng.

Trong khi đó, vàng miếng SJC giao dịch tại Phú Quý ghi nhận mức tăng chênh lệch khá lớn, chạm mốc 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra, tức tăng tới 0,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức niêm yết đầu ngày.

Giá vàng đột ngột tăng vào phiên chiều và tối ngày 9/7.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC giao dịch chiều nay niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức niêm yết 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra vào đầu giờ sáng, giá vàng miếng tại SJC đã tăng thêm 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Các sản phẩm vàng nhẫn SJC 99,99% cũng ghi nhận đà bứt phá tương tự, tiến lên mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 0,5 triệu đồng/lượng so với các phiên giao dịch buổi sáng.

Không chỉ thị trường vàng sôi động, giá bạc trong nước chiều nay cũng neo giữ ở mức cao. Tại hệ thống Phú Quý, giá bạc thỏi 999 loại 1 lượng được giao dịch ở mức 2,232 triệu đồng/lượng mua vào và 2,301 triệu đồng/lượng bán ra; loại bạc thỏi 1kg ghi nhận mức giá mua vào là 59,52 triệu đồng/kg và bán ra là 61,36 triệu đồng/kg.

Động lực cho đà phục hồi bất ngờ của kim loại quý trong nước xuất phát trực tiếp từ diễn biến trên thị trường quốc tế. Chiều ngày 9/7, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco bứt phá qua mốc 4.094,55 USD/ounce, có thời điểm giao dịch cận kề 4.108,9 USD/ounce, tăng tới gần 32 USD/ounce so với phiên chốt đêm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng niêm yết (khoảng 26,471 triệu đồng/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới hiện xấp xỉ 18 triệu đồng/lượng.

Theo nhận định từ các chuyên gia, sự bật tăng trở lại của giá vàng đến từ lực cầu bắt đáy sau đợt giảm sâu, cùng với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi theo dõi sát sao biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những biến động địa chính trị phát sinh.

Giới phân tích dự báo giá vàng thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co tích lũy quanh vùng 4.100 - 4.150 USD/ounce trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các tổ chức tài chính cũng đưa ra lời khuyên cẩn trọng cho người mua vàng ngắn hạn, bởi khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các doanh nghiệp trong nước vẫn duy trì ở mức rất rộng, từ 3- 3,7 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro lớn nếu thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh bất ngờ.