Giá vàng hôm nay 30/7: Vàng SJC và vàng nhẫn bật tăng vọt

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh.

Sáng nay 30/7, giá vàng trong nước đồng loạt đi lên theo đà tăng của thị trường thế giới. Vàng miếng SJC bứt phá mạnh, giá vàng nhẫn vượt mốc 143 triệu đồng/lượng. Cùng lúc, thị trường bạc cũng ghi nhận diễn biến sôi động.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh, chênh lệch mua - bán ở mức rất cao

Ghi nhận trong phiên sáng ngày 30/7/2026, giá vàng trong nước tại các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh tăng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, duy trì xu hướng đi lên liên tục từ đầu tuần đến nay.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Các dòng vàng miếng SJC loại 5 chỉ, 0.5 chỉ đến 2 chỉ có giá bán ra dao động quanh mức 142,52 - 142,53 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 99,99% được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên sáng ngày hôm qua, giá vàng SJC đã bật tăng thêm khoảng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại hệ thống Phú Quý, giá vàng miếng SJC và nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết đồng mức 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với đầu giờ sáng (khoảng 8h18 ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng), giá vàng tại Phú Quý chỉ sau 1 giờ giao dịch đã tăng thêm 1,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 30/7 tăng mạnh.

Giá nhẫn tròn tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng tới 1,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này ghi nhận mức tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên liền trước. Hiện giá nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo và đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen được bán ra ở mức 143,4 triệu đồng/lượng và mua vào ở mức 139,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC tại đây giao dịch ở mức 138 5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142,5 triệu đồng/lượng (bán ra).



Chênh lệch mua - bán giá vàng hôm nay dao động trong khoảng 4 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng VRTL ghi nhận tăng mạnh, niêm yết ở mức139,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Hiện tại, mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng tại các thương hiệu dao động trong khoảng từ 3,9 - 4 triệu đồng/lượng.

Dù ghi nhận mức tăng ấn tượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, tuy nhiên mặt bằng giá vàng trong nước sáng nay vẫn chưa phải là mức cao nhất trong tuần.

Trước đó, vào phiên giao dịch đầu tuần (27/7), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại một số thương hiệu lớn đã chạm mốc 143 - 144,2 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Sau đợt điều chỉnh giảm sâu lùi về vùng 141,1 - 141,5 triệu đồng/lượng trong các ngày 28 - 29/7, đà bật tăng sáng nay mới chỉ giúp giá vàng phục hồi trở lại, hiện vẫn đang thấp hơn đỉnh đầu tuần từ 0,5 - 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới leo dốc, chênh lệch với vàng trong nước ra sao

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao dịch trên sàn TradingView vào sáng nay ghi nhận mốc 4.080,47 USD/ounce. Sự bứt phá của vàng thế giới tiếp tục là động lực chính kéo giá vàng trong nước tăng mạnh theo.

Nếu quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá USD tại ngân hàng (với tỷ giá bán ra niêm yết tại các ngân hàng thương mại sáng nay ở mức 26.520 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,5 - 131 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước hiện đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,5 - 12 triệu đồng/lượng.

Thị trường giá bạc biến động liên tục, tiến sát mốc 60 triệu đồng/kg

Bên cạnh thị trường vàng, giá bạc sáng nay cũng thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư khi liên tục biến động và tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Tại tập đoàn Phú Quý, Bạc thỏi 999 và Bạc miếng Phú Quý 999 (loại 1 lượng) sáng nay được niêm yết mua vào ở mức 2,159 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,226 triệu đồng/lượng. Tính theo kg, giá bạc thỏi Phú Quý 999 ở mức 57,573 triệu đồng/kg (mua vào) và 59,359 triệu đồng/kg (bán ra).

Giá bạc hôm nay 30/7 tăng mạnh.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá bạc ghi nhận xu hướng tăng ròng trong sáng nay. Bạc Tứ Quý BTMH 999 (1 lượng) giao dịch mua vào 2,173 triệu đồng/lượng, bán ra 2,556 triệu đồng/lượng (tăng 16.000 đồng/lượng). Bạc thỏi 1 KG tại đây mua vào ở mức 57,947 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 59,734 triệu đồng/kg (tăng mạnh 374.000 đồng/kg).

Tại Bảo Tín Minh Châu, Bạc miếng Rồng Thăng Long Ag 999 loại 1 lượng hiện niêm yết ở mức 2,051 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,174 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá bạc thỏi loại 1 kg giao dịch mua vào ở mức 54,679 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 57,958 triệu đồng/kg.