Giá vàng ngắt chuỗi giảm: Kịch bản sẽ là bật tăng kỷ lục trong tuần này?

Cuộc họp lãi suất của Fed và loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tuần này sẽ quyết định xu hướng giá vàng.

Vàng phục hồi

Báo cáo nghiên cứu Phân tích thị trường vàng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý phát hành ngày 27/07/2026 ghi nhận, tuần qua, thị trường vàng thế giới đã chính thức ngắt chuỗi giảm hai tuần liên tiếp bằng đà phục hồi đồng đều trên mọi sàn giao dịch lớn. Sự trở lại của dòng tiền được dẫn dắt bởi lực mua bắt đáy dồi dào và nhu cầu trú ẩn an toàn bùng nổ trước những biến động địa chính trị phức tạp tại Trung Đông. Diễn biến xung đột gia tăng giữa Mỹ và Iran đã làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, kéo giá dầu Brent có thời điểm tăng phi mã vượt mốc 100 USD/thùng. Mặc dù áp lực từ giá dầu tăng vọt làm gia tăng rủi ro lạm phát—qua đó tiếp sức cho đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên để kìm hãm phần nào đà tăng của kim loại quý—nhưng ngay trong phiên giao dịch cuối tuần, việc giá dầu hạ nhiệt đã nhanh chóng giải tỏa tâm lý lo ngại, tạo động lực giúp giá vàng bứt phá ấn tượng.

Giá vàng giao ngay khép tuần tăng 0,88%, vượt mốc 4.052 USD/Oz. Hợp đồng vàng COMEX kỳ hạn tháng 8/2026 tiến 1,29%, lên mốc 4.070 USD/Oz, còn tại sàn Thượng Hải, giá vàng kỳ hạn tháng 8/2026 ghi nhận mức tăng 1,33%, lên 876 CNY/g.

Mặc dù vậy, tồn kho vàng tại các kho trung tâm lại xuất hiện sự phân hóa rõ rệt: trong khi SHFE đi ngang ở mức 112,60 tấn thì COMEX ghi nhận lượng rút ròng 3,2 tấn (-0,4%), giảm xuống còn 840,3 tấn.

Giá vàng ngắt chuỗi giảm liên tiếp trong tuần qua.

Giá vàng thế giới phục hồi trong tuần qua, chấm dứt chuỗi hai tuần giảm liên tiếp, nhờ lực mua bắtđáy và nhu cầu trú ẩn an toàn trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục gây lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu Brent có thời điểm vượt 100 USD/thùng. Giá năng lượng tăng mạnh làm gia tăng rủi ro lạm phát, qua đó hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ lên cao, hạn chế đà tăng của kim loại quý. Trong phiên cuối tuần, giá dầu hạ nhiệt đã phần nào làm giảm bớt lo ngại lạm phát và giúp vàng phục hồi. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn của kim loại quý vẫn chịu sự chi phối bởi quyết định lãi suất sắp tới của Fed và diễn biến xung đột tại Trung Đông.

Trái ngược hoàn toàn với diễn biến quốc tế, giá vàng SJC trong nước tuần qua lại điều chỉnh giảm khoảng 3,4%, kết tuần niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 141,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Sự đi ngược chiều này bắt nguồn từ việc chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới bị thu hẹp mạnh khi lực mua nội địa suy yếu và các doanh nghiệp chủ động điều chỉnh thận trọng. Tuy nhiên đến đầu tuần này, giá vàng SJC đã nhanh chóng phục hồi trở lại quanh mốc 143 triệu đồng/lượng.

Xét về mặt kỹ thuật khung 4H (hợp đồng GCQ26), vàng COMEX đã bứt phá thành công khỏi đường giảm giá kéo dài và bảo vệ vững chắc vùng hỗ trợ 4.030 USD. Vùng cản ngắn hạn hiện nằm tại 4.160 USD; chỉ cần vượt qua mốc này, xu hướng tăng sẽ được củng cố vững chắc để chinh phục các mục tiêu cao hơn tại 4.231 USD và xa hơn là 4.412 USD.

Về mặt chiến lược, nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế Mua khi giá có nhịp điều chỉnh nhẹ về quanh vùng 4.060- 4.080 USD (với mức dừng lỗ đặt tại 4.020 USD và mục tiêu chốt lời tại 4.231 USD), hoặc tiến hành Mua gia tăng khi nến 4H đóng cửa vượt dứt khoát mốc 4.160 USD.

Xu hướng giá vàng

Bước sang tuần giao dịch mới, diện mạo của thị trường kim loại quý sẽ chịu sự chi phối toàn diện từ cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liênbang Mỹ (Fed) và loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô cực kỳ quan trọng.

Tâm điểm chú ý rơi vào ngày 30/07/2026, khi Fed công bố quyết định lãi suất với dự báo giữ nguyên ở mức 3,75%. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào cuộc họp báo của Chủ tịch Fed để tìm kiếm các thông điệp định hướng về lạm phát và lộ trình cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Ngay sau đó, ngày 31/07/2026 sẽ tiếp tục đón nhận Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi tháng 6 của Mỹ (dự báo tăng 0,1%), GDP Quý 2 của Mỹ (dự báo đạt 2,3%) cùng Chỉ số quản trị mua hàng (PMI) sản xuất tháng 7 của Trung Quốc (dự báo đạt 49,9).

Trong ngắn hạn, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu tạm lắng, nhu cầu trú ẩn an toàn có thể suy giảm nhẹ. Xu hướng tiếp theo của giá vàng và bạc sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh của đồng USD. Nếu Fed phát đi tín hiệu ôn hòa khiến đồng USD hạ nhiệt, lực cầu dồi dào sẵn có sẽ ngay lập tức kích hoạt sóng tăng mới, giúp vàng và bạc dễ dàng đập tan các vùng kháng cự kỹ thuật để tiến tới những mốc cao kỷ lục mới.