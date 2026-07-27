Giá vàng hôm nay 27/7: Vàng SJC và vàng nhẫn tăng rất mạnh, chênh lệch mua bán kỷ lục

Cập nhật giá vàng hôm nay 27/7 đồng loạt "nổi sóng", chênh lệch mua bán tăng vọt.

Giá vàng hôm nay (27/7) chứng kiến đà tăng phi mã trên toàn hệ thống. Cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn tròn trôi qua các mốc đỉnh mới trong bối cảnh giá vàng thế giới neo cao 4.090 USD/ounce.

Vàng SJC áp sát mốc 143 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 27/7/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận làn sóng điều chỉnh tăng giá diện rộng tại hầu hết các thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143 triệu đồng/lượng (bán ra).

Các dòng sản phẩm nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K và đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen cũng ghi nhận mức tăng 1,3 triệu đồng/lượng, đẩy giá mua - bán lên 140,1 triệu đồng/lượng và 144 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC và nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) tại TP.HCM giao dịch ở mức 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Từ đầu tuần đến nay giá vàng SJC đã biến động tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện vẫn duy trì ở mức rất cao, dao động từ 3,9 - 4 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC, vàng nhẫn và lên tới 6 triệu đồng/lượng đối với vàng trang sức 999.9.

Giá vàng hôm nay 27/7 bật tăng rất mạnh.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) theo cập nhật mới nhất ở mức 4.089,97 USD/ounce. Với tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại niêm yết quanh mức 24.580 VND/USD (mua vào) và 24.860 VND/USD (bán ra), giá vàng thế giới quy đổi (chưa tính thuế, phí) tương đương khoảng 122,5 triệu đồng/lượng. So sánh giữa hai thị trường, giá vàng miếng SJC trong nước hiện đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mặc dù khoảng cách đã được thu hẹp so với các giai đoạn sốt giá trước đây, mức chênh lệch hơn 20 triệu đồng/lượng vẫn là khoảng cách đáng kể người mua cần lưu ý.

Giá bạc biến động trái chiều

Cùng chung xu hướng sôi động của kim loại quý, giá bạc trong nước hôm nay ghi nhận những diễn biến phân hóa giữa các dòng sản phẩm.

Tại Phú Quý, giá bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) và Bạc miếng Phú Quý 1 lượng duy trì giao dịch ở mức 21,96 triệu đồng/lượng (mua vào) và 22,64 triệu đồng/lượng (bán ra).

Riêng sản phẩm Bạc thỏi Phú Quý 1KG niêm yết ở mức 58,56 triệu đồng/kg (mua vào) và 60,37 triệu đồng/kg (bán ra). So với các phiên trước đó, giá bạc thỏi Phú Quý đã tăng từ mốc 58,5 triệu đồng/kg lên vượt ngưỡng 60,3 triệu đồng/kg, tương ứng mức tăng khoảng 1,8 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 27/7 tại Phú Quý.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá Bạc Tứ Quý BTMH 999 (1 lượng) điều chỉnh tăng 64.000 đồng/lượng, lên mức 22,23 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,15 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bạc thỏi BTMH 1KG tăng mạnh hơn 1,52 triệu đồng/kg, niêm yết ở mức 59,28 triệu đồng/kg (mua vào) và 61,12 triệu đồng/kg (bán ra). Tuy nhiên, bạc nguyên liệu 999 lại có nhịp giảm, rơi xuống mức 16,11 triệu đồng/kg ở chiều mua vào.