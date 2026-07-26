Giá vàng hôm nay 26/7: Lỗ 11 triệu đồng sau một tuần!

Giá vàng SJC, nhẫn tròn 9999 và giá bạc đồng loạt biến động.

Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục neo giữ ở mức 141,5 triệu đồng/lượng, khoảng cách giữa giá vàng trong nước nới rộng tới 4 triệu đồng. Tính chung trong tuần qua, người mua vàng miếng và vàng nhẫn tính từ thời điểm đỉnh giá cuối tuần trước (ngày 19/7) và bán lại ở thời điểm hiện tại (ngày 26/7) đang chịu mức lỗ khoảng từ 9 đến 11,3 triệu đồng.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn nhích nhẹ, chênh lệch mua - bán duy trì ở mức cao

Theo cập nhật mới nhất tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên giao dịch liền trước, giá vàng miếng giữ nguyên ở chiều mua vào nhưng nhích nhẹ 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra tùy từng thương hiệu.

Tương tự, tại Hệ thống Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC cùng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 đang giao dịch ở mức mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. Các loại vàng trang sức 999.9 niêm yết thấp hơn đôi chút, mua vào 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 139,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26/7 tại Phú Quý.

Tại Tập đoàn Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long và Vàng miếng VRTL duy trì ở mức 138,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K ở mức 138,9 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng nhẹ khoảng 100.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện duy trì ở mức cực kỳ cao, phổ biến từ 3,8 đến 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới cách biệt với vàng nội 20 triệu đồng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) khép lại tuần giao dịch ở mức 4.053,07 USD/ounce, tăng nhẹ 3,5 USD/ounce (tương đương +0,09%) so với phiên liền trước. Thị trường kim loại quý thế giới bước vào giai đoạn tích lũy sau những đợt bứt phá mạnh mẽ nhờ kỳ vọng vào chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Mỹ và sự gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn.



Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng thương mại (24.860 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 121,48 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí chế tác).

Như vậy, so sánh trực tiếp với mức giá bán ra 141,5 triệu đồng/lượng của vàng miếng SJC trong nước, giá vàng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới tới 20,02 triệu đồng/lượng.

Thị trường bạc diễn biến ổn định

Cùng chung xu hướng với kim loại vàng, thị trường bạc hôm nay ghi nhận nhịp giao dịch đi ngang tương đối ổn định sau các phiên tăng trước đó.



Tại Phú Quý, giá bạc thỏi 999 (loại 1 lượng đến 1 kg) và bạc miếng Phú Quý 999 neo ở mức mua vào 2,168 triệu đồng/lượng và bán ra 2,235 triệu đồng/lượng.

Đối với bạc thỏi loại 1 kg, giá niêm yết đạt 57,81 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 59,60 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. Đồng bạc mỹ nghệ 999 có giá bán ra nhỉnh hơn, đạt 2,551 triệu đồng/lượng.

Giá bạc đi ngang phiên cuối tuần.

Tại thị trường nguyên liệu, giá vàng nguyên liệu 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải được thu mua ở mức 12,9 triệu đồng/chỉ, giảm nhẹ so với các phiên cao điểm giữa tuần. Vàng nguyên liệu 99.9 giao dịch quanh mức 12,85 triệu đồng/chỉ (128,5 triệu đồng/lượng).

Nhìn chung, tuần giao dịch vừa qua tiếp tục chứng kiến sự đắt đỏ của các mặt hàng kim loại quý. Với việc chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới neo cao ở kỷ lục hơn 20 triệu đồng/lượng kèm khoảng cách mua - bán rộng, các chuyên gia tài chính khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng.