Bão giảm "thổi bay" tích lũy: Giá vàng hôm nay 24/7 tiếp tục lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay 24/7 nối dài đà lao dốc 7 triệu đồng/lượng của ngày hôm qua.

Tới phiên giao dịch ngày 24/7, thị trường vàng và bạc trong nước tiếp tục chìm trong sắc đỏ sau hai phiên giảm giá liên tiếp trong các ngày 22 - 23/7. Dù chốt phiên hôm qua đã ngập trong đà giảm tới 7 triệu đồng/lượng, giá vàng hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, cùng khoảng cách mua - bán vẫn nới rộng.

﻿Giá vàng 24/7: Chuỗi rơi tự do chưa dừng lại

Đầu tuần, đặc biệt là phiên ngày 22/7, giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn vẫn neo cao ở mức 146,4 - 147,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, bước sang phiên 23/7, SJC và các thương hiệu lớn quay đầu giảm sốc tới 5 - 7 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày.

Đến phiên trưa ngày hôm nay 24/7, đà giảm tiếp tục kéo dài và neo ở vùng giá rất thấp so với đầu tuần.

Tại Phú Quý: Cập nhật lúc 11h27 ngày 24/7, giá vàng miếng SJC và Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với đỉnh 146,4 triệu đồng/lượng bán ra phiên 22/7, giá vàng tại đây đã giảm khoảng 6,9 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu: Vàng miếng VRTL và Nhẫn tròn trơn 999.9 hiện giao dịch quanh mức 138,7 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K ngày 24/7 hạ về mốc 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 142,5 triệu đồng/lượng (bán ra) (giảm thêm 1.100.000 đồng/chỉ so với phiên qua).

Vàng miếng SJC lùi về mức 134 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 138,5 triệu đồng/chỉ (bán ra).

Tại SJC (TP.HCM): Giá vàng miếng SJC 1L, 10L niêm yết ở mức 134,5 - 139,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 99,99% lùi về 133,5 triệu đồng/chỉ mua vào - 138,5 triệu đồng/chỉ bán ra.

Biên độ mua - bán đang được các nhà vàng nới rộng từ 3,8 đến 5 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, vàng 999.0 phi SJC có khoảng cách mua - bán lên tới 11 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 24/7 tiếp tục giảm.

Vàng thế giới lao dốc sau đỉnh cao: Cách biệt trong nước vẫn quá lớn

Cú trượt dài của giá vàng trong nước hôm nay chịu tác động trực tiếp từ diễn biến quốc tế. Sau khi chạm đỉnh hơn 4.160 USD/ounce vào đêm 22/7, giá vàng thế giới đã bước vào đợt xả hàng dữ dội trong ngày 23 và sáng 24/7. Trưa 24/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới (XAU/USD) trên sàn TradingView lùi sâu về mốc 4.030,16 USD/ounce, giảm 0,48% (mất thêm 19,41 USD/ounce). Quy đổi theo tỷ giá USD/VND niêm yết tại ngân hàng (24.860 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 120,8 - 121,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Do giá trong nước giảm chậm hơn nhịp rơi thế giới, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC/vàng nhẫn trong nước và giá thế giới hiện vẫn bị kéo giãn ở mức từ 17,5 triệu đến 21,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới biến động.

Giá bạc hôm nay 24/7: Hạ nhiệt cùng chiều thị trường kim loại quý

Song hành với đà giảm của giá vàng, thị trường bạc hôm nay 24/7 cũng ghi nhận nhịp điều chỉnh hạ nhiệt rõ rệt sau những ngày tăng nóng.

Tại Phú Quý: Bạc thỏi Phú Quý 999 (1KG) trưa 24/7 niêm yết ở mức 57,093 triệu đồng/kg (mua vào) - 58,853 triệu đồng/kg (bán ra). Bạc miếng 1 lượng giao dịch ở mức 2,141 triệu đồng/lượng (mua vào) - 2,207 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc hôm nay 24/7 tại Phú Quý.

Tại Bảo Tín Minh Châu: Bạc miếng Rồng Thăng Long Ag 999 (1 lượng) sáng nay niêm yết ở mức 2,134 triệu đồng/lượng (mua vào) - 2,200 triệu đồng/lượng (bán ra) (sụt giảm đáng kể so với mức 2,265 triệu đồng/lượng bán ra cách đây hai ngày). Bạc thỏi 1KG giao dịch ở mức 56,036 triệu đồng/kg (mua vào) - 57,766 triệu đồng/kg (bán ra).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Bạc thỏi BTMH 1KG giảm thêm 560.000 đồng/kg, lùi về mốc 57,707 triệu đồng/kg (mua vào) - 59,494 triệu đồng/kg (bán ra).