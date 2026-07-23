HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giá thu mua vàng tại SJC giảm sốc 7 triệu đồng, giao dịch sau 15h chiều hoặc trên 500 triệu phải chú ý!

PV
|

Tiền bán vàng sẽ không về túi ngay nếu giao dịch sau 15h chiều và trên 500 triệu đồng mà phải chờ đến hôm sau.

Giá vàng tiếp tục lao dốc

Thị trường vàng trong nước đang trải qua những giờ phút biến động, giá vàng đồng loạt quay đầu giảm sâu tới 7 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán tiếp tục nới rộng.

Trên bảng niêm yết điện tử, biểu đồ giá vàng SJC hôm nay 23/7 chứng kiến nhiều đợt điều chỉnh giá của các sản phẩm.

Nhìn vào diễn biến từ đầu phiên, giá bán ra vàng miếng từng chót vót ở ngưỡng 146 triệu/lượng nhưng chỉ sau vài giờ đồng hồ đã liên tục đổ đèo, lao thẳng xuống mốc 140 triệu đồng/lượng – tức là bốc hơi tới 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Chiều mua vào của vàng miếng SJC cũng không tránh khỏi bước đè nén mạnh khi sụt giảm từ mốc 142 triệu đồng/lượng xuống chỉ còn 135 triệu đồng/lượng (giảm tới 7 triệu đồng/lượng).

Giá thu mua vàng tại SJC giảm sốc 7 triệu đồng, giao dịch sau 15h chiều hoặc trên 500 triệu phải chú ý! - Ảnh 2.

Giá vàng SJC tiếp tục giảm.

Các sản phẩm nữ trang vàng cũng là nhóm ghi nhận mức giảm giá mạnh.

Cụ thể, đối với loại vàng nữ trang 99% và nữ trang 75% (vàng 18K), khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đã bị kéo giãn ra mức kỷ lục lên tới 7 - 9,8 triệu đồng/lượng.

Trong đó, giá bán nữ trang 75% rơi xuống còn 102,91 triệu đồng/lượng nhưng giá thu mua vào bị ép sâu xuống tận 93,11 triệu đồng/lượng; nữ trang 68% (16K) thậm chí có giá mua vào chỉ còn 83,519 triệu đồng/lượng so với giá bán 93,319 triệu đồng/lượng.

Đối với dòng vàng nhẫn trơn 99,99% SJC (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ), mức giá cũng bị điều chỉnh giảm rất sâu, hiện niêm yết chiều mua vào ở mức 134 triệu đồng/lượng và bán ra ở mốc 139 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua - bán của vàng nhẫn duy trì ở mốc 5 triệu đồng/lượng.

Sự lao dốc của thị trường vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới (XAU/USD) đang giao dịch quanh mức 4.122,96 USD/ounce và tỷ giá USD/VND niêm yết tại SJC ở mức 26.090 VND/USD (mua vào) - 26.500 VND/USD (bán ra).﻿

Thời gian nhận tiền khi bán vàng tại SJC

Theo báo VnExpress và VTCnews cho hay, đại diện Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) thông báo doanh nghiệp hiện vẫn duy trì áp dụng chính sách thu mua vàng tại cửa hàng số 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Đối với vàng miếng, vàng nhẫn và các loại nữ trang tính giá công, SJC sẽ chuyển tiền cho khách hàng ngay trong ngày sau khi hoàn tất thủ tục.

Tuy nhiên, nếu giao dịch thực hiện sau 15h hoặc có giá trị trên 500 triệu đồng, khách hàng cần chờ sang ngày hôm sau để nhận thanh toán.

Với nữ trang tính giá món và kim cương, thời gian xử lý kéo dài 1-2 ngày do thủ tục kiểm tra phức tạp. Đại diện SJC cũng lưu ý do lượng khách đông và rơi vào thời điểm cuối tuần, các giao dịch có thể mất thêm thời gian vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

SJC

vàng SJC

giá vàng hôm nay

vàng miếng SJC

thu mua vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại