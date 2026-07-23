Giá thu mua vàng tại SJC giảm sốc 7 triệu đồng, giao dịch sau 15h chiều hoặc trên 500 triệu phải chú ý!

Tiền bán vàng sẽ không về túi ngay nếu giao dịch sau 15h chiều và trên 500 triệu đồng mà phải chờ đến hôm sau.

Giá vàng tiếp tục lao dốc

Thị trường vàng trong nước đang trải qua những giờ phút biến động, giá vàng đồng loạt quay đầu giảm sâu tới 7 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán tiếp tục nới rộng.

Trên bảng niêm yết điện tử, biểu đồ giá vàng SJC hôm nay 23/7 chứng kiến nhiều đợt điều chỉnh giá của các sản phẩm.

Nhìn vào diễn biến từ đầu phiên, giá bán ra vàng miếng từng chót vót ở ngưỡng 146 triệu/lượng nhưng chỉ sau vài giờ đồng hồ đã liên tục đổ đèo, lao thẳng xuống mốc 140 triệu đồng/lượng – tức là bốc hơi tới 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Chiều mua vào của vàng miếng SJC cũng không tránh khỏi bước đè nén mạnh khi sụt giảm từ mốc 142 triệu đồng/lượng xuống chỉ còn 135 triệu đồng/lượng (giảm tới 7 triệu đồng/lượng).

Giá vàng SJC tiếp tục giảm.

Các sản phẩm nữ trang vàng cũng là nhóm ghi nhận mức giảm giá mạnh.

Cụ thể, đối với loại vàng nữ trang 99% và nữ trang 75% (vàng 18K), khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đã bị kéo giãn ra mức kỷ lục lên tới 7 - 9,8 triệu đồng/lượng.

Trong đó, giá bán nữ trang 75% rơi xuống còn 102,91 triệu đồng/lượng nhưng giá thu mua vào bị ép sâu xuống tận 93,11 triệu đồng/lượng; nữ trang 68% (16K) thậm chí có giá mua vào chỉ còn 83,519 triệu đồng/lượng so với giá bán 93,319 triệu đồng/lượng.

Đối với dòng vàng nhẫn trơn 99,99% SJC (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ), mức giá cũng bị điều chỉnh giảm rất sâu, hiện niêm yết chiều mua vào ở mức 134 triệu đồng/lượng và bán ra ở mốc 139 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua - bán của vàng nhẫn duy trì ở mốc 5 triệu đồng/lượng.

Sự lao dốc của thị trường vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới (XAU/USD) đang giao dịch quanh mức 4.122,96 USD/ounce và tỷ giá USD/VND niêm yết tại SJC ở mức 26.090 VND/USD (mua vào) - 26.500 VND/USD (bán ra).﻿

Thời gian nhận tiền khi bán vàng tại SJC

Theo báo VnExpress và VTCnews cho hay, đại diện Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) thông báo doanh nghiệp hiện vẫn duy trì áp dụng chính sách thu mua vàng tại cửa hàng số 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Đối với vàng miếng, vàng nhẫn và các loại nữ trang tính giá công, SJC sẽ chuyển tiền cho khách hàng ngay trong ngày sau khi hoàn tất thủ tục.

Tuy nhiên, nếu giao dịch thực hiện sau 15h hoặc có giá trị trên 500 triệu đồng, khách hàng cần chờ sang ngày hôm sau để nhận thanh toán.

Với nữ trang tính giá món và kim cương, thời gian xử lý kéo dài 1-2 ngày do thủ tục kiểm tra phức tạp. Đại diện SJC cũng lưu ý do lượng khách đông và rơi vào thời điểm cuối tuần, các giao dịch có thể mất thêm thời gian vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

