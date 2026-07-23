Vàng nhẫn SJC đột ngột rơi 5 triệu đồng/lượng!

Giá vàng nhẫn SJC rơi thẳng đứng chỉ sau 1 đêm. Ai mua hôm qua thì nay lỗ ngay 10 triệu!

Giá vàng trong nước quay đầu "bốc hơi" cực mạnh tới 4 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm, trong khi thị trường bạc lại bất ngờ đi ngược chiều sóng gió.

Giá vàng hôm nay 23/7: "Lao dốc" không phanh, chênh lệch mua - bán nới rộng

Ghi nhận trong phiên giao dịch sáng nay 23/7, thị trường vàng trong nước chứng kiến làn sóng lao dốc diện rộng ở hầu hết các thương hiệu lớn.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), lúc 8h39, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm mạnh. Giá mua vào hiện niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142 triệu đồng/lượng. So với mức đỉnh khoảng 142 - 146 triệu đồng/lượng ghi nhận vào đầu ngày hôm qua (22/7), giá vàng SJC đã "bốc hơi" tới 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Đối với vàng nhẫn SJC 99,99%, mức giá giao dịch cũng rơi xuống mốc 136 triệu đồng/lượng (mua vào) và 141 triệu đồng/lượng (bán ra). Khi kết hợp với mức chênh lệch mua - bán bị nới rộng lên 5 triệu đồng, những ai mua vàng nhẫn đỉnh ngày hôm qua (145 - 146 triệu) mà bán lại ngay sáng nay (136 triệu) sẽ chịu khoản thua lỗ lên tới 9 - 10 triệu đồng/lượng chỉ sau 24 giờ.

Giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hôm nay 23/7.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC và Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết cùng mức mua vào 137 triệu đồng/lượng và bán ra 142 triệu đồng/lượng. Mức giá này tiếp tục duy trì xu hướng sụt giảm mạnh so với mốc giao dịch đắt đỏ ngày hôm qua.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giảm đồng loạt 4 triệu đồng/lượng đối với các sản phẩm chính. Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) và Vàng miếng SJC niêm yết mua vào ở mức 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá Vàng miếng VRTL và Nhẫn tròn trơn ghi nhận mức mua vào 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra 147,2 triệu đồng/lượng (giảm nhẹ khoảng 300.000 đồng/lượng so với phiên trưa 22/7).

Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra hiện bị đẩy lên tới 5 triệu đồng/lượng tại SJC và Phú Quý (137 - 142 triệu đồng/lượng).

Giá vàng hôm nay giảm rất mạnh.

Chênh lệch mua - bán vàng nới rộng.

Giá vàng thế giới lao dốc, giá vàng trong nước chênh lệch bao nhiêu?

Cập nhật vào sáng 23/7, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 4.118,39 USD/ounce, giảm khoảng 0,28% (tương đương giảm 11,76 USD/ounce) trong phiên.

Quy đổi theo tỷ giá USD niêm yết tại Vietcombank/SJC ở mức khoảng 26.500 VND/USD (giá bán), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 131,5 – 132 triệu đồng/lượng (đã tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra trong nước (142 triệu đồng/lượng) hiện đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10 - 10,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu (147,2 triệu đồng/lượng) duy trì mức chênh lệch hơn 15 triệu đồng/lượng so với thế giới.

Giá bạc hôm nay 23/7: Lội ngược dòng đầy ngoạn mục

Trái ngược hoàn toàn với đà sụt giảm của giá vàng, thị trường bạc hôm nay chứng kiến đà bứt phá sôi động và đầy bất ngờ tại nhiều thương hiệu lớn.

Tại Phú Quý, giá bạc miếng và Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 lượng) niêm yết giá mua vào ở mức 2,238 triệu đồng/lượng và bán ra 2,307 triệu đồng/lượng; Bạc thỏi 1kg có giá mua vào 59,679 triệu đồng/kg và bán ra 61,519 triệu đồng/kg (ghi nhận nhịp tăng nhẹ trong phiên sáng).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Bạc Tứ Quý BTMH 999 (1 lượng): Giá mua vào 2,240 triệu đồng/lượng, bán ra 2,635 triệu đồng/lượng (tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán).

Bạc Thỏi BTMH (1 lượng): Mua vào 2,240 triệu đồng/lượng, bán ra 2,309 triệu đồng/lượng (tăng 90.000 đồng/lượng).

Bạc Thỏi BTMH 999 (1 KG): Mua vào 59,734 triệu đồng/kg, bán ra 61,574 triệu đồng/kg (tăng mạnh 2,4 triệu đồng/kg so với phiên trước).﻿

Tại Bảo Tín Minh Châu: Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (1 lượng) giao dịch ở mức 2,172 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,265 triệu đồng/lượng (bán ra); Bạc thỏi 1kg niêm yết mua vào 57,905 triệu đồng/kg và bán ra 60,384 triệu đồng/kg.

Tính từ đầu tuần giao dịch đến nay, thị trường kim loại quý trong nước đã trải qua chuỗi biến động như "tàu hỏa siêu tốc". Đầu tuần, dòng tiền đổ xô vào vàng đẩy giá vàng SJC tiến sát 146 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng đảo chiều tụt dốc không phanh, giảm tới 4 -5 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 24 giờ qua.