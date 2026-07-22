Giá vàng 22/7: SJC, nhẫn 9999 tăng nóng nhưng "chưa thấm vào đâu", bán vẫn lỗ gần 19 triệu/lượng so với đỉnh

Giá vàng hôm nay 22/7 tiếp tục tăng nhưng chưa đáng là bao so với khoản lỗ mà người mua vùng giá cách đây 2 tháng đang phải chịu.

Giá vàng hôm nay 22/7 tiếp tục đà tăng mạnh trên cả thị trường trong nước lẫn thế giới. Trong khi giá vàng SJC và vàng nhẫn 9999 duy trì xu hướng đi lên, thị trường kim loại quý cũng ghi nhận sự biến động sôi động từ giá bạc.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt bật tăng

Thị trường ghi nhận phiên giao dịch ngày 22/7 với sắc xanh phủ kín các thương hiệu lớn. Giá vàng hôm nay 22/7 tại các doanh nghiệp như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt điều chỉnh tăng từ 600.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng trong nước đã bước vào chuỗi ngày biến động tăng liên tục, tích lũy thêm từ 1 đến 1,5 triệu đồng/lượng tùy loại.

Cụ thể, ghi nhận tại Công ty Vàng bạc Đá quý SJC (TP.HCM), giá vàng SJC hôm nay niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên liền trước, giá vàng SJC tăng khoảng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Mức chênh lệch mua vào - bán ra của vàng SJC hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Các loại vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) niêm yết mua vào ở mức 142,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng 9999 hôm nay tiếp tục đi lên sôi động. Vàng miếng SJC tại Phú Quý được niêm yết mua vào 143,2 triệu đồng/lượng và bán ra 147,0 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và vàng Phú Quý 1 lượng 999.9 giao dịch ở mức 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Khoảng cách giữa giá mua và bán tại đây dao động ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 22/7 tăng trở lại.

Trong khi đó, ghi nhận giá vàng hôm nay BTMC (Bảo Tín Minh Châu) chứng kiến mức điều chỉnh tăng rất rõ nét. Vàng miếng VRTL (Vàng Rồng Thăng Long 24k) và Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở chiều mua vào là 143,7 triệu đồng/lượng và bán ra chạm mốc 147,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở mức 3,8 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K và vàng miếng SJC đều niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua).

Đáng chú ý, biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán dao động rộng từ 3 – 3,8 triệu đồng/lượng phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý trước biến động giá.

Mặc dù giá vàng hôm nay 22/7 ghi nhận mức bứt phá đáng chú ý so với đầu tuần, tuy nhiên nếu so sánh với vùng đỉnh lịch sử thiết lập cách đây 2 tháng (thời điểm 22/5/2026 khi giá vàng chạm ngưỡng 162 - 162,4 triệu đồng/lượng), nhà đầu tư lướt sóng vẫn chưa thể "về bờ".

Với giá mua vào tại các cửa hàng hiện chỉ quanh mức 143,2 - 144 triệu đồng/lượng, những người mua vàng từ hai tháng trước hiện vẫn đang gánh khoản lỗ khoảng 18 - 18,8 triệu đồng/lượng. ﻿

Giá vàng thế giới xô đổ rào cản, chênh lệch với giá vàng trong nước nới rộng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới hôm nay ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trên giao dịch điện tử TradingView. Kim loại quý hiện đang giao dịch xung quanh ngưỡng 4.126,63 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng thương mại (niêm yết ở mức 24.580 VND/USD mua vào và 24.860 VND/USD bán ra), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 123,5 - 124,0 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng SJC hôm nay trong nước hiện đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 23 - 23,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế vẫn neo cao.

Thị trường kim loại quý sôi động: Giá bạc biến động mạnh mẽ

Không chỉ riêng thị trường vàng, thị trường bạc hôm nay cũng chứng kiến những nhịp sóng điều chỉnh và bứt phá rất đáng chú ý.

Theo ghi nhận tại Phú Quý, giá bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) niêm yết mua vào ở mức 2,243 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,312 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg giao dịch mua vào ở mức 59,813 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 61,653 triệu đồng/kg.

Lịch sử giao dịch trong ngày cho thấy giá bạc liên tục nhảy số linh hoạt theo từng khung giờ, có thời điểm chiều bán ra lên tới 2,326 triệu đồng/lượng trước khi hạ nhiệt nhẹ về cuối phiên sáng.

Biến động giá bạc hôm nay.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá bạc niêm yết ghi nhận sự ổn định ở mức cao. Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 loại 1 lượng hiện niêm yết chiều mua vào là 2,192 triệu đồng/lượng và bán ra là 2,285 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Rồng Thăng Long loại 1 kg (1000 gram) có giá mua vào 58,438 triệu đồng/kg và bán ra là 60,918 triệu đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường kim loại quý trong nước và quốc tế phiên giao dịch 22/7 đang chứng kiến làn sóng tăng giá đồng loạt.