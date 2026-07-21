Giá vàng "quay xe" sốc giờ chót 21/7: Ai chốt lệnh chiều nay "lỗ chồng lỗ"

Người mua vàng chiều nay có thể lỗ nặng tới 4,2 triệu đồng/lượng chỉ sau vài giờ đồng hồ.

Trái ngược hoàn toàn với đà tăng mạnh vào giữa giờ chiều, giá vàng cuối phiên hôm nay (21/7) bất ngờ quay đầu lao dốc. Sự đảo chiều chớp nhoáng cùng khoảng cách chênh lệch mua - bán nới rộng khiến không ít nhà đầu tư lỗ ngay trong ngày.

Giá vàng trong nước "quay xe" chớp nhoáng

Thị trường vàng trong nước phiên ngày 21/7 chứng kiến kịch bản biến động nhanh. Mở cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ trạng thái đi ngang và nhích nhẹ, giao dịch quanh vùng 143 - 146 triệu đồng/lượng.

Đến khoảng 13h49 chiều cùng ngày, sức mua tăng vọt đẩy giá vàng SJC chạm đỉnh cao nhất trong ngày ở mức 144,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, từ sau 14h30 đến cuối phiên chiều, giá vàng SJC đã chao đảo và giảm nhanh chóng.

Cụ thể: tại Tập đoàn Phú Quý: Cuối ngày niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, nhẫn tròn Phú Quý 999.9 giữ mức 142 triệu đồng/lượng (mua vào) và 145,5 triệu đồng/lượng (bán ra).



Giá vàng biến động liên tục.

Công ty SJC (TP.HCM): Giá vàng miếng SJC rơi tự do về mức 143,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Tương tự, vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) hạ nhiệt về mức 141,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 145,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu: Vàng miếng VRTL và nhẫn tròn trơn niêm yết mua vào ở mức 142,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Nhẫn tròn ép vỉ 24K chốt ngày ở mức 143,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Đáng chú ý, biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán hiện được kéo rộng lên tới 3 - 3,9 triệu đồng/lượng. Do khoảng chênh quá cao cộng với cú "sập hầm" cuối giờ chiều, những người lỡ "đu đỉnh" ở mức 147,6 triệu đồng/lượng lúc 13h49 nếu bán ra ngay cuối phiên chiều chỉ thu về 143,4 triệu đồng/lượng — chịu khoản lỗ nặng tới 4,2 triệu đồng/lượng chỉ sau vài giờ đồng hồ.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.069,55 USD/ounce. Theo Trading Economics, giá vàng phục hồi trở lại sau nhịp điều chỉnh gần đây khi giới đầu tư kỳ vọng Mỹ và Iran có thể nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Thông tin về khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn kéo dài khoảng 10 ngày đã phần nào cải thiện tâm lý thị trường.

Về mặt kỹ thuật, các chuyên gia nhận định xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về phía bên bán khi giá vàng chưa thể vượt vùng kháng cự 4.020 - 4.040 USD/ounce. Nếu vượt được khu vực này, giá có thể hướng tới vùng 4.180 - 4.200 USD/ounce. Ngược lại, nếu đánh mất mốc 3.982 USD/ounce, vàng có nguy cơ lùi về vùng hỗ trợ 3.930 - 3.950 USD/ounce, thậm chí sâu hơn ở mức 3.886 USD/ounce.﻿

Giá vàng thế giới hồi phục nhưng vẫn chịu nhiều áp lực.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank (26.510 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 130,07 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Như vậy, đà giảm muộn của vàng nội vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách với thị trường quốc tế. Hiện tại, mỗi lượng vàng miếng SJC trong nước đang đắt hơn giá vàng thế giới tới 16,33 triệu đồng/lượng.

Thị trường bạc "sốt nóng"﻿

Cùng chung nhịp đập biến động với kim loại quý, giá bạc trong nước chiều nay cũng ghi nhận đà điều chỉnh sôi động và duy trì ở vùng giá rất cao:

Tại Phú Quý: Bạc thỏi 999 (loại 1 kg) giao dịch chốt phiên ở mức 59,49 triệu đồng/kg (mua vào) và 61,33 triệu đồng/kg (bán ra). Đối với bạc thỏi 1 lượng, giá mua vào dừng ở mức 2,231 triệu đồng/lượng và bán ra ở 2,3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Giá bạc thỏi 1 kg niêm yết ở mức 59,547 triệu đồng/kg (mua vào) và 61,387 triệu đồng/kg (bán ra), tăng hơn 1,92 triệu đồng so với các phiên trước đó. Bạc thỏi 1 lượng được bán ra ở mức 2,302 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu: Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 loại 1 kg có giá mua vào 57,918 triệu đồng/kg và bán ra 60,398 triệu đồng/kg; loại 1 lượng có giá mua vào 2,172 triệu đồng/lượng và bán ra 2,265 triệu đồng/lượng.