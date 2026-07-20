Giá vàng hôm nay 20/7: Vàng miếng SJC chạm 147,2 triệu đồng/lượng, lỗ "chát" 3 triệu đồng

Chênh lệch mua - bán vàng vẫn nới rộng.

Giá vàng hôm nay 20/7 ghi nhận sự biến động nhẹ ở cả vàng miếng và vàng nhẫn, đồng thời phân hóa rõ rệt với xu hướng giá bạc. Trong khi giá vàng miếng SJC giảm về 147,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán kéo rộng khiến người mua lướt sóng đối mặt rủi ro lớn. Ở chiều ngược lại, thị trường bạc lại đang chứng kiến những nhịp bứt phá đầy bất ngờ.

Giá vàng hôm nay 20/7 biến động nhẹ

Cập nhật trong phiên sáng nay 20/7, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC (loại 1L, 10L, 1KG) niêm yết ở mức 144,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tương tự, tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với dòng vàng nhẫn tròn trơn 999.9, giá niêm yết có sự chênh lệch nhẹ giữa các thương hiệu:

Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Mua vào 142,7 triệu đồng/lượng - Bán ra 146,2 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9: Mua vào 142,7 triệu đồng/lượng - Bán ra 146,2 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo (Bảo Tín Mạnh Hải): Mua vào 142,4 triệu đồng/lượng - Bán ra 146,4 triệu đồng/lượng (chiều bán điều chỉnh giảm nhẹ khoảng 80.000 đồng/chỉ so với phiên điều chỉnh trước đó).

Chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC, vàng nhẫn vẫn nới rộng.

Đáng chú ý, khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện đang bị nới rộng lên 3- 3,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC, và từ 3,5 - 4 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn cũng như các loại vàng nữ trang 99,99%. Điều này đồng nghĩa với việc nếu người tiêu dùng hoặc nhà đầu tư quyết định xuống tiền mua vàng ở thời điểm hiện tại, họ sẽ ngay lập tức gánh chịu khoản lỗ chênh lệch lên tới 3 – 4 triệu đồng/lượng vừa bước ra khỏi cửa hàng.

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD/oz, chênh lệch với giá vàng trong nước ra sao?

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ TradingView, giá vàng thế giới (XAU/USD) giao dịch ở mức 4.020,84 USD/ounce. Thị trường quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ các yếu tố kinh tế vĩ mô và nhu cầu trú ẩn an toàn của các quỹ đầu tư lớn.



Khi quy đổi giá vàng thế giới sang VND (theo tỷ giá USD bán ra tại Vietcombank/SJC ở mức 26.490 VND/USD và chưa bao gồm thuế, phí gia công), giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng. So sánh giữa thị trường trong nước và quốc tế, giá vàng miếng SJC hiện đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch đắt hơn thị trường thế giới gần 19 triệu đồng/lượng tiếp tục là một rào cản lớn, khiến giới phân tích đưa ra lời khuyên cẩn trọng cho các quyết định đầu tư lướt sóng trong thời điểm hiện tại.

Thị trường bạc giao dịch sôi động, giá bạc thỏi vượt mốc 59 triệu đồng/kg

Trái ngược với đà đi ngang neo đỉnh của giá vàng, thị trường bạc hôm nay 20/7 lại ghi nhận những chuyển động tích cực và đầy nhộn nhịp tại các đơn vị kinh doanh lớn.

Tại Tập đoàn Phú Quý, bảng giá bạc ghi nhận sự nhích tăng đồng loạt: Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng): Mua vào ở mức 2,165 triệu đồng/lượng – Bán ra ở mức 2,232 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 Kilo: Mua vào ở mức 57,733 triệu đồng/kg – Bán ra ở mức 59,519 triệu đồng/kg.

Đồng bạc mỹ nghệ 999: Mua vào 2,165 triệu đồng/lượng – Bán ra 2,547 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 20/7.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, các sản phẩm bạc cũng đồng loạt ghi nhận mức tăng giá ấn tượng: Bạc Tứ Quý BTMH 999 (1 lượng): Mua vào 2,174 triệu đồng/lượng – Bán ra 2,558 triệu đồng/lượng (tăng 78.000 đồng/lượng).

Bạc Thỏi BTMH 1 lượng: Mua vào 2,174 triệu đồng/lượng – Bán ra 2,241 triệu đồng/lượng (tăng 68.000 đồng/lượng).

Bạc Thỏi BTMH 999 loại 1 KG: Mua vào 57,974 triệu đồng/kg – Bán ra 59,760 triệu đồng/kg (ghi nhận mức tăng vọt tới 1,813 triệu đồng/kg).

Bạc Nguyên liệu 999: Niêm yết chiều mua vào ở mức 1,803 triệu đồng/chỉ.