Nóng nhất giá vàng hôm nay 16/7: Vàng SJC hạ nhiệt, bạc thỏi 1kg giảm kỷ lục

Giá vàng SJC giảm trong khi chênh lệch mua - bán của vàng nhẫn nới rộng đến 4 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước và thế giới đồng loạt ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch sáng nay 16/7. Áp lực chốt lời lớn cùng đà lao dốc của giá vàng thế giới khiến chênh lệch mua - bán bị nới rộng.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 16/7, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ so với chốt phiên hôm qua, tiếp tục chuỗi biến động giằng co mạnh kể từ đầu tuần đến nay.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 145,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lùi về giao dịch ở mức 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC niêm yết mức mua vào - bán ra lần lượt là 144,7 triệu đồng/lượng và 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 16/7 giảm nhẹ.

Đối với dòng vàng nhẫn trơn 999.9 và vàng trang sức, đà giảm cũng hiện rõ. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết giá mua vào ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ giao dịch quanh mức 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,7 tiệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, Nhẫn Tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K được giao dịch mua vào ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng; riêng vàng nguyên liệu 999.9 duy trì chiều mua vào ở mức 131,5 triệu đồng/lượng.

Biến động từ đầu tuần đến nay cho thấy giá vàng đang chịu áp lực rung lắc rất lớn. Dù có những nhịp tăng ngắn hạn bứt phá, nhưng sóng chốt lời xuất hiện ngay sau đó khiến thị trường liên tục quay đầu. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng hiện duy trì ở khoảng 3- 3,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn duy trì mức chênh lệch khoảng 3,5 - 4 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua - bán quá rộng này khiến nhà đầu tư từ đầu tuần đến nay chịu khoản lỗ ngay từ 3 đến hơn 4 triệu đồng cho mỗi lượng vừa bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn 9999 đang nới rộng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh, chênh lệch nội - ngoại duy trì ở mức cao

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận mức sụt giảm khá mạnh. Cập nhật vào sáng nay, giá vàng thế giới (XAU/USD) đứng ở mức 4.030,21 USD/ounce, giảm tới 29,72 USD/ounce (tương đương mức giảm 0,73%) so với phiên liền trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng thương mại (ở mức 24.860 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 120,80 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mức giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 27,4 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân khiến giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau chuỗi ngày tăng nóng, kết hợp với sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Tâm lý thận trọng của giới đầu tư toàn cầu trước các báo cáo chỉ số kinh tế mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng khiến dòng tiền có xu hướng tạm thời rút khỏi kim loại quý.

Giá bạc thỏi giảm sâu gần 1 triệu đồng/kg

Sự sụt giảm của kim loại quý không chỉ dừng lại ở mặt hàng vàng mà còn lan sang cả thị trường bạc. Sáng nay 16/7, bảng giá bạc tại các đơn vị kinh doanh lớn ghi nhận mức sụt giảm đáng kể.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc thỏi 999 (loại 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng) niêm yết chiều mua vào ở mức 2,16 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,227 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, bạc thỏi Phú Quý loại 1kg giao dịch ở mức 57,599 triệu đồng/kg (mua vào) và 59,386 triệu đồng/kg (bán ra).

Giá bạc Phú Quý hôm nay 16/7.

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, giá bạc chịu đà giảm rất rõ rệt. Bạc Thỏi BTMH 1 lượng lùi về mức 2,161 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,228 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 36.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Bạc Tứ Quý BTMH 999 1 lượng giảm 42.000 đồng/lượng, niêm yết bán ra ở mức 2,542 triệu đồng/lượng và mua vào ở mức 2,161 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Bảo Tín Mạnh Hải giảm mạnh.

Đáng chú ý, Bạc Thỏi BTMH 1kg giảm mạnh tới 960.000 đồng/kg ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 57,627 triệu đồng/kg (mua vào) và 59,414 triệu đồng/kg (bán ra).

Bạc nguyên liệu 999 hiện ghi nhận giá mua vào ở mức 1,815 triệu đồng/lượng.