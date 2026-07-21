Đây là tấm vé số trúng 102 tỷ đồng Vietlott của chuyên gia Hàn Quốc!

Lần đầu tiên có người nước ngoài trúng số Vietlott hơn 100 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã chính thức tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng #01370 cho ông K.S.H (quốc tịch Hàn Quốc). Hiện ông H. đang sinh sống tại Hà Nội và làm việc với vai trò chuyên gia tại một doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tấm vé may mắn mang dãy số 09 – 17 – 20 – 33 – 41 – 42 đã mang về cho ông số tiền thưởng chính xác là 102.862.676.150 đồng (chưa khấu trừ thuế). Điểm phát hành tấm vé trúng thưởng nằm tại số 27, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Theo quy định, ông K.S.H có nghĩa vụ nộp hơn 10,2 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách tỉnh Bắc Ninh, nơi phát hành tấm vé may mắn.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 102 tỷ đồng cho vị khách K.S.H.

Lý do vị khách nước ngoài chơi Vietlott tại Việt Nam

Chia sẻ tại lễ nhận giải, ông K.S.H cho biết ông đã biết đến xổ số tự chọn Vietlott từ khoảng 5 năm trước thông qua báo chí và các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, điều khiến ông gắn bó lâu dài với bộ môn này lại xuất phát từ một trải nghiệm rất quen thuộc ở quê nhà.

Ông H. bật mí rằng cách chơi và cơ cấu giải thưởng của Vietlott Power 6/55 có nhiều điểm tương đồng nét văn hóa chơi xổ số mà ông từng tham gia tại Hàn Quốc. Sự quen thuộc này khiến việc mua vé Vietlott nhanh chóng trở thành một món ăn tinh thần, một hình thức giải trí xả stress thường nhật của ông trong suốt thời gian sống và làm việc tại Việt Nam.

Đều đặn mỗi tuần, vị chuyên gia này ghé điểm bán khoảng 2 lần, mỗi lần đầu tư từ 20 đến 30 vé. Đặc biệt, vào những kỳ quay mà giá trị Jackpot Vietlott cộng dồn lên mức cao kỷ lục, ông sẵn sàng "mạnh tay" nâng số lượng mua lên tới 50 vé cho mỗi lần ghé thăm.

Không chỉ thu hút sự chú ý bởi giá trị giải thưởng khổng lồ và quốc tịch đặc biệt, ông K.S.H còn ghi điểm mạnh mẽ nhờ tấm lòng nhân ái.

Ngay tại lễ trao thưởng, vị chuyên gia người Hàn Quốc đã trích ra 1,5 tỷ đồng trao tặng thông qua Quỹ Tâm Tài Việt. Ông chia sẻ mong muốn dùng số tiền này để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chia sẻ may mắn và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam – nơi ông đã gắn bó và coi như ngôi nhà thứ hai của mình.

Trước ông K.S.H, thị trường đã ghi nhận nhiều trường hợp người ngoại quốc "đổi đời" nhờ trúng độc đắc, tuy nhiên chưa có vị khách nào trúng giải 100 tỷ đồng như ông H.

Vào tháng 11/2019, một nam du khách/chuyên gia mang quốc tịch Trung Quốc đã trở thành chủ nhân của giải Jackpot Mega 6/45 trị giá 26,1 tỷ đồng khi mua vé tại điểm bán thuộc khu vực TP. Thủ Đức (TP.HCM).

Trước đó, tháng 07/2025, một người chơi mang quốc tịch Hàn Quốc khác cũng từng may mắn trúng giải Jackpot 2 Power 6/55 với số tiền thưởng lên tới 32,6 tỷ đồng tại TP.HCM.