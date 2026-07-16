Giải mã "tín hiệu vũ trụ" con số 5 "lặp đi lặp lại" và khoản thưởng 180 tỷ đồng Vietlott

Đó là câu chuyện trúng thưởng Vietlott từ sự trùng hợp của con số trong đời sống hàng ngày.

Trong 12 ngày đầu tháng 7, hệ thống xổ số tự chọn Vietlott ghi nhận 14 người trúng các giải thưởng từ 1 tỷ đồng trở lên với tổng giá trị hơn 180,7 tỷ đồng. Đằng sau chuỗi số liệu ấn tượng này là những câu chuyện trúng thưởng hy hữu, từ sự trùng hợp của con số trong đời sống hàng ngày đến lựa chọn ngẫu nhiên qua ứng dụng Vietlott SMS.

Mưa giải thưởng Vietlott tháng 7: Trung bình 20 giờ xuất hiện một tỷ phú mới

Theo thống kê từ Vietlott, tính từ ngày 01/07 đến hết ngày 12/07/2026, toàn hệ thống đã ghi nhận 14 khách hàng trúng các giải thưởng lớn có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên. Tổng số tiền thưởng được trao trong khoảng thời gian này đạt hơn 180,7 tỷ đồng. Như vậy, tính trung bình chưa đầy 20 giờ, thị trường lại có thêm một cá nhân gia nhập danh sách trúng thưởng tỷ đồng.

Cơ cấu các giải thưởng lớn trong 12 ngày đầu tháng 7 được chia đều trên nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Trong đó, dòng sản phẩm Power 6/55 dẫn đầu về giá trị với 5 khách hàng trúng thưởng, tổng số tiền đạt 119,3 tỷ đồng.

Tiếp đến là dòng sản phẩm Mega 6/45 ghi nhận 2 khách hàng trúng giải với tổng giá trị 35,4 tỷ đồng.

Sản phẩm quay nhanh Lotto 5/35 đóng góp 2 khách hàng trúng thưởng với tổng số tiền 13,9 tỷ đồng, trong khi dòng sản phẩm Max 3D Pro có 5 khách hàng may mắn với tổng giải thưởng đạt 12 tỷ đồng.

Vietlott có thêm 14 tỷ phú mới trong nửa đầu tháng 7.

Sự phân bổ giải thưởng diễn ra ở cả hai kênh phân phối truyền thống và kênh điện thoại (Vietlott SMS). Đáng chú ý, xu hướng mua vé qua ứng dụng điện thoại hỗ trợ Vietlott SMS liên kết với các ví điện tử và ngân hàng tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp trúng giải lớn.

Điển hình là trường hợp anh H.Đ, một cán bộ văn phòng tại TP. Huế, người đã gắn bó với các sản phẩm xổ số tự chọn gần 10 năm. Do lịch làm việc bận rộn, anh thường duy trì thói quen mua vé giải trí sau 15h hàng ngày qua Vietlott SMS nhà mạng Viettel.

Tại kỳ quay số 01532 của sản phẩm Mega 6/45, anh H.Đ chọn 2 dãy số theo ý thích và để hệ thống chọn ngẫu nhiên 1 dãy số. Chính dãy số ngẫu nhiên do hệ thống tự chọn đã mang về cho anh giải Jackpot trị giá 18.621.098.500 đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân hơn 1,8 tỷ đồng nộp vào ngân sách địa phương, anh chia sẻ niềm vui với vợ để cùng lên kế hoạch sử dụng khoản tiền.

Giải mã "tín hiệu từ vũ trụ" và các bí quyết chọn số Vietlott may mắn

Bên cạnh các phương pháp chọn số ngẫu nhiên, nhiều trường hợp trúng thưởng xuất phát từ những sự trùng hợp trong sinh hoạt đời thường, thường được người chơi gọi vui là "tín hiệu từ vũ trụ".

Trường hợp của chị Q.V (sinh sống tại Hưng Yên) là một ví dụ. Trong một lần thao tác trên ứng dụng Viettel Money, chị thấy biểu tượng Vietlott SMS nên đăng ký tài khoản và quyết định mua vé lần đầu tiên. Chưa hiểu rõ thể lệ các trò chơi, chị chọn sản phẩm quay nhanh Lotto 5/35 xuất hiện đầu tiên trên giao diện.

Đặc biệt, trong ngày hôm đó, con số "5" lặp lại liên tục trong các hoạt động của chị: khi đi chợ, chị mua đúng 5 kg hoa quả với tổng số tiền vừa tròn 500.000 đồng.

Nhận thấy sự trùng hợp, chị quyết định chi 50.000 đồng mua 5 bộ số. Chị chọn số 5 làm số chính và số đặc biệt, kết hợp số 11 theo ngày tháng sinh cùng các con số khác theo cảm nhận. Kết quả tại kỳ quay #00740, dãy số này đã giúp chị trúng giải Độc đắc trị giá 6.656.822.500 đồng. Chị Q.V thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN hơn 660 triệu đồng tại tỉnh Hưng Yên.

"Do chưa có nhiều hiểu biết về cách chơi, tôi lựa chọn sản phẩm hiển thị đầu tiên. Việc con số 5 xuất hiện nhiều lần trong ngày khiến tôi chọn nó làm con số may mắn cho bộ số của mình." — Chị Q.V chia sẻ sau khi nhận giải.

Chị Q.V trúng giải Vietlott Lotto 5/35 nhờ dãy số may mắn liên quan đến số 5.

Trái ngược với việc chọn số theo sự kiện, anh N.V.Đ (đăng ký tham gia tại Bắc Ninh) lại trúng giải Jackpot 2 Power 6/55 trị giá 3.643.241.150 đồng tại kỳ quay 01370 nhờ cách chọn số hoàn toàn ngẫu nhiên. Anh Đ. đã mua vé qua ứng dụng Vietlott SMS khoảng 3 năm vì tính tiện lợi. Trong kỳ quay ngày 11/07/2026, anh chọn các con số theo cảm hứng, không dựa trên ngày tháng kỷ niệm hay dãy số cố định.

Thực tế từ các kỳ quay số cho thấy, các sản phẩm xổ số tự chọn như Power 6/55, Mega 6/45 hay Lotto 5/35 bản chất là những hình thức giải trí mang tính xác suất ngẫu nhiên và chứa đựng yếu tố may mắn. Do đó, người chơi chỉ nên xem việc mua vé xổ số là một phương thức giải trí nhẹ nhàng, phù hợp với hạn mức tài chính cá nhân. Việc tham gia cần giữ ở mức độ vừa phải, có kiểm soát về tiền bạc và thời gian.

