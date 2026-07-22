HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Gần 1.500 xe VinFast VF 6 Green SM lên đường

H.Linh
|

Fanpage chính thức của Green SM đã hé lộ về lô xe VinFast VF 6 này.

Gần 1.500 xe VinFast VF 6 Green SM lên đường - Ảnh 1.

Ngày 21/7, fanpage chính thức của Green SM đăng tải loạt hình ảnh và thông tin hơn 1.500 chiếc xe điện VinFast xuất ngoại, lên đường tới châu Âu.

Các xe điện VinFast mang màu xanh đặc trưng của GSM hiện đã được xếp dỡ qua tàu chuyên chở ô tô mang tên SEA PATRIS để vận chuyển đến thị trường quốc tế.

Gần 1.500 xe VinFast VF 6 Green SM lên đường - Ảnh 2.

Green SM đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Gần 1.500 xe VinFast VF 6 Green SM lên đường - Ảnh 3.

Đây là cột cột mốc mới của Green SM. Một niềm tự hào mới của thương hiệu Việt.

Gần 1.500 xe VinFast VF 6 Green SM lên đường - Ảnh 4.

Châu Âu là điểm đến tiếp theo sau nhiều quốc gia châu Á.

Dù chưa công bố chính thức quốc gia sẽ đặt chân tới, song trước đó Green SM đã có nhiều động thái chiến lược ở các thị trường châu Âu.

Fanpage của GSM và chi nhánh GSM Netherlands từng đồng loạt hé lộ những hình ảnh đầu tiên của dàn xe VinFast VF 8 khoác lên mình màu xanh lục bảo đặc trưng - tín hiệu cho thấy Green SM đang hoàn thiện các bước chuẩn bị để tiến quân vào "xứ sở hoa tulip".﻿

Green SM được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2023, vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỷ đồng. Hiện quy mô vốn của công ty này đã đạt hơn 43.000 tỷ đồng, và đang lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Green SM hiện vận hành dịch vụ di chuyển thuần điện bằng các mẫu xe VinFast. Sau khoảng ba năm hoạt động, doanh nghiệp đã mở rộng sang nhiều thị trường quốc tế như Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan trước khi tiếp tục hướng tới châu Âu.﻿

Vào tháng 5/2026, VinFast và GSM đã ký thỏa thuận khung, theo đó VinFast sẽ cung cấp khoảng 1 triệu ô tô điện và 4 triệu xe máy điện cho GSM trong giai đoạn 2026-2030. Số phương tiện này sẽ được triển khai trên các nền tảng gọi xe, cho thuê phương tiện và dịch vụ di chuyển của GSM tại các thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

VINFAST

VinFast VF6

lên đường

Green SM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại