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Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh, lỗ ngay 6,5 triệu đồng

H.Linh
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Mức lỗ thực tế mà người mua vàng phải chịu đã lên tới 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau 2 ngày.

Giá vàng trong nước hôm nay (29/7) đồng loạt quay đầu lao dốc mạnh tới 1 triệu đồng/lượng. Cộng với biên độ chênh lệch mua - bán bị kéo rộng tới 4,0 triệu đồng/lượng, người trỡ tay "đu đỉnh" từ đầu tuần đến nay đang gánh khoản lỗ nặng lên tới 6,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 29/7: Đồng loạt "bốc hơi" 1 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán neo cao

Cụ thể, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC (loại 1L, 10L, 1KG) niêm yết ở mức 136,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 140,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng SJC đã "bốc hơi" tròn 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Các dòng vàng miếng SJC lẻ (0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ) bán ra ở mức 140,53 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng, niêm yết giá vàng miếng SJC và Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 ở mức 136,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 140,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay 29/7 tiếp tục giảm mạnh.

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, bảng giá niêm yết ghi nhận mức điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng đối với hầu hết các sản phẩm vàng: Vàng miếng SJC: Mua vào 136,5 triệu đồng/lượng, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K: Mua vào 137,1 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 136 triệu đồng/lượng, bán ra 140 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 - 5 chỉ): Giao dịch quanh mức 136 triệu đồng/lượng (mua vào) và 140 triệu đồng/lượng (bán ra). Đáng chú ý, khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện vẫn duy trì ở mức từ 4 - 5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng từ đầu tuần đến nay đang trải qua những nhịp rung lắc rất mạnh. Sau khi chạm đỉnh lịch sử vào đầu tuần, vàng trong nước đã có 2 phiên giảm liên tiếp. Nếu nhà đầu tư mua vàng SJC vào đầu tuần ở mức giá bán ra đỉnh điểm (quanh 143 triệu đồng/lượng) và đem bán lại ở chiều mua vào của doanh nghiệp hôm nay - 136,5 triệu đồng/lượng), mức lỗ thực tế mà người mua phải chịu đã lên tới 6,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới, giá bạc ngược dòng tăng vọt

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm khi giới đầu tư thận trọng trước quyết định lãi suất của Fed. Giá vàng giao ngay (XAU/USD) tiếp tục neo ở vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 4.021,87 USD/ounce.

Diễn biến gần đây cho thấy kỳ vọng về lãi suất đang trở thành yếu tố chi phối mạnh hơn các động lực truyền thống của vàng. Trong khi giá dầu hạ nhiệt, căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu dịu bớt, đồng USD vẫn duy trì sức mạnh, khiến vàng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lực mua mới.﻿

Trong nước, trái ngược hoàn toàn với đà sụt giảm của giá vàng, thị trường bạc hôm nay lại chứng kiến đà tăng bứt phá mạnh mẽ:

Tại Phú Quý: Bạc thỏi 999 (1Kilo, 10 lượng) giao dịch ở mức 2,134 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,200 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá bạc thỏi 1KG niêm yết 56,906 triệu đồng/kg (mua vào) và 58,666 triệu đồng/kg (bán ra).

Giá bạc hôm nay 29/7 phục hồi mạnh mẽ.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Bạc BTMH ghi nhận mức tăng kỷ lục. Bạc Tứ Quý 999 (1 lượng) tăng 210.000 đồng/lượng, bán ra ở mức 2,532 triệu đồng/lượng.

Đặc biệt, Bạc thỏi 999 loại 1KG tăng tới 507.000 đồng/kg, lên mức mua vào 57,387 triệu đồng/kg và bán ra 59,174 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng SJC giảm mạnh, vàng nhẫn rơi tự do 2 triệu/lượng
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