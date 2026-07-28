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Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng SJC giảm mạnh, vàng nhẫn rơi tự do 2 triệu/lượng

H.Linh
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Giá vàng hôm nay 28/7 quay đầu lao dốc, trong khi bạc thỏi cũng "bốc hơi".

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng SJC giảm mạnh, vàng nhẫn rơi tự do 2 triệu/lượng - Ảnh 1.

Thị trường vàng và bạc hôm nay (28/7) ghi nhận xu hướng sụt giảm đồng loạt ở hầu hết các thương hiệu lớn trong nước. Trong khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn quay đầu lao dốc từ mở cửa phiên sáng, giá bạc cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đang ở mức rất cao.

Vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt "bốc hơi"

Cập nhật trong phiên giao dịch ngày 28/7/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến lao dốc rõ rệt so với các phiên trước đó.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 141,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Tương tự, tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC cũng niêm yết xoay quanh mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra.

So với thời điểm đầu ngày, giá vàng trong nước đã quay đầu giảm từ 1,5 - 2 triệu đồng/lượng. Từ đầu tuần đến nay, sau khi neo ở mốc cao gần 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng miếng đã trải qua các nhịp điều chỉnh liên tiếp, khiến chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của các nhà vàng duy trì ở khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng SJC giảm mạnh, vàng nhẫn rơi tự do 2 triệu/lượng - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay 28/7 giảm mạnh.

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng SJC giảm mạnh, vàng nhẫn rơi tự do 2 triệu/lượng - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều "bốc hơi" 1,5 - 2 triệu đồng/lượng.

Không riêng vàng miếng SJC, phân khúc vàng nhẫn trơn 999.9 và nữ trang 24K tại các thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải hay Phú Quý cũng được điều chỉnh giảm trong phiên sáng.

Nhẫn tròn ép vỉ / Kim Gia Bảo (24K) Bảo Tín Mạnh Hải: Mua vào ở mức 138,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 142 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 999.9 Phú Quý: Niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 140,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới chao đảo, chênh giá trong nước hơn 20 triệu đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) ghi nhận trên sàn TradingView ở mức 4.048,85 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng thương mại (niêm yết ở mức 24.860 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 121,35 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí gia công).

Như vậy, so sánh trực tiếp giữa giá bán ra của vàng miếng SJC trong nước (141,5 triệu đồng/lượng) với giá vàng thế giới quy đổi, khoảng cách chênh lệch là hơn 20,14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng SJC giảm mạnh, vàng nhẫn rơi tự do 2 triệu/lượng - Ảnh 4.

Chênh lệch giá vàng thế giới và giá vàng trong nước vẫn cao.

Giá bạc hôm nay 28/7 biến động ra sao?

Cùng chung xu hướng giảm điểm với kim loại quý vàng, thị trường bạc trong nước phiên 28/7 cũng ghi nhận mức điều chỉnh giảm sâu tại hầu hết các mặt hàng. Tại Bảo Tín Mạnh Hải và Tập đoàn Phú Quý, giá bạc được điều chỉnh giảm mạnh:

Bạc thỏi / Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng): Mua vào 2,134 triệu đồng/lượng, bán ra 2,200 triệu đồng/lượng.

Bạc Tứ Quý BTMH 999 (1 lượng): Mua vào 2,134 triệu đồng/lượng, bán ra 2,511 triệu đồng/lượng (giảm tới 104.000 đồng/lượng). Bạc thỏi Phú Quý / BTMH 999 (1 KG): Giá mua vào hiện ở mức 56,906 triệu đồng/kg, giá bán ra ở mức 58,666 triệu đồng/kg.

So với các nhịp biến động trước, giá bạc thỏi 1kg đã giảm sâu hơn 2,45 triệu đồng/kg.

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