Giá vàng bạc 3/8 tăng vọt: SJC, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải thế nào?

Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng.

Giá vàng hôm nay 3/8

Cập nhật thị trường vàng ngày 03/08/2026 ghi nhận đà tăng bứt phá đồng loạt ở hầu hết các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải cùng sự đi lên vọt đà của giá vàng thế giới và thị trường bạc. Mức tăng phổ biến dao động từ 0,5 triệu đến 0,6 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng tại Tập đoàn Phú Quý: Vàng miếng SJC: Mua vào 137,5 triệu đồng/lượng – Bán ra 141,5 triệu đồng/lượng (tăng mạnh ở cả hai chiều). Nhẫn tròn Phú Quý 999.9: Mua vào 137,5 triệu đồng/lượng – Bán ra 141,5 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 999.9: Mua vào 134,5 triệu đồng/lượng – Bán ra 140,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu / 999.9 phi SJC: Mua vào 130 triệu đồng/lượng.﻿

Giá vàng hôm nay 3/8. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra hiện dao động từ 4- 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC (Cập nhật tại TP.HCM & SJC niêm yết):

Vàng miếng SJC (1 lượng, 10 lượng, 1kg): Mua vào 137,5 triệu đồng/lượng – Bán ra 141,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Mua vào 137 triệu đồng/lượng – Bán ra 141 triệu đồng/lượng.

Nữ trang 99,99%: Mua vào 134 triệu đồng/lượng – Bán ra 139 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải: Vàng miếng SJC / Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K: Mua vào 137,7 triệu đồng/lượng – Bán ra 141,7 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 135,7 triệu đồng/lượng – Bán ra 140,7 triệu đồng/lượng. Vàng nguyên liệu 999.9: Mua vào ở mức 130 triệu đồng/lượng.

So với phiên giao dịch ngày hôm trước, giá vàng ngày 3/8 ghi nhận sự đi lên đồng điệu và đồng loạt.

Cập nhật giá vàng thế giới và giá bạc

Giá vàng thế giới (XAU/USD): Ghi nhận xu hướng bứt phá mạnh mẽ khi đạt ngưỡng 4.070,75 USD/ounce, tăng +0,60% (tương đương tăng thêm 24,41 USD/ounce) trong ngày

Không nằm ngoài xu hướng tích cực của thị trường kim loại quý, giá bạc hôm nay cũng ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt tại các đơn vị phân phối:

Tại Phú Quý: Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 lượng, 10 lượng) / Bạc miếng 999: Mua vào 2,165 triệu đồng/lượng – Bán ra 2,232 triệu đồng/lượng (Tăng nhẹ cả 2 chiều).

Bạc thỏi 1Kg: Mua vào 57,733 triệu đồng/kg – Bán ra 59,519 triệu đồng/kg.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Bạc Tứ Quý BTMH 999 (1 lượng): Mua vào 2,153 triệu đồng/lượng – Bán ra 2,533 triệu đồng/lượng.

Bạc Thỏi BTMH 1KG: Mua vào 57,414 triệu đồng/kg – Bán ra 59,2 triệu đồng/kg.