Giá vàng 31/7: Sáng lập đỉnh chưa kịp "ấm chỗ", trưa đã đảo chiều lao dốc!

Giá vàng ngày 31/7 đột ngột đảo chiều giảm mạnh.

Cập nhật giá vàng ngày 31/7 chứng kiến những diễn biến vô cùng kịch tính. Trong khi thị trường quốc tế giữ vững phong độ đỉnh cao, thị trường vàng trong nước lại có sự phân hóa và điều chỉnh mạnh giữa các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải.

Giá vàng ngày 31/7 đột xuất đảo chiều tăng - giảm

So với mức chốt phiên hôm qua (30/7), giá vàng ngày 31/7 tiếp tục trải qua một phiên giao dịch rung lắc dữ dội. Vào thời điểm mở cửa đầu giờ sáng (khoảng 08:30 - 08:55), giá vàng miếng SJC và Phú Quý đồng loạt bật tăng mạnh mẽ, chạm mốc đỉnh trong ngày khi giá mua vào đạt 139,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra lên tới 143,2 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đến thời điểm trưa (10:50 - 11:36), giá vàng nhích nhẹ chiều giảm. Giá vàng miếng SJC lùi về mức 138,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Dù giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng so với đỉnh buổi sáng, mức giá này vẫn cao hơn khoảng 0,7 - 1,1 triệu đồng/lượng so với đáy ngày hôm qua ở mức 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 141,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện duy trì ở mức cao 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 31/7 tăng mạnh rồi bất ngờ lao dốc.

Chênh lệch giá vàng mua- bán vẫn neo cao.

Chi tiết giá vàng các thương hiệu trong nước hôm nay như sau:

Vàng SJC: Vàng miếng SJC loại 1L, 10L và 1KG đang giao dịch ở mức 138,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1-5 chỉ niêm yết mua vào 137,7 triệu đồng/lượng và bán ra 141,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nữ trang SJC 99,99% có giá mua vào 134,7 triệu đồng/lượng và bán ra 139,7 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý: Vàng miếng SJC và Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cùng chung mức niêm yết 138,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải: Nhẫn Tròn ép vỉ Kim Gia Bảo niêm yết giá mua vào 138,9 triệu đồng/lượng và bán ra 142,9 triệu đồng/lượng (giảm nhẹ khoảng 0,1 triệu đồng/lượng so với đầu phiên).

Đối với vàng trang sức 24K 999.9, giá mua vào đứng ở mức 137,9 triệu đồng/lượng và bán ra 141,0 triệu đồng/lượng. Dù vậy, vàng miếng SJC tại đây vẫn ghi nhận xu hướng tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Tham khảo giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Cập nhật giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) tiếp tục neo ở ngưỡng 4.080,86 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD/VND niêm yết hôm nay mua vào ở mức 24.580 VND/USD và bán ra tại 24.860 VND/USD.

Giá bạc hôm nay ra sao?

Cùng đà với kim loại quý, giá bạc trong nước hôm nay ghi nhận xu hướng tăng khá đều đặn tại hệ thống Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải:

Bạc thỏi / Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng): Giá mua vào đạt 2,168 triệu đồng/lượng và giá bán ra đạt 2,235 triệu đồng/lượng (nhích tăng nhẹ so với phiên sáng).

Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 KG): Niêm yết chiều mua vào 57,813 triệu đồng/kg và bán ra 59,599 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi Bảo Tín Mạnh Hải (1 KG): Ghi nhận mức giá mua vào 58,054 triệu đồng/kg và bán ra 59,840 triệu đồng/kg (tăng mạnh khoảng 0,426 triệu đồng/kg).