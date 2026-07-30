Giá vàng chiều 30/7 đột ngột giảm mạnh, xóa sạch những gì vừa có

Toàn bộ mức tăng của phiên sáng đã bị xóa sạch sau phiên giảm mạnh của giá vàng từ chiều nay.

Giá vàng chiều 30/7 giảm 800.000 đồng đến 1,4 triệu đồng/lượng sau khi chạm mốc cao trong phiên sáng. Trong khi thị trường vàng trong nước có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ từ vùng đỉnh ngày, giá bạc cũng có những diễn biến đáng chú ý.

Vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh sau đỉnh sáng

Thị trường kim loại quý phiên chiều ngày 30/07/2026 ghi nhận nhịp điều chỉnh hạ nhiệt so với mức giá thiết lập được vào buổi sáng.

Theo ghi nhận từ hệ thống SJC: Vàng miếng SJC (1L - 10L - 1KG): Giá mua vào niêm yết ở mức 137,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Mua vào ở mức 137,2 triệu đồng/lượng và bán ra 141,2 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, bảng giá cập nhật lúc 16h19 cho thấy bức tranh rõ nét hơn về sự biến động trong ngày khi giá vàng giảm 800.000 đồng/lượng so với đỉnh buổi sáng, đưa giá lùi về mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán hiện dao động ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm vào phiên chiều 30/7.

Chiều nay, SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải trải qua đợt điều chỉnh sâu nhất trong các mặt hàng vàng, mất 1,4 triệu đồng/lượng từ mức bán ra 142,5 triệu đồng/lượng xuống 141,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn và Trang sức cũng ghi nhận mức giảm nhẹ. Nhẫn Kim Gia Bảo và các dòng vàng trang sức 24K hạ nhiệt nhẹ hơn, đồng loạt giảm 400.000 đồng/lượng.

Sự hạ nhiệt của thị trường trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới (XAU/USD) duy trì quanh ngưỡng 4.066,83 USD/ounce.

Thị trường bạc liên tục nhảy giá

Thị trường bạc ghi nhận các nhịp điều chỉnh khá nhiều trong ngày hôm nay. Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 lượng, 5 lượng, 10 lượng, 1Kg), hiện mua vào 2.141.000 đồng/lượng, bán ra 2.207.000 đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 (tính theo Kg) hiện mua vào 57.093.191 đồng/kg, bán ra 58.853.186 đồng/kg.

Đồng bạc mỹ nghệ 999: Mua vào 2.141.000 đồng/lượng, bán ra 2.519.000 đồng/lượng.

Lịch sử giao dịch bạc trong chiều 30/7 biến động linh hoạt: từ mức cao 2.143.000 đồng/lượng (lúc 15h30 và 16h04), giá bạc nhích nhẹ xuống 2.134.000 - 2.136.000 đồng/lượng giai đoạn 15h48 - 15h50 trước khi cân bằng trở lại quanh mốc 2,141 triệu đồng/lượng vào cuối giờ chiều.

Giá bạc chiều nay giảm.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Nếu buổi sáng giá bạc tăng nhẹ 374.000 đồng/kg, thì đến chiều đã quay đầu sụt giảm mạnh tới hơn 1 triệu đồng/kg (giảm 1,04 triệu ở chiều mua và 1,067 triệu ở chiều bán).

Bạc thỏi 1 lượng cũng hạ khoảng 39.000 - 40.000 đồng/lượng.

Giá bạc trong nước giảm trong bối cảnh giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 57,49 USD/ounce. Các kim loại khác như bạch kim giảm 1% xuống 1.595,38 USD/ounce.



